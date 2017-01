Flüchtlinge: Verloren in Athen

Von Petra Pluwatsch

Eine 14-jährige Irakerin strandet auf der Flucht in Griechenland. Ein Ehepaar aus Krefeld versucht seit Monaten, sie zu ihrer Familie nach Deutschland zu holen und verzweifelt an der Bürokratie.

Das Geld für ein Flugticket liegt bereit. Seit Monaten schon. Wann das Ehepaar Klinkhammer den Flug Athen-Düsseldorf buchen kann – das allerdings steht in den Sternen. Seit Monaten schon. Zum Verzweifeln sei das, sagt Klaus Klinkhammer. „Ein Kind allein in der Fremde.“ Vor dem 76-Jährigen liegt ein Stapel Papiere. Briefe, Dokumente, Kopien von Gesetzestexten. Dazwischen das Foto eines jungen Mädchens: Haliz. Geboren im Nordirak im Mai 2002. Verloren gegangen in Griechenland im Januar 2016.

Seit bald zehn Monaten bemühen sich Klaus und Ute Klinkhammer, die 14-Jährige zu ihrer irakischen Familie nach Krefeld zu holen. Bislang vergebens, und das macht Klinkhammer wütend. Sehr wütend. „Deutschland lässt keine Kinder nachziehen“, sagt er. „Obwohl Frau Merkel gesagt hat, dass wir alles für die Flüchtlinge tun, und jeder in Not bei uns willkommen ist. Wir sind eiskalt. Das ist meine Erfahrung der letzten Monate, und das tut weh.“

Im März 2016 lernt das Ehepaar im „Café Sarah“ Layla K. und deren Schwager Ayat kennen. Das Café wird von einer Krefelder Bürgerinitiative betreut und ist einmal in der Woche Treffpunkt für Flüchtlinge und Asylsuchende. Die Klinkhammers engagieren sich schon seit Jahren für Fremde in Not. Eigene Kriegserfahrungen haben sie geprägt. „Ich möchte nicht, dass andere Menschen mitmachen müssen, was ich als Kind erlebt habe“, sagt Ute Klinkhammer (73). „Vielleicht kann ich ja dazu beitragen, dass es ihnen besser geht als mir damals.“ Klaus Klinkhammers Familie wurde 1943 ausgebombt, die Mutter floh mit den beiden Söhnen ins Allgäu, wo man sie herzlich aufnahm. „Ich weiß, wie wichtig es ist, dass man Menschen hat, die helfen“, sagt der 76-Jährige schlicht.

In Athen lebt die 14-jährige Haliz in einem Gästehaus der „Evangelischen Kirche Deutscher Sprache“. privat

Ayat K., ein Kurde jesidischen Glaubens, lebt bereits seit fünf Jahren in Deutschland. Seine Schwägerin Layla, erzählt er an diesem Abend im „Café Sarah“, brauche dringend Hilfe. Sie sei Anfang Januar 2016 mit zwei minderjährigen Söhnen nach Krefeld gekommen. Die jesidische Familie werde wegen ihres Glaubens von der IS verfolgt und habe in der Heimat um ihr Leben gefürchtet.

Layla K. (39), eine schweigsame Frau mit traurigen Augen, ist nahezu Analphabetin und hat sieben Kinder geboren. Ute Klinkhammer schließt die junge Frau sofort in ihr Herz. „Wir konnten uns nicht unterhalten, aber sie saß neben mir und hielt meine Hände. Die Tränen liefen ihr über das Gesicht.“ Zwei weitere Söhne und die Schwiegertochter, erfahren die Klinkhammers, seien inzwischen ebenfalls in Krefeld eingetroffen. Der Vater dagegen sei zurückgekehrt in den Irak. Und auch die Tochter fehle noch. Haliz.

Wann und unter welchen Umständen die knapp 14-Jährige von der Familie getrennt wurde, darüber schweigen Ayat und Layla. Das tue auch nichts zur Sache, sagt Klinkhammer. „Das Kind ist nicht da, wo es hingehört. Bei seiner Mutter. Und das wollen wir so schnell wie möglich ändern.“

Haliz’ Spur führt in ein Flüchtlingslager in der Nähe von Athen. In den Wochen zuvor muss ein Handyfoto entstanden sein, das ein Bekannter der Familie im April zusendet. Es zeigt das Mädchen mit einem Schild in der Hand. „Hafenbehörde Samos“ steht darauf und „Asphaleia“. Sicherheit.

