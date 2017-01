Fashion Week Berlin: Der Traum von der großen Schau

Die Berliner Modewoche jährt sich zum zehnten Mal. Die Fachveranstaltung ist beachtlich gewachsen – und wird trotzdem selten ernst genommen.

In Paris läuft das ganz anders“ – so einer der meist genutzten Sätze in jeder Saison der Berliner Fashion Week. Stimmt, während in der französischen Hauptstadt Chanel und Dior imposante Großproduktionen veranstalten und Frankreich Mode seit Jahrhunderten als Kulturgut begreift, bildet Berlin in der internationalen Wahrnehmung ein kleines Licht. Auch mit Mailand, London oder New York kann sich die Stadt nicht messen. Aber: „Es geht nicht darum zu überlegen, wie wir an die anderen Standorte rankommen, sondern wie wir uns von ihnen unterscheiden können“, sagt Marcus Kurz.

Berlins Mode-Geschichte Ende des 19. Jahrhunderts immigrieren zahlreiche Juden aus Galizien und Russland nach Berlin. Ohne Bürgerrecht blieb ihnen nur, in Heimarbeit genähte Kleider von Tür zu Tür zu verkaufen. Daraus entstanden die sogenannten Zwischenmeistereien, Nähateliers rund um den Berliner Hausvogteiplatz. Die Kleider waren sehr hochwertig. Selbst Pariser Häuser eröffneten Dependancen in der deutschen Hauptstadt – Europäischer Stil wurde zu dieser Zeit auch von Berlin aus bestimmt. Bis der zweite Weltkrieg der Berliner Mode, speziell den jüdisch geführten Nähereien, ein Ende setzte.

Der Mann weiß, wovon er spricht. Als die erste Berliner Modewoche vor genau zehn Jahren aus dem Boden gestampft wird, ist der Geschäftsführer von Nowadays vorne mit dabei: 2007 erhält die Produktionsfirma den Auftrag, die deutsche Modewoche zu konzipieren und umzusetzen, Mercedes-Benz wird Hauptsponsor. Rund 800 Gäste können sich damals an vier Tagen ganze elf Schauen ansehen. Zehn Jahre später sieht die Bilanz so aus: Unter der Dachveranstaltung „Berlin Fashion Week“ eröffnen am Dienstag über die Stadt verteilt acht Messen; allein die Premium lockt mit etwa 1000 Ausstellern. Drei zentrale Modenschauen-Events, darunter noch immer die „Mercedes-Benz Fashion Week Berlin“, finden mit rund 50 Schauen statt, unzählige Showrooms und Modegeschäfte hängen sich mit kleineren Aktionen dran.

Traditionell erwartet der Tourismusverband ein dickes Plus: Schon 2010 berichten Medien von zusätzlichen 100 Millionen Euro, drei Jahre später sind allein für die Modewoche 270 000 Gäste auf Messen und Schauen unterwegs, die rund 3000 Marken und Kollektionen präsentieren. Auch die aktuelle Saison wird zeigen: Die Berliner Modewoche ist erwachsen geworden. Und wird trotzdem nicht ernst genommen.

Elisabeth Schwaiger (Mitte) vom bayerischen Label Laurél mit Models am Ende ihrer Schau im Juni 2016. Foto: Getty Images für Laurél

Das liegt zum einen daran, dass sich in Berlin mittlerweile eher kleinere Labels präsentieren. Nach anfänglicher Euphorie habe die Abwanderung großer Häuser 2010 angefangen, sagt Marcus Kurz: „Marken wie Escada, Hugo Boss oder Rena Lange haben gesagt: ‚Das ist uns neben Paris, Mailand und New York ein Termin zu viel‘.“ Außerhalb der Messehallen sind von den etablierten Marken nur noch wenige mit einer eigenen Schau präsent.

Laurél aus Bayern zum Beispiel ist konstanter Teil der Mercedes-Benz Fashion Week geblieben. „Die Show in Berlin hat für uns einen unglaublich hohen PR-Wert“, sagt Chefdesignerin Elisabeth Schwaiger, „während dieser halben Stunde entsteht Video- und Bild-Material vom Laufsteg, im Backstage-Bereich oder von den Gästen auf dem roten Teppich und in der ersten Reihe.“ Trotzdem hat auch sie schon einmal über einen Abschied von Berlin nachgedacht: „Vor allem, als andere große, internationale Labels aus Berlin weggegangen sind.“

Sowieso ist die Berliner Fashion Week zwar stetig gewachsen, blickt aber auf turbulente zehn Jahre zurück: Das Format von Mercedes-Benz zum Beispiel musste immer wieder umziehen. In dieser Woche wird die Veranstaltung erstmals in einem ehemaligen Kaufhaus stattfinden. Als 2010 die renommierte britische Modekritikerin Suzy Menkes das Talent deutscher Designer lobt, herrscht Euphorie. Als die international bedeutsame Modemesse „Bread & Butter“ 2014 insolvent geht, ist die Szene verunsichert.

„Diese ganze Entwicklung, die Abwanderung der Labels, der starke Fokus auf die kommerzielle Bekleidungsindustrie statt dem Design, haben uns Sorgen gemacht“, sagt Marcus Kurz. Also hat er sich mit der Chefredakteurin der deutschen „Vogue“, Christiane Arp, und einigen deutschen Modedesignern zusammengesetzt und an einem weiteren, neuen Format gefeilt: Als Hybrid aus Showroom und Modenschau wird seit Januar 2015 im Kronprinzenpalais der „Berliner Mode Salon“ veranstaltet, bei dem Designer direkt mit Presse und Handel in Kontakt kommen.

40 Marken und Designer sind in dieser Saison dabei, einige zeigen beim Mode Salon auch Schauen an traditionsreichen Orten wie dem Berliner Schloss, dem Kaiserlichen Telegraphenamt oder dem ehemaligen Staatratsgebäude. Der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin wolle man damit keine Konkurrenz machen. „Wir sehen uns ganz klar als Ergänzung“, sagt Kurz. Und als internationales Unikum auch: „Diese Spielart, einen repräsentativen Querschnitt der Mode eines Landes als Gruppenausstellung an einem Ort zu zeigen, gibt es anderswo gar nicht.“ In solche Richtungen müsse man denken, um Berlin ein eigenes alternatives Profil zu schaffen.

„Abgesehen davon, könnte sich Berlin auch als interessante Schnittstelle für Start-ups und Mode hervortun, oder sich vermehrt der Modetechnologie widmen, wie es aktuell schon die Konferenz Fashiontech hier tut“, sagt Kurz. Hauptsache anders, als die anderen Modestädte. Klassische Schauen wird es ja trotzdem weiterhin beim Format von Mercedes-Benz geben. „Die Marken und Designer hier in Deutschland brauchen diese Bühne“, sagt Elisabeth Schwaiger von Laurél. Ihre Kollektion, die sie am Mittwoch im Kaufhaus Jandorf präsentiert, trägt schon mal den richtigen Namen: „Unser Motto in dieser Saison ist ‚Follow your dreams‘. Mich inspirieren Menschen, die an ihren Träumen festhalten und sie verwirklichen. Das passt sehr gut zu Berlin, denn dort trifft man viele davon“, sagt die Designerin. Ausgeträumt scheint der Traum von der Modestadt Berlin also noch nicht.