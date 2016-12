Bangladesch: Der Natur einen Schritt voraus

Bangladesch wird immer wieder von verheerenden Überschwemmungen heimgesucht. Nun will das Land den gewaltigen Brahmaputra-Fluss mit Sandsäcken unter Kontrolle bringen.

Der ausgewachsene Schakal will sich schon wieder ins Gebüsch schlagen. Doch dann siegt seine Neugierde. Vorwitzig mustert der Vierbeiner in alle Seelenruhe die lange, zweibeinige Gestalt, die wie eine Bohnenstange vom Bug des Boots hochragt. „So was habe ich hier auf dem Brahmaputra auch nicht gesehen“, wundert sich der deutsche Ingenieur Knut Oberhagemann, bevor der Schakal sich schließlich davonmacht. Dabei kennt der Mann mit den langen dünnen Beinen und der prägnanten Nase fast jedes Dorf, jeden Stein und jede Bucht am Ufer des gewaltigen Stroms Jamuna, wie der Brahmaputra in Bangladesch heißt. Wegen Oberhagemanns regelmäßigen Tauchausflügen in Ufernähe könnte der deutsche Ingenieur sogar von sich behaupten, als einziger Mensch des Planeten den Fluss auch von unten zu kennen. Aber Oberhagemann, der mit einer Kanadierin verheiratet ist, und dessen Verwandtschaft in der Umgebung von Berlin lebt, bleibt bescheiden: „Unter Wasser ist die Sicht gleich null. Ich muss mit den Händen ertasten, was ich erfahren will.“

Der Sinn der Unterwasser-Tast-Touren: Der Ingenieur, der bereits seit den 90er Jahren in Bangladesch arbeitet, will herausfinden, ob seine nicht-patentierte Erfindung auch am Flussboden funktioniert. Auf über 80 Kilometern Länge hat er mit einem Team von Brahmaputra-Dompteuren Tausende von Sandsäcken an der Uferböschung und unter Wasser säuberlich nebeneinander abgelegt.

Oberhagemanns Mannschaft aus Beamten der zuständigen Ministerien und Kollegen seiner kanadischen Firma „Northwest Hydraulic Consultants“ (NHC) wollen einen Fluss zähmen, der während der vergangenen 200 Jahre je nach Lust und Laune der Natur mehr als 100 Kilometer von Ost nach West und umgekehrt gewandert ist und jährlich Hunderte von Quadratkilometer fruchtbaren Boden schluckt.

So werden jährlich zwar 1700 Hektar neues Land im Ozean südlich von Bangladesch geschaffen, in der sich das größte Flussdelta der Welt befindet. Aber die 170 Millionen Einwohner Bangladeschs, mit 1125 Menschen pro Quadratkilometer das am dichtesten besiedelte Land der Welt, können kaum auf einen Quadratmeter verzichten. Nur Stadtstaaten wie Malta oder Hongkong besitzen eine größere Bevölkerungsdichte. Zehntausende werden jährlich in Bangladesch, immer noch einer der ärmsten Staaten der Welt, obdachlos, weil der Brahmaputra ihnen sprichwörtlich den Boden unter den Füßen wegspült.

Es gibt kein Vorbild

„Die Regierung will versuchen, den gesamten Lauf des Flusses unter Kontrolle zu bringen“, sagt Aminul Haque von Bangladeschs „Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Programm“ und einer der Flussdompteure, die sich um die Jahrhundertaufgabe kümmern sollen. Der schmächtige Mann, der hinter seinem gewaltigen Schreibtisch schier verschwindet, weiß genau, mit welchen gigantischen Naturgewalten sich Brahmaputra-Dompteure anlegen.

„Jeder von uns hat eine Geschichte“, erzählt Haque und schildert in drastischen Worten ein Erlebnis aus seiner Kindheit. Als er damals am frühen Nachmittag aus der Schule heimkehrte, war das Elternhaus spurlos verschwunden. „Nichts war mehr da“, erzählt Haque, „es war alles weg. Wo morgens das Dorf stand, war nachmittags nur noch Wasser.“ Der Fluss hatte kurzerhand die Existenzgrundlage der Familie vernichtet, während der Junge die Schulbank drückte. Zum Glück konnten alle Dorfbewohner sich samt Hab und Gut rechtzeitig retten. „Ich dachte damals wirklich, ich sei zum Waisen geworden“, erinnert Haque sich an einen Albtraum, den fast jeder Erwachsene in Bangladesch, der in Flussnähe wohnt, einmal persönlich durchlebte.

