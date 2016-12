Kongo: Robocops - Ordnungshüter aus Stahl

Auf der Straßen der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa herrscht täglich Ausnahmezustand. Nun haben Ingenieurinnen Roboter entwickelt, die Ampeln ersetzen.

Wer sich schon vor dem Verkehr in Rom oder Paris fürchtet, sollte um die kongolesische Hauptstadt Kinshasa einen weiten Bogen machen. Dort gleicht der Straßenverkehr an einem ganz normalen Tag einer Schlacht römischer Legionäre in Gallien: Mit mindestens ebenso viel verbeultem Blech, Gebrüll, Fanfarenstößen und Todesopfern. Jährlich kommen in der fast zwölf Millionen Einwohner zählenden Metropole fast 500 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben – vier mal mehr als in Europas größter Stadt London.

Die Hotspots des alltäglichen Kriegsgeschehens sind Kinshasas große Kreuzungen, wo sich die Blechkarossen oft dermaßen ineinander verkeilen, dass sich eine Viertelstunde lang gar nichts mehr bewegt. Der Grund dafür sind die armseligen Ampeln, von denen sich ein gestandener Kongolese nicht einschüchtern lässt, und die Polizeibeamten, denen ausgedehnte Total-Staus eher gelegen kommen. Bieten sie ihnen doch die Gelegenheit, in ein Fahrzeug zu springen, um in aller Ruhe aus dem Fahrer eine möglichst saftige Summe an Schmiergeld pressen zu können.

Doch das soll jetzt alles anders werden. Ausgerechnet ein Kollektiv weiblicher kongolesischer Ingenieure hat einen Roboter entwickelt, der die mehrheitlich männlichen Harakiri-Fahrer das Fürchten lehren soll.

Verkehrssicherheit in Kinshasa ein „Kinderspiel“

Der Robocop wurde bereits an fünf großen Kreuzungen der Stadt positioniert, wo er sich mit seinem 2,50 Meter großen und 250 Kilogramm schweren Körper aus Edelmetall den gehörigen Respekt verschafft. Tamuke, Mwaluke oder Kisanga, wie die stählernen Ordnungshüter bereits ehrfürchtig mit Namen genannt werden, haben rote Pfeile auf der Brust und grüne Tafeln in der Hand, die sie den Chaos-Fahrern mit drehendem Körper wechselweise entgegenhalten. Offenbar ein wesentlich wirksameres Signal als eine popelige Ampel.

Was die mit Sonnenbrille, flachem Hut und Achselstücken ausgerüsteten Robocops tatsächlich wesentlich effektiver und gefürchteter als Ampeln oder ihre menschlichen Vorbilder macht, ist die Tatsache, dass ihre eingebauten Kameras sowohl auf das tatsächliche Verkehrsaufkommen reagieren sowie Missetäter auf ihrer Festplatte speichern können. Ein von Tamuke ausgestellter Strafzettel ist deshalb wesentlich objektiver, als die von den uniformierten Raubrittern erpressten „Geldbußen“. Die Robocops sind unter den Hauptstadtbewohnern durchaus beliebt: Dass es sich um eine Erfindung aus der Heimat handelt, stärkt den Gehorsam noch.

Mit den Robocops werde die Verkehrssicherheit in Kinshasa ein „Kinderspiel“, meint der Präsident der kongolesischen Straßenbehörde, Vale Manga Wilma. Und Therese Izay Kirongozi, die Chefin der Technologiefirma Witech ONG, träumt bereits davon, ihre Entwicklung auch in anderen afrikanischen Städte zur Anwendung zu bringen. „Wir haben einen Beitrag zur Lösung der Entwicklungsprobleme der Menschheit geliefert“, meint die Erfinderin.

Dafür muss allerdings am Durchhaltevermögen der Robocops noch getüftelt werden: Zwei der fünf stählernen Helden waren kürzlich bereits außer Betrieb.