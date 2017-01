Brüssel: Europas größte Glühbirne öffnet

Das neue EU-Gipfelgebäude in Brüssel ist schlicht und funktional: Damit passt es nicht zu vielen anderen Bauten in der belgischen Stadt.

Brüssel –

Viel war gemutmaßt worden über die größte Glühbirne Europas. Die große, gläserne Kugel im neuen Gipfelgebäude der Europäischen Union in Brüssel sei ein transatlantisches Symbol und nehme die Flamme von Bartholdis Freiheitsstatue in New York auf, hieß es. Alles überinterpretiert. Vom „Herzen Europas“ spricht Architekt Philippe Samyn in einem Begleitvideo und erklärt auch die außergewöhnliche bienenhafte Form. Weil sich unter dem neuen Ratsgebäude im Brüsseler Europaviertel noch der Zugbahnhof Schuman befinde, habe die Statik auf einen kleinen Punkt konzentriert werden müssen, so sei die Form einer Flamme entstanden, so Samyn. Europa macht sich also schlank.

Architektur hat immer auch einen politischen Anspruch. Insofern spricht die schlichte Funktionalität der EU-Gebäude in Brüssel für sich. Andere Zeiten und die nationalen Staaten bauten anders. Das lässt sich in Brüssel am Justizpalast des Architekten Joseph Poelaert von 1883 gut studieren. Massig thront der Palast über der Stadt. Viel zu groß für das beschauliche Brüssel ist der riesige Bau, untermauert aber den Anspruch der leicht verspäteten Nation Belgien. Schnieke Avenue Louise, afrikanisches Matongue-Viertel, bunte Marollen – alles fußläufig zum EU-Viertel, irgendwie passt nichts so richtig zusammen in Brüssel. Fast wie in Europa.

Vielfalt und Buntheit ist auch das Motiv, das Architekt Philippe Samyn für das neue Gebäude gewählt hat. Am Dienstag öffnen offiziell die Türen, im März folgt der erste EU-Gipfel. Dann sollen die Staats- und Regierungschefs fortan immer in Europas gläserner Kugel tagen. Drumherum schirmt eine äußere Fensterfront das neue Gipfelgebäude nach außen ab, verziert durch Fenster mit kleinteiligen Rahmen aus Eichenholz. Die Eiche sei der einzige Baum, der in ganz Europa vorkomme, von Finnland bis Portugal, heißt es dazu erklärend. Das Holz für die Rahmen stamme aus Abbruchhäusern überall in Europa. Die EU fügt eben manch Unpassendes zusammen. Doch lässt sich das mit dem Abbruch angesichts von Brexit und anhaltenden Spannungen im Euroraum auch leicht missverstehen. Immerhin: Die Räume für die nationalen Delegationen wurden unter den EU-Staaten verlost. Die Briten hatten Glück, auch deshalb bemüht sich schon manch ein Land um die Nachfolge der repräsentativen Räume im neuen Ratsgebäude. Europa fügt sich neu zusammen.

Auf noch etwas wird Wert gelegt. Energieeffizienz. Das neue Ratsgebäude „Europa“ komme ohne Heizung aus, heißt es. Solarkraft und Gebäudemanagement machen’s möglich. Überhaupt seien die EU-Institutionen der größte Solarstromproduzent in Brüssel. Europa ist eben nachhaltig. Und funktional: Die Stahlträger für die gewagte Konstruktion sind in dunklem Grau gehalten. Den Farbton gab der Staub vor. Emsig ließ Architekt Samyn nach den dunkelsten Staubpartikeln im EU-Viertel fahnden und danach den Farbton auswählen.

Samyn ist in Etterbeek aufgewachsen, jenem Brüsseler Viertel, das durch die EU-Bauten kräftig durchgeschüttelt wurde. Samyn baute auf dem Hauptgebäude des alten Résidence-Palast auf. Der 1920 gebaute Komplex beherbergte einst ein Luxushotel, während der deutschen Besatzung die Gestapo-Zentrale, später zogen belgische Behörden ein. Heute werkeln im hinteren Teil Journalisten aus ganz Europa, der alte Bau vorne musste zum Großteil weichen. Nur Teile der Art-Déco-Fassade hat Samyn erhalten. Drinnen mag er es bunt. Der belgische Künstler Georges Meurant hat helle Farben geliefert, viel Gelb, viel Pink, viel Rot. Untypisch für das ins Blau verliebte Europa. Die bunte Vielfalt – Vorsicht, Symbol! – ziert nicht nur Teppiche und Decken im Sitzungssaal der Staats- und Regierungschefs im dritten Stock des neuen Gebäudes. Auch Aufzug, Aufzugsschächte und nach außen führende Türen sind mit Meurants Farbpalette geschmückt und enthalten einen eigenen Code: Die grün gezierten Türen führen nach draußen. Sicherheit ist leider ein architektonisches Muss in terrorbelasteten Zeiten.

2004 hatten die EU-Staaten den Bau eines neuen Ratsgebäudes beschlossen. Im Zuge der EU-Osterweiterung wollte die EU heimisch werden. Gipfel werden künftig sämtlich in Brüssel abgehalten, hieß es. Hat nicht ganz geklappt. Der Brexit würfelt Europa zusammen. Im September pilgerten die 27 Staats- und Regierungschefs in die slowakische Hauptstadt Bratislava. Im Februar folgt ein Treffen in Maltas Kapitale Valletta. Europa entwickelt Fliehkräfte.

In Brüssel kommt der neue Gipfelsaal sympathisch klein und bescheiden daher. (Politische Architektur kann ja auch anders, wie Kohls klobiges Kanzleramt in Berlin zeigt.) In den Etagen drüber geht’s geräumiger zu, für größere Treffen wie EU-Afrika-Gipfel. Gibt ja einiges zu bereden mit der Nachbarschaft in Zeiten der Flüchtlingskrise. Das Brüsseler Publikum durfte vorab schon mal Probe sitzen. Natürlich war der Präsidentschaftsstuhl begehrt. Interessant aber auch, dass sich die Kinder vor allem um den Stuhl ihres Heimatlandes drängeln. Er ist nicht kleinzukriegen, der Nationalstaat. Da bleibt noch was zu tun für Europa.