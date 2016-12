Klima: Deutschland war 2016 deutlich zu warm

Das Jahr 2016 ist deutlich zu warm ausgefallen. Der Mittelwert liegt 1,4 Grad über dem Mittel der international gültigen Referenzperiode. In die Top Ten der wärmsten Jahre schafft es 2016 jedoch nicht.

Das Jahr 2016 ist in der Bundesrepublik nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) erneut deutlich zu warm ausgefallen. Allerdings seien nicht wie 2014 mit 10,3 Grad Celsius und 2015 mit 9,9 Grad neue Temperaturrekorde gemessen worden, teilte der DWD am Donnerstag in Offenbach mit. Demnach lag das Mittel bei 9,6 Grad und damit 1,4 Grad über dem Mittel der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 von 8,2 Grad.

Bezogen auf die wärmere Vergleichsperiode 1981 bis 2010 betrug die Abweichung laut DWD plus 0,7 Grad. 2016 habe damit aber nicht die Top Ten der wärmsten Jahre seit 1881 erreicht. Die höchste Temperatur sei am 27. August in Saarbrücken-Burbach mit 37,9 Grad, die niedrigste am 18. Januar in Oberstdorf mit minus 23,5 Grad gemessen worden. Die Daten beruhen auf ersten Auswertungen der Ergebnisse der rund 2000 DWD-Messstationen in Deutschland.

Trotz reichlich Niederschlags in der ersten Jahreshälfte blieb 2016 auch zu trocken, wie der DWD weiter mitteilte. Mit 736 Litern pro Quadratmeter fielen nur 93 Prozent der typischen Niederschlagsmenge von 789 Litern. 2016 sei damit das sechste zu trockene Jahr in Folge gewesen. Die größten Niederschlagsmengen fielen demnach von Ende Mai bis Ende Juni "in einer Periode mit einer außergewöhnlichen Häufung schwerer Gewitter".

Die nasseste Region war laut DWD der Nordschwarzwald mit örtlich gut 2000 Litern, am trockensten blieb das nördliche und östliche Harzvorland mit nur etwa 360 Litern. Die höchste Schneedecke lag am 18. Januar in Reit im Winkl mit 63 Zentimetern. Die Sonne übertraf demnach mit etwa 1585 Stunden ihr Soll von 1544 Stunden nur leicht. Am längsten zeigte sie sich auf Rügen mit fast 2000 Stunden, am wenigsten schien sie im Sauerland mit kaum 1360 Stunden. (afp)