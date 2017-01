Farbpsychologie: „Mit Rosa kann man nie streiten“

Interview-Auszug

Welche Farben wären denn etwa in einem Großraumbüro ideal?

Großraumbüro heißt ja, es gibt viele Geräusche, man ist nicht alleine, wird viel gestört, Telefone klingeln – da muss Ruhe rein. Also, nichts Rotes, nichts Orangefarbenes. Man sollte solche Farben nur punktuell einsetzen. Blau ist gut. Aber nicht als Wandfarbe, die hat immer etwas statisches. Man könnte ein schlichtes Bild in Blau aufhängen, oder in Grüntönen, sie sollten aber ganz zart sein. Sie im Journalismus müssen ja viel Schreiben und Zuhören. Da ist auch Gelb gut. Gelb fördert die Konzentration und steht für Wachheit. Wichtig ist auch viel warmes und helles Licht und ein freier Blick aus dem Fenster. Die warme Farbe Gelb und die kühlende Farbe Blau vereinigen sich zu Grün – ist das nicht wunderschön?