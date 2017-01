Erdbeben: Offenbar mehrere Erdbeben in Italien

In Mittelitalien ist es offenbar zu mehreren Erdbeben gekommen. Das Epizentrum liegt erneut in der Region, in der es erst im vergangenen Jahr zu schweren Beben gekommen war.

In Italien ist es am Mittwoch offenbar zu mehreren Erdbeben gekommen. Die US-Erdbebenwache USGS registrierte zunächst ein Beben der Stärke 5,3, dessen Epizentrum etwa 100 Kilometer nordöstlich von Rom in der Nähe des Bergorts Amatrice lag, das im vergangenen August durch ein starkes Beben schwer beschädigt worden war. Ein zweites Beben etwa in derselben Region erreichte der europäische Warte EMSC zufolge eine Stärke von 5,7. Beide Erschütterungen fanden den ersten Angaben zufolge in einer Tiefe von zehn oder weniger Kilometern statt. Kurz darauf gab es ein drittes Beben. Alle drei waren in Rom zu spüren, wo die U-Bahn evakuiert wurde.

Laut italienischen Medien gab es kleinere Gebäudeschäden in Amatrice und Accumoli. Der Leiter des italienischen Katastrophenschutzes, Fabrizio Curcio, sagte laut dem Sender TGcom24, es seien verschiedene Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, aber keine Hilfsanforderungen. Die Gegend leidet seit rund zehn Tagen unter heftigen Schneefällen. Unter der Last des Schnees war bereits am Dienstag in Amatrice ein Behelfskrankenhaus aus aufblasbaren Modulen eingestürzt.

Während der stärksten Erdstöße gegen 10.30 Uhr, die von zahlreichen Vor- und Nachbeben begleitet waren, fand im Vatikan die Generalaudienz von Papst Franziskus statt. Die Erschütterungen sorgten indessen für keine wahrnehmbare Beunruhigung unter den mehreren tausend Besuchern in der Audienzhalle. Auch der Papst ging darauf nicht ein.

Im vergangenen August kamen bei einem schweren Beben fast 300 Menschen ums Leben, Zehntausende wurden obdachlos. Seitdem erschüttern regelmäßig auch schwere Erdstöße die Region. (dasc/dpa/rtr/afp/kna)