Vielleicht ein wenig naiv

Möglich, dass Haliz zu diesem Zeitpunkt in Begleitung ihres ältesten Bruders und ihrer Schwägerin war. Beide erreichen Ende April oder Anfang Mai Deutschland. Vermutlich haben sie die Hilfe von Schleppern in Anspruch genommen. Fest steht allein, dass Haliz im April 2016 mit drei Begleitern bei der „Evangelischen Kirche Deutscher Sprache zu Athen“ vor der Tür steht und um Aufnahme bittet.

„Sie war völlig traumatisiert und musste sich erst einmal ausschlafen“, erinnert sich Hilde Hülsenbeck, die für die Gemeinde in der griechischen Hauptstadt arbeitet. Das Gästehaus in der Odos Sina ist längst zu einer Auffangstelle für Menschen auf der Flucht geworden. Die Gästezimmer sind seit Monaten mit Flüchtlingen belegt. „Als die Flüchtlingswelle losging, haben wir uns gesagt: Wir sind Kirche, wir können nicht weggucken“, erinnert sich Hilde Hülsenbeck. Über Haliz’ Vorgeschichte kann auch sie nicht viel sagen. „Mich interessiert nicht das Vorher und nicht das Warum. Da steht ein Mensch, der Hilfe braucht, und die bekommt er hier.“

Wochenlang verkriecht sich Haliz in ihrem Zimmer. Schläft. Weint. Schläft. Schließlich freundet sie sich mit einem Syrer und seinen beiden Kindern an, doch als die Familie Athen verlässt, fällt sie erneut „in ein tiefes Loch“. Erst einigen jungen Gemeindemitgliedern gelingt es, das Mädchen zurück ins Leben zu locken. „Inzwischen lacht sie ab und zu. Das ist bereits ein Fortschritt“, sagt Hilde Hülsenbeck. Eine Lösung sei das nicht. „Was sagt man jemandem in dieser Situation?“, fragt sie. „Dass alles wieder gut wird? Dass er nur Geduld haben muss? Wie viel Potenzial, um weiter auszuharren, hat ein junger Mensch, der schon so viel Schmerz erlebt hat?“

Gar keines, sagt Klaus Klinkhammer. „Das Kind muss endlich zu seiner Familie.“ Schon bald nach dem Zusammentreffen mit Layla K. beginnt das Ehepaar, die Möglichkeiten für eine rasche Familienzusammenführung auszuloten. Erfahrung auf dem Gebiet haben beide nicht. „Ich glaubte anfangs, jetzt wo wir wissen, wo Haliz steckt, muss nur noch das Flugticket bezahlt werden, und in drei Wochen ist sie hier“, erinnert sich Klinkhammer. Heute gibt er zu, vielleicht ein wenig naiv gewesen zu sein.

Das Ehepaar Klinkhammer bemüht sich seit fast zehn Monaten. Petra Pluwatsch

Auch Ute Klinkhammer, selbst zweifache Mutter, ist zunächst optimistisch. „Ich dachte, es muss doch möglich sein, ein Kind zu seiner Mutter zu bringen, egal, welchen Status und welche Papiere jemand hat.“ Ein Anruf bei der evangelischen Gemeinde in Athen belehrt sie eines Besseren. Haliz’ Pass, so stellt sich heraus, befindet sich noch im Irak. Ohne den, klärt Hilde Hülsenbeck das Ehepaar auf, gehe gar nichts. Die erste Hürde ist vergleichsweise schnell genommen. Ein Flugbegleiter bringt den Pass aus dem Irak nach Deutschland und drückt ihn Klinkhammer auf dem Dortmunder Flughafen in die Hand. Der schickt ihn per Einschreiben weiter nach Griechenland. Mitte Juni liegt das Dokument der Deutschen Botschaft in Athen vor. „Ich dachte, jetzt geht es endlich los“, sagt Klinkhammer. „Aber das war nur der Anfang.“

Bei der Botschaft sei man sehr hilfsbereit gewesen, erinnert sich Hilde Hülsenbeck. Am 16. Juni besucht eine Vertreterin der Botschaft Haliz in der Evangelischen Gemeinde. Das Mädchen sei als Härtefall eingestuft worden, schreibt die Gemeindemitarbeiterin noch am selben Tag nach Deutschland. Die Akte werde vorrangig behandelt. Das habe ihr die Botschaftsangehörige zugesagt. Wichtig sei jedoch, dass Layla K. beim „Bundesamt für Migration und Flüchtlinge“ (Bamf) als Flüchtling anerkannt werde. „Bauen Sie so viel Druck wie möglich auf, damit dieses Verfahren so schnell wie möglich abgewickelt wird“, rät sie Klinkhammer. Denn: Nur Flüchtlinge, die als asylberechtigt anerkannt sind oder den Flüchtlingsstatus haben, können einen Antrag auf Familienzusammenführung stellen.

