Großbritannien: Queen Elizabeth II. muss Weihnachtsgottesdienst absagen

Erkältet: Königin Elizabeth II. verpasst zum ersten Mal den Weihnachtsgottesdienst.

Dass Hofschranzen in solchen Situationen abwiegeln, gehört wohl zu ihren Aufgaben. Ihre Majestät leide noch immer an einer „schweren Erkältung“ und halte sich zur rascheren Genesung einstweilen nur in geschlossenen Räumen auf, teilte eine Sprecherin des Buckingham-Palastes am ersten Weihnachtsfeiertag mit. Zur Besorgnis bestehe kein Anlass.

Wenn aber die tiefreligiöse Königin Elizabeth II den traditionellen Gottesdienst in der Nähe von Schloss Sandringham (Grafschaft Norfolk) verpasst, darf sich die Nation ruhig ein wenig sorgen, schließlich hat man gerade erst den 90. Geburtstag des Staatsoberhauptes gefeiert.

Viele Londoner Blätter jedenfalls meldeten das Geschehen auf Seite eins, was sicher nicht nur mit der nachrichtenarmen Zeit zu tun hatte. „Queen zu krank für Weihnachtsgottesdienst“, trompete der „Daily Express“, und dies „zum ersten Mal“, wie der „Daily Telegraph“ zu melden wusste. „Angst um Ihre Majestät“, behauptete der „Daily Star“ in gewohnter Zuspitzung.

Da Bilder von der Königsfamilie auf dem Weg zur Kirche zum englischen Weihnachten ebenso gehören wie alberne Papierkronen, Roastbeef und Plumpudding, musste eben Thronfolger Charles die mehr oder weniger fröhliche Gruppe anführen. Die Fotoredakteure griffen allerdings viel häufiger zu Motiven von Kirchgängern in der Grafschaft Berkshire: Dort feierte Prinz William, Zweiter der Thronfolge nach seinem Vater Charles, mit seiner jungen Familie Weihnachten bei der Schwiegereltern-Familie Middleton.

Und so gab es hübsche Schnappschüsse der „königlichen Wonneproppen“ („Daily Mirror“) George (3), an der Hand seines Vaters und der 20 Monate alten Prinzessin Charlotte auf dem Arm ihrer Mutter Kate. Besonders kreative Texter kombinierten kurzerhand die beiden Nachrichtenereignisse. „Werd’ bald gesund, Urgroßmutter“, titelten „The Sun“ und die „Daily Mail“ übereinstimmend zu den Fotos der beiden Urenkel.

Die guten Genesungswünsche werden von den meisten Royalisten auf der Insel geteilt, schließlich weckt Charles, 68, immer wieder Zweifel daran, ob er die von einem Staatsoberhaupt erwartete strikte Neutralität wird wahren können oder wollen.

Das jüngste Beispiel lieferte der Thronfolger mit einem recht offenen „Wort zum Tage“ für die BBC kurz vor Weihnachten. Zu Weihnachten sollten die Briten nicht nur Jesu Geburt bedenken, sondern auch „die Flucht der heiligen Familie vor Verfolgung und Gewalt“, sagte der Prinz in klarer Anspielung auf die heutige Flüchtlingspolitik und warnte ausdrücklich vor Populisten. Das rief prompt Politiker der EU-feindlichen Ukip und nationalistische Zeitungen wie die „Daily Mail“ auf den Plan: Der Prinz solle die Urheber des islamistischen Terrorismus benennen, der so viele Menschen im Nahen Osten zur Flucht zwinge.

Die Königin selbst flimmerte dann doch noch über die Fernsehschirme der Nation, wenn auch nur mit ihrer längst vor den Feiertagen aufgezeichneten Weihnachtsbotschaft. Darin zitierte das Oberhaupt der anglikanischen Staatskirche von England die jüngste Heilige der katholischen Kirche, Mutter Teresa von Kalkutta: „Wir können nicht alle große Dinge tun, aber wir können kleine Dinge mit großer Liebe tun.“