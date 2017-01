Frauen in Saudi-Arabien: Weg mit den Männern

Saudische Frauen prangern in einem Youtube-Video ihre Unterdrückung an. Der Clip wird zum Renner - und schlägt hohe Wellen auf der Arabischen Halbinsel.

"Möge Allah uns helfen, die Männer loszuwerden“, singen und klatschen die jungen saudischen Frauen. Ausgelassen hüpfen die voll Verschleierten, fahren Skateboard, spielen Bowling und Basketball – alles, was ihnen, wie auch das Autofahren, in ihrer erzkonservativen Heimat verboten ist. Unter den traditionellen schwarzen Abayas tragen sie knallbunte Kleider und Sneakers. Mehr als 3,5 Millionen Mal wurde ihr Youtube-Video „Hwages“ bisher geklickt, was übersetzt „Bedenken“ oder „Hindernisse“ heißt.

So quetschen sich in dem fröhlich-frechen Clip vier Frauen auf die Rückbank eines schwarzen Jeeps, während vorne alleine ein Knirps am Lenkrad sitzt. Denn Frauen haben in dem wahabitischen Königreich weniger Rechte als kleine Jungen. Zwei schnauzbärtige Männer beobachten das Treiben mit missbilligenden Blicken und erhobenem Zeigefinger, später posieren sie in Jeans und mit dickem Koffer vor einem Privatflugzeug.

Diskriminierung im Namen der Scharia

Anders als Frauen müssen saudische Männer niemanden um Erlaubnis fragen, wenn sie verreisen oder ausgehen wollen. Sie genießen alle Freiheiten, während die Gängeleien für das weibliche Geschlecht allgegenwärtig sind. Ohne schriftliche Zustimmung ihres männlichen Vormunds, egal ob Ehemann, Bruder oder halbwüchsiger Sohn, dürfen sie weder studieren noch arbeiten, können nicht zum Arzt gehen, ihren Pass erneuern oder ein Bankkonto eröffnen.

Die weibliche Beschäftigungsquote in Saudi-Arabien liegt unter 20 Prozent, Negativrekord auf dem gesamten Globus. Bei der Heirat gibt es kein gesetzliches Mindestalter, eine 13-Jährige kann zur Hochzeit mit einem 50-jährigen Mann gezwungen werden, was nicht allzu selten passiert. Und das bislang erste und einzige weibliche Kabinettsmitglied, Vize-Erziehungsministerin Norah al-Fayez, wurde von König Salman bereits kurz nach dessen Thronbesteigung im Januar 2015 auf Druck konservativer Kreise entlassen, weil sie sich für Sportunterricht an Mädchenschulen eingesetzt hatte.

Kein Wunder, dass Riyadh auch 2016 wieder auf dem „Gender Gap Index“ des Genfer Weltwirtschaftsforums, der Fortschritte bei der Gleichstellung der Geschlechter bewertet, unter den globalen Schlusslichter auf Rang 141 von 144 rangiert. Doch gerade junge Frauen in der Heimat des Propheten Mohammed pochen immer selbstbewusster auf ein Ende ihrer Diskriminierung im Namen der Scharia.

Kreative Werbung für das Land

Zehntausende haben in den letzten Jahren mit staatlichen Stipendien im Ausland studiert und andere Welten kennengelernt. Sie sind hoch qualifiziert und mit neuen Ideen zurückgekommen. Und sie wollen künftig mehr als nur ein Wörtchen mitreden bei den Geschicken ihres Landes. „Mögen die Männer aussterben, sie treiben uns in den Wahnsinn“, singt derweil der Chor der Aufmüpfigen in dem Video-Hit, der von Majed al-Esa in seinen 8ies-Studios produziert wurde.

Bereits Anfang 2016 löste der bekannte Künstler und Kurzfilmer im Nahen Osten mit „Barbs“ eine regelrechte Tanzeuphorie aus. 38 Millionen Mal wurde dieses Video geklickt, dessen Mix aus Hip-Hop und Breakdance überall in der Region zu Hause oder auf öffentlichen Plätzen nachgeahmt wurde.

Auch „Hwages“ schlägt im Twitter-Universum der Arabischen Halbinsel hohe Wellen. „Unerhört“ und „Wo bleiben unsere Prediger, die dagegen vorgehen?“, texten die einen und wünschen, Allah möge ihr Land vor tanzenden und Auto fahrenden Frauen bewahren. Andere dagegen loben den Clip als kreative Werbung für ihr Land, das „mehr ist als Religionspolizei, Kleriker, IS und Rückständigkeit“. Und „Al-Bilad“, eine der ältesten Zeitungen des Landes, sieht gar eine neue Generation von Frauen heranwachsen, „die anders sind als in der Vergangenheit“.