Es empfehle sich, innerhalb von drei Monaten nach der Anerkennung eine „fristwahrende Anzeige“ zu stellen, das vereinfache den Familiennachzug, erfährt Klinkhammer. „Als ich das alles hörte, habe ich zum ersten Mal begriffen, was es bedeutet, ein Kind aus einem Land wie Griechenland nach Deutschland zu holen.“ Auch Ute Klinkhammer verlässt zunehmend der Mut. „Irgendwann dachte ich, vielleicht ist es überhaupt nicht möglich, dass das Kind nach Deutschland kommt. Jedes Mal, wenn wir eine Hürde genommen haben, stehen wir vor der nächsten. Mich macht das sehr traurig.“

Die Erfahrung, dass die Mühlen der deutschen Bürokratie in Zeiten wie diesen langsam mahlen, machen auch andere Flüchtlinge. Ausländerämter und Deutsche Botschaften sind überlastet. In manchen Botschaften dauere es bis zu 14 Monaten, um einen Termin für einen Visumantrag zu bekommen, beklagt die Menschenrechtsorganisation „Pro Asyl“.

Klaus Klinkhammer kennt sich nicht aus mit den Fallstricken der Bürokratie, gibt er zu. Er will helfen. Schnell helfen. Die Ratschläge, die er in punkto Familienzusammenführung vom Roten Kreuz und der Caritas bekommen habe, seien nicht immer hilfreich gewesen. Für die aus seiner Sicht unzureichende Unterstützung des Ausländeramtes Krefeld findet er harte Worte.

Warnung vor überzogenen Erwartungen

Also schreibt er selber eine fristwahrende Anzeige und schickt sie an die Deutsche Botschaft in Athen und das Auswärtige Amt in Berlin. „Damit endlich was passiert.“ Die Antwort aus Berlin ist freundlich, aber bestimmt. Diese Anzeige sei nicht hilfreich. „Kein Wort darüber, dass das Kind erst 14 ist und zur Mutter gehört“, sagt Klinkhammer. Er nennt eine solche Reaktion „wenig menschlich“.

Und dennoch: Es geht voran. Am 1. August bekommt Layla K. einen Termin beim Bamf. Sie kann ihn nicht wahrnehmen, weil sie krank wird. Bei dem Nachholtermin im September erwähnt sie die verloren gegangene Tochter mit keinem Wort. Bei der nächsten Anhörung Anfang Oktober fährt Klinkhammer mit nach Nürnberg. Erst jetzt spricht Layla K. ihre Flucht und den Verbleib der Tochter an. „Sie ist hochtraumatisiert und kann einfach nicht darüber reden“, sagt Klinkhammer.

Doch Layla K. hat Glück. Am 14. November wird sie als Flüchtling anerkannt. Am 8. Dezember stellt sie bei der Ausländerbehörde Krefeld einen Antrag auf „Familienzusammenführung zu einem anerkannten Flüchtling“. Er wird noch am selben Tag bewilligt.

Inzwischen sind alle erforderlichen Papiere bei der Deutschen Botschaft in Athen eingegangen. Am 5. Januar hat Haliz in Begleitung einer ehrenamtlichen Helferin einen Visumsantrag gestellt. Es war ein Vorzugstermin. Der Antrag werde derzeit geprüft, teilt das Auswärtige Amt auf Anfrage mit. Unter anderem müsse man checken, ob die irakischen Urkunden echt seien, erläutert Pressesprecher Heinrich Hubbe das Verfahren. Und warnt sogleich vor überzogenen Erwartungen: „So eine Urkundenüberprüfung geht nicht von heute auf morgen. Es muss jemand beim Standesamt vorbeigehen und ins Register schauen.“ Das Visumsverfahren könne also einige Zeit dauern.

Seit der Flucht von Layla K. und ihren Kindern ist in diesen Tagen ein Jahr vergangen.