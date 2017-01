Erdbeben: Erdbeben erschüttern Italien

In Mittelitalien ist es offenbar erneut zu mehreren Erdbeben gekommen. Die Region, die erst im vergangenen Sommer von Beben erschüttert wurde, kämpft nun auch gegen starke Schneefälle.

In Italien ist es am Mittwoch offenbar zu mehreren Erdbeben gekommen. Die US-Erdbebenwache USGS registrierte zunächst ein Beben der Stärke 5,3, dessen Epizentrum etwa 100 Kilometer nordöstlich von Rom in der Nähe des Bergorts Amatrice lag, das im vergangenen August durch ein starkes Beben schwer beschädigt worden war. Ein zweites Beben etwa in derselben Region erreichte der europäische Warte EMSC zufolge eine Stärke von 5,7. Beide Erschütterungen fanden den ersten Angaben zufolge in einer Tiefe von zehn oder weniger Kilometern statt. Kurz darauf gab es ein drittes Beben. Alle drei waren in Rom zu spüren, wo die U-Bahn evakuiert wurde.

Nach der neuen Erdbebenserie haben mehrere Bürgermeister betroffener Orte Hilferufe wegen des Schnees abgesetzt. «Der Notfall ist nicht das Erdbeben (...), sondern der Schnee», sagte der Bürgermeister von Amatrice, Sergio Pirozzi, am Mittwoch laut Nachrichtenagentur Ansa. Mehr Räumfahrzeuge und Schneefräsen seien notwendig. «Wir haben Ortsteile, die von zwei Meter hohen Schnee isoliert sind.» Auch aus Ascoli Piceno in den Marken kam ein Notruf. «Wir brauchen jemand, der uns hilft. Hier sind Hunderte Menschen isoliert und ohne Strom», sagte Bürgermeister Guido Castelli und verlangte Hilfe des Militärs. «Die Leute sind terrorisiert.» In ganz Mittelitalien schneit es seit Tagen. Schon vor den drei schweren Erdbeben am Mittwoch war die Lage dort deshalb extrem schwierig.

Während der stärksten Erdstöße gegen 10.30 Uhr, die von zahlreichen Vor- und Nachbeben begleitet waren, fand im Vatikan die Generalaudienz von Papst Franziskus statt. Die Erschütterungen sorgten indessen für keine wahrnehmbare Beunruhigung unter den mehreren tausend Besuchern in der Audienzhalle. Auch der Papst ging darauf nicht ein.

Im vergangenen August kamen bei einem schweren Beben fast 300 Menschen ums Leben, Zehntausende wurden obdachlos. Seitdem erschüttern regelmäßig auch schwere Erdstöße die Region. (dasc/dpa/rtr/afp/kna)