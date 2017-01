High Society: Monaco liegt jetzt in China

Von Finn Mayer-Kuckuk

Die südlichste Küstenstadt der Volksrepublik sieht sich als die neue Spielwiese für Superreiche – doch noch hapert es am Niveau.

Sanya –

Chinas Jetset tut das, was jede Gruppe von Neureichen in der Geschichte getan hat: Sie eifert dem alten Geld nach. Die ersten Superreichen sind in der Volksrepublik erst um die Jahrhundertwende aufgetaucht – nun wollen sie alles nachholen, was sie in den Jahren des Kommunismus verpasst haben.

Die jüngste Mode unter den Milliardären ist nun der Yachtsport. Der Motorkreuzer gehört inzwischen zur Grundausstattung wie die Ferraris, die Zigarren, der Privatjet und der eigene Golfplatz. Je größer, teurer und luxuriöser, desto besser. Das Land entwickelt nun sehr rasch die Häfen, Messen und Werkstätten, die für den Betrieb der superteuren Spielzeuge nötig sind.

Im Zentrum des Trends steht ein junger Milliardär. Wang Dafu, 46 Jahre alt, hat sein Vermögen mit Immobilien in der Industriestadt Shenzhen gemacht. Doch sein Herz hängt an seiner Heimatregion, der palmenbewachsenen Insel Hainan im äußersten Süden Chinas. „Hier finden sich alle Standortfaktoren, um das chinesische Monaco zu schaffen“, sagt Wang. „Zugegeben, es ist noch ein weiter Weg, aber wir kommen der Sache schon näher.“

Monaco – das fasziniert Chinas Superreiche. Jeder war schon mindestens einmal da, schließlich handelt es sich um einen der beliebtesten Treffpunkte für die High Society. Ein Casino, Palmen, alter Adel, Internetmillionäre, blaues Wasser und ein Yachthafen. So etwas will China auch haben. Und China bekommt, was es will. Schließlich hat das Land Kapital im Überfluss.

Wang kaut auf einer Zigarre, als er ein Modell seiner Pläne für den Sportboothafen in der Stadt Sanya zeigt. Sie liegt am südlichste Punkt Chinas, und hier baut Wang seine Version des Fürstentums nach. „Das Klima ähnelt dem am Mittelmeer, und wir haben eine wunderschöne Küstenlinie“, sagt er und zeigt auf das viele üppige Blau in seinem Modell.

Das Einzige, was ursprünglich noch fehlte, waren Investitionen – und jetzt ist Wang im ganz großen Stil eingestiegen. Wo vorher ein sumpfiges Fischernest lag, hat er in eine Bucht an der Mündung des Sanya-Flusses eine Luxuswelt bauen lassen. Eine Anlegestelle für Fischerboote hat er abreißen lassen. Der Fang stank ihm zu sehr. Der Geruch störte die luxuriöse Atmosphäre.

Stilsicher: Milliardär Wang Dafu mag’s protzig. Foto: Finn Mayer-Kuckuk

Draußen vor dem Fenster ist nun ein guter Teil der Vision bereits Realität. Die Hütten der armen Leute sind abgerissen. Stattdessen erstrecken sich hier weiße, geschwungene Fassaden wie Objekte aus dem Designladen. Mehrere Hotels erheben sich hinter dem Yachtclub.

Dahinter erstrecken sich gestufte Apartmenthäuser mit weitläufigen Dachterrassen auf der Seeseite, Schwimmbecken inklusive. Auf beiden Seiten des Flusses liegen die Schwimmstege, die zusammen den Yachthafen bilden.

Der Anblick erinnert tatsächlich schon etwas an Monaco. Auch dort steht die Marina mit den großen Motorkreuzern im Mittelpunkt, darum herum gruppieren sich Hochhäuser und Luxusapartments. In Sanya fehlen allerdings der Fürstenpalast und die Altstadt.

Die Insel Hainan war vor 25 Jahren noch bitterarm. Sanya war ein sumpfiges Dorf. Seitdem ist der Ort weit gekommen. Promenaden mit Alleebäumen, geschmückt mit Laternen, säumen die Flüsse und den Strand, es gibt ein quirliges Abend- und Nachtleben. Gerade jetzt im Winter fliehen Touristen aus dem kalten Norden Chinas in das tropische Paradies.

Treffpunkt der Wohlhabenden

Als nächstes, erklärt Milliardär Wang, könnte hier so etwas wie ein Treffpunkt der Wohlhabenden entstehen. In China läuft so etwas gezielt: Erst baut ein Investor die nötigen Gebäude, dann kommt die Kundschaft schon.

Der reichste Mann Chinas, der Shoppingcenter-Tycoon Wang Jianlin, hat hier einen Motorkreuzer liegen. Ebenso Wang Dafu selbst.

Um sein Vorhaben bekannter zu machen, lässt Wang Dafu hier eine Yachtmesse veranstalten, die „Rendez-vous China“, die bereits ins achte Jahr geht. Es waren in diesem Dezember wieder viele Aussteller aus Europa da, die in den Interessen der chinesischen Neureichen einen neuen, riesigen Markt wittern.

Auch Europas umsatzstärkster Yachthersteller war da: Feretti. Kein Wunder, denn das Unternehmen gehört heute zu drei Vierteln dem chinesischen Dieselmotorhersteller Weichai. Sanlorenzo oder Feretti haben hier erneut Boote im Wert von mehreren Millionen Euro verkauft.

Aus Deutschland war die Bavaria Yachtbau über einem Vertriebspartner mit einer Reihe von Segelbooten vertreten. Doch auch das ist typisch für China: Segelyachten laufen bisher nicht so gut. Sanya will das Monaco Chinas werden, doch eine echte Tradition im Yachtsport hat China noch nicht. Die Milliardäre lieben es auch auf dem Wasser eher komfortabel als sportlich. Sie und ihre Gäste übernachten auch nicht so gern auf ihren Schiffen, wie von Bootsbauern zu hören ist.

Generell liegen die dicken Luxusyachten viel am Steg. Vom echten Monaco aus steht dem Skipper ein Netz von Sportboothäfen offen. In China sind die Abstände zwischen den Marinas viel größer – und die Überschreitung der Ländergrenzen etwa nach Thailand, Singapur oder gar Japan ist ein gewaltiges bürokratisches Projekt, nicht vergleichbar mit der Freiheit in EU-Gewässern. Ein gelegentlicher Taifun und die Präsenz von Piraten helfen ebenfalls nicht, die private Seefahrt beliebter zu machen.

Doch das tut dem „Projekt Monaco“ keinen Abbruch. Hier geht es um die Skyline, um Bars, um Angebote für Stars der Gesellschaft. Das kann Wang kaufen. Hinter drei luxuriösen Wohntürmen lässt er als nächstes einen Wolkenkratzer auf die Landspitze zwischen Meer und Fluss setzen. Dahin, wo vorher der stinkende Fischerhafen war.