Italien: Unverhoffte Rettung nach Erdbeben

Helfer entdecken zehn Überlebende in dem von einer Lawine verschütteten Hotel in Italien. Derweil wird spekuliert, dass das Hotel teils ohne Genehmigung gebaut wurde.

Die Rettungskräfte hatten die Hoffnung nicht aufgegeben und pausenlos weitergesucht. Und am Freitag kurz vor Mittag kam dann tatsächlich die sensationelle Nachricht: Mehr als 40 Stunden, nachdem eine enorme Lawine das Hotel Rigopiano im mittelitalienischen Gran-Sasso-Massiv verschüttet hatte, wurden zehn Überlebende gefunden. Sie hatten unter der teils mehrere Meter hohen Schicht aus Schnee, Trümmern und Geröll der Kälte fast zwei Tage lang widerstanden. Als Erste konnten eine Mutter mit ihrem Sohn befreit und per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die übrigen harrten noch in dem verschütteten Hotel, waren aber in der Lage, mit den Helfern zu kommunizieren. Zuvor hatte es über die Zahl der entdeckten Überlebenden Verwirrung gegeben.

Wie viele Menschen nun noch vermisst sind, blieb unklar. Offiziell registriert waren im Rigopiano laut Präfektur 22 Hotelgäste und acht Angestellte, darunter vier Kinder. Der Hotelbesitzer sprach dagegen von 35 Personen, 24 Gästen und elf Mitarbeitern. Zwei Männer, darunter der Hausmeister des Hotels und ein Gast, waren der Lawine entkommen, damit gibt es bislang zehn Überlebende. Vier Menschen waren am Donnerstag tot geborgen worden. Somit könnte es immer noch rund 20 Verschüttete geben.

Die Lawine war am Mittwoch 500 Meter in die Tiefe gebraust, eine riesige Front, bis zu 300 Meter breit. Der Geologe Gian Gabriele Ori von der Universität Chieti glaubt, dass vier heftige Erdbeben am Vormittag instabiles Bergterrain gelockert hatten. Stunden später sei ein enormer Geröllstrom losgebrochen, der durch die Schneemassen zusätzliche Wucht bekam.

Im gesamten Erdbebengebiet im mittelitalienischen Apennin hatte es in den Tagen zuvor bis zu zwei Meter Neuschnee gegeben, so viel wie seit Jahren nicht. Viele Ortschaften sind nach wie vor abgeschnitten. Wegen des außergewöhnlichen Zusammenspiels von Naturkatastrophen ist in Italien inzwischen vom „perfekten Sturm“ die Rede.

Bergrettung kam erst zwölf Stunden nach dem Unglück

Die Gäste des Rigopiano waren vorwiegend junge Paare und Familien, die in dem Vier-Sterne-Hotel mit Spa und Schwimmbad ausspannen wollten. Das 1972 in einem 1200 Meter hoch gelegenen Naturschutzgebiet als Hütte eröffnete und 2004 mit 45 Zimmern ausgebaute Rigopiano war kein Ski-Hotel, sondern auf Wellness ausgelegt.

Nach den Erdbeben waren die Gäste besorgt und wollten abreisen. Sie hatten gepackt und bezahlt, mussten aber warten, bis ein Schneepflug die neun Kilometer lange Straße zu dem abgelegenen Hotel freiräumt. Er war für 15 Uhr angekündigt, die Ankunft wurde aber auf 19 Uhr verschoben, wegen eines Schneesturms. In der Zwischenzeit, gegen 17.30 Uhr, ging die Lawine nieder. Sie zerstörte das dreistöckige Haus, drückte es zehn Meter talabwärts und begrub es unter einer bis zu fünf Meter hohen Schicht.

Zum Unglückszeitpunkt hielten sich viele Gäste im Foyer auf, die Hotelangestellten an der Bar. Auf diese Punkte hatten die Bergungskräfte ihre Suche mit Kamerasonden und Hunden konzentriert. Die Überlebenden wurden unter einem Sonnensegel gefunden, unter dem auch Luft eingeschlossen war.

Ob menschliches Versagen mit schuld an der Tragödie ist, darüber wird inzwischen heftig debattiert. Die Staatsanwaltschaft Pescara ermittelt. Es geht ebenso um den verspäteten Einsatz des Schneepflugs wie um die Frage, ob das Hotel in einem Lawinen-Risikogebiet und teils ohne Genehmigung gebaut worden war. Auch soll der Rettungseinsatz viel zu spät angelaufen sein.

Ein Koch aus Pescara, der im Freien war, als die Lawine heranraste, hatte sofort seinen Arbeitgeber per Textnachricht informiert. Der wählte ab 17.40 Uhr die Notrufe von Polizei, Feuerwehr, Carabinieri, Zivilschutz. Doch niemand habe ihm geglaubt, sagte Quintino Marcella in Interviews. „Sie sagten mir, sie hätten zwei Stunden zuvor mit dem Hotel gesprochen, dort sei alles in Ordnung.“ An anderer Stelle wurde beschieden, es gebe zu viele weitere Notfälle.

Die Bergrettung wurde erst um 19.30 Uhr alarmiert. Deren Schneeräumgerät blieb acht Kilometer vor dem Rigopiano liegen, das Benzin war ausgegangen. Gegen Mitternacht brach eine Skistaffel auf. Sie erreichte das Rigopiano gegen vier Uhr morgens, fast zwölf Stunden nach dem Unglück.

Italiens Zivilschutz-Chef Fabrizio Curcio wies am Freitag Vorwürfe der Opposition zurück, die Behörden hätten angesichts der Notlage im Erdbebengebiet versagt. Etwa 250 Gemeinden seien im Schnee versunken und teils noch isoliert, sagte Curcio. Kein Land der Welt habe genug Räumgeräte für eine solche Ausnahmesituation. Der Ministerrat beschloss weitere 30 Millionen Euro Nothilfe.