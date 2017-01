Lawine: Suche in Italien geht weiter

Gegen die Natur: Nach den Erdbeben in Mittelitalien erschwert der Schnee weiter die Rettungsarbeiten. Foto: AFP

Noch sind 23 Menschen in einem Hotel in Italien unter Schnee und Geröll begraben. Die Rettungskräfte sind weiter mit der Suche nach Überlebenden beschäftigt.

Bis zu 58 Stunden waren sie lebendig begraben unter einer fünf Meter dicken Schicht aus Eis, Geröll und Trümmern. Sie saßen im Stockdunkeln fest, in luftgefüllten Verliesen, ohne Orientierung, ohne Nahrung, ohne einen Laut von der Welt draußen. Gegen den Durst lutschten sie Schnee. Giorgia Galassi, eine der neun Geretteten der Lawinen-Tragödie im Gran-Sasso-Massiv, hat italienischen Medien geschildert, wie sie und ihre Schicksalsgenossen, darunter vier Kinder, in den verschütteten Überresten des Vier-Sterne-Hotels Rigopiano überleben konnten, bis sie durch ein Grabungsloch ans Tageslicht gezogen wurden. „Es ist ein Wunder“, sagte sie.

23 Gäste und Angestellte des Hotels sind nach wie vor verschüttet. Seit Samstagfrüh haben die mehr als einhundert Helfer nur noch Tote in der Lawine gefunden, fünf sind es bisher. Aber immer noch gebe es Hoffnung auf weitere Überlebende, erklärten die Rettungskräfte am Sonntag.

Als die 300 Meter breite Lawine am Mittwochnachmittag auf das Rigopiano zuraste, hatten die Gäste schon mehrere Stunden darauf gewartet, endlich abreisen zu können. Am Vormittag war die Apenninenregion von vier heftigen Erdstößen erschüttert worden.

Doch der Schneepflug, der die neun Kilometer lange Straße zu dem einsam auf 1200 Meter Höhe gelegenen Wellness-Hotel räumen sollte, kam einfach nicht. Die Studentin Giorgia Galassi saß mit ihrem Verlobten Vincenzo im Foyer auf dem Sofa vor dem Kamin und trank Tee, als sich plötzlich ein ungeheures Tosen, Zittern und Beben näherte. „Alles fiel auf uns herab, es wurde dunkel, wir lagen auf dem Boden“, erzählte sie der Zeitung „Corriere della Sera“. Sie habe es für ein neues Beben gehalten.

Wie in einer Schachtel

In der ungeheuren Masse der Lawine bildeten sich im zerstörten Hotelfoyer vier luftgefüllte Kammern, in denen jeweils Menschen waren. „Ich hatte das Gefühl, in einer Schachtel zu sitzen“, beschrieb Giorgia Galassi. Sie und ihr Verlobter hätten den dumpfen Widerhall der eigenen Stimmen gehört und etwas weiter entfernt die Stimmen anderer.

In einer der Schachteln waren drei Kinder eingeschlossen, zwei neun Jahre alte Jungen und ein sechsjähriges Mädchen. Sie hatten am Billardtisch gespielt, als die Lawine kam.

Neben ihnen saß die Mutter des Mädchens mit ihrem acht Jahre alten Sohn in einer Luftkammer. In der Nähe der beiden Verlobten lagen ein verletzter Mann sowie eine weitere Frau, Francesca Bronzi, unter einem Balken eingezwängt. Alle Eingeschlossenen konnten im Dunkeln miteinander kommunizieren, aber sich nicht erreichen. Die ersten Stunden hätten sie noch das Licht der Handys gehabt, schilderten sie später. Empfang gab es keinen, auch die Batterien fielen nach und nach aus.

Dann kamen die Angst, die völlige Dunkelheit, die unheimlichen Geräusche der eingestürzten Hotelwände, die sich unter der bis zu 120 000 Tonnen schweren Lawinenmasse bewegten. Sie habe viel geweint, andere hätten geschrien, aber alle hätten versucht, sich gegenseitig Mut zu machen, erzählte Giorgia Galassi. Ihr Verlobter habe Lieder gesummt.

Hunger hätten sie keinen verspürt, sagten die Überlebenden. „Das einzige, was wir gegessen haben, war Schnee.“ Medizinern zufolge sinkt bei Kälte der Energiebedarf des Körpers. Geholfen hat den Verschütteten, dass die Temperatur in den unterirdischen Kammern in der Lawine durch den Iglu-Effekt nicht unter den Gefrierpunkt sank. Zudem trugen die abfahrbereiten Hotelgäste warme Kleidung.

„Wir hören immer noch Geräusche“

Am Freitagmorgen dann hörten sie erstmals Laute von der Welt draußen. Zunächst ein Klopfen, dann Stimmen von Helfern, die ein Loch durch die etliche Meter dicke Lawinenschicht gruben. Als erster wurde Stunden später der neun Jahre alte Gianfilippo ans Tageslicht gezogen, unter den Bravorufen und dem Applaus der Retter. Kurz darauf folgte seine Mutter. Weitere Stunden später wurden nach und nach die drei Kinder befreit. In den frühen Morgenstunden des Samstag folgten die vier Erwachsenen. Nun ist zumindest eine Familie wieder glücklich vereint – die des Kochs Giampiero Parete, der am Mittwoch der Lawine entkommen war, weil er kurz etwas aus dem Auto holte.

Seine Frau, der Sohn Gianfilippo und die sechsjährige Ludovica sind gerettet. Der neun Jahre alte Edoardo ist durch das Unglück zum Waisen geworden. Seine Mutter und sein Vater sind unter den bisher fünf geborgenen Toten, ebenso wie der Empfangschef und ein Kellner des Hotels.

Die Suche Vermissten lief am Sonntag mit voller Kraft weiter. Die Rettungskräfte setzten vor allem auf Handy-Ortung und gezielte Probegrabungen, um weitere Verschüttete aufzuspüren. Dabei müssen sie äußerst vorsichtig sein, denn die Temperaturen sind gestiegen und damit das Risiko, dass die Lawine instabil wird und mögliche weitere Luftkammern mit Überlebenden einstürzen. Die Helfer wechseln sich rund um die Uhr in 14-Stunden-Schichten ab. „Wir hören immer noch Geräusche, aber das können auch die Bewegungen der Trümmer sein“, sagte einer der Einsatzleiter.