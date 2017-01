Lawinenunglück Italien: Angehörige: Behörden haben versagt

Nicht ernst genommene Hilferufe und Fehleinschätzungen der Behörden: Die Wut nach dem Lawinenunglück in Italien wächst.

Den fünften Tag in Folge haben Rettungskräfte am Montag nach den 23 Menschen gesucht, die nach der Lawinen-Katastrophe am Hotel Rigopiano immer noch verschüttet sind. Die Hoffnung, unter der meterdicken Schnee- und Trümmerschicht weitere Überlebende zu finden, schwindet zunehmend. Elf Hotelgäste und Angestellte haben das Unglück überlebt, neun von ihnen konnten am Freitag und Samstag aus luftgefüllten Kammern befreit werden. Sechs Tote sind bisher geborgen.

Inzwischen beschuldigen einige der Angehörigen die Behörden, versagt zu haben. „Diejenigen, die gestorben sind, wurden ermordet“, sagte der Vater des vermissten Stefano Feniello der Nachrichtenagentur Ansa. „Die Verantwortung liegt bei den Behörden.“ Die Hotelgäste hätten eigentlich abreisen wollen, seien aber festgehalten worden, weil kein Schneepflug geschickt wurde.

Lawinen-Teams suchen nach Handy-Signalen

Wie jetzt bekannt geworden ist, hatte Hoteldirektor Bruno Di Tommaso wenige Stunden vor dem Unglück am Mittwoch eine E-Mail an die Präfektur geschickt und darum gebeten, die blockierte Zufahrtstraße zu räumen. Der Schnee in Rigopiano türme sich zwei Meter hoch, die Telefone funktionierten nicht mehr, das Benzin für den Stromgenerator reiche nur noch für einen Tag. „Die Situation ist besorgniserregend“, schrieb Di Tommaso. Die Gäste seien nach den Erdstößen vom Morgen verängstigt, könnten aber nicht weg und wollten die Nacht in ihren Autos verbringen. Der Bürgermeister der nächstgelegenen Gemeinde Farindola ließ stattdessen die Zufahrtsstraße zum Rigopiano sperren. Am Nachmittag begrub dann die Lawine das Hotel unter sich.

Immer lauter wird auch die Frage gestellt, wieso das Rigopiano nicht evakuiert worden war. Denn für das Gran-Sasso-Massiv bestand Lawinen-Warnung der Stufe vier von fünf. Doch offenbar