Doch damit soll jetzt bald Schluss sein. „Weltweit gibt es bislang kein Vorbild für eine Flussstabilisierung in diesem Ausmaß“, umreißt ein Papier der Behörden das Ziel, das sich die Flussdompteure gesetzt haben. Der Bangladescher Haque, der Deutsche Oberhagemann und Dutzende, wenn nicht gar Hunderte von Kollegen haben gemeinsam mit betroffenen Dorfbewohnern den Kampf gegen gigantische Naturgewalten aufgenommen. Der 2900 Kilometer lange Brahmaputra, der im tibetischen Teil des Himalaya entspringt, zuerst den Nordosten Indiens mit lebenswichtigem Wasser versorgt und später in Bangladesch Jamuna heißt, wächst im jährlichen Monsun nach der Vereinigung mit dem Ganges (in Bangladesch als Padma bekannt) neben dem Amazonas und dem Kongo zu einem der drei größten Flüsse der Welt zusammen – und trägt etwa 200 Millionen Tonnen Sand flussabwärts.

Ausgerechnet Sandsäcke, die längst im industriellen Stil angefertigt werden und in einigen Jahren auf Hunderten von Kilometern die Ufer des Brahmaputra gegen Erosion schützen werden, entpuppen sich als wichtigste und entscheidende Waffen gegen die Naturgewalten. Im Gegensatz zu Steinen lassen sie keine Ritzen, in denen das Flusswasser den Boden ausspülen kann. Sie sind weitaus billiger als Betonquader oder Felsblöcke. Da es Sand in Hülle und Fülle gibt, braucht das Material zudem nicht teuer importiert zu werden.

In einigen Jahren sollen Hunderte von Uferkilometern mit der einfachen, aber effektiven Methode geschützt werden. Auch die Umgebung der mehr als sechs Kilometer langen hochmodernen Padma-Brücke – gegenwärtig die größte Baustelle der Welt – soll mit den etwas mittelalterlich anmutendem Rezept geschützt werden.

Fast schon eine Ewigkeit

Das Konzept ist so einfach, dass mancher Flussbewohner dem Sandsack-Uferschutz nicht traut „Ich glaube, Beton wäre besser“, sagt der 35-jährige Mohammed Mustaq. Er steht mit ein paar anderen Männern inmitten einem Meer von Sandsäcken am Anlegesteg von Harirampur und wartet auf ein Boot, das ihn zum gegenüberliegenden Ufer bringen soll. Es ist Regenzeit und das Wasser des Flusses scheint bis zum Horizont zu reichen. „Die Leute machen schon einen guten Job“, sagt Mustaq unter dem Beifall der anderen Männer. Die Sandsäcke beeindrucken die Männer freilich nicht besonders. „Wir haben gehört, dass sie nun vorhersagen können, wohin der Fluss in der Zukunft fließt.

Die Männer schwärmen von Maminul Sarker, der Dutzende von Kilometern entfernt in der Hauptstadt Dhaka in einem Büro des „Center for Environmental and Geographic Information Services“ über einem Berg von Daten brütet und sich nur selten am Ufer des Brahmaputra blicken lässt. Der Wissenschaftler schmunzelt angesichts der Beschreibung und des Vertrauens seiner Landsleute. „Weit in die Zukunft können wir noch nicht blicken“, übt Sarker sich in Bescheidenheit, „aber wir können inzwischen ziemlich genau für ein Jahr vorhersagen, wohin das Wasser des Brahmaputra fließt.“

In einem Land, das sich lange der willkürlichen Naturgewalt des Flusses ausgeliefert fühlte, stellen zwölf Monate vorausschauender Planung fast schon eine Ewigkeit dar. Denn die Menschen, die in ihrem Leben immer den Launen des Flusses folgten, haben nun erstmals das Gefühl, der Natur einen Schritt voraus zu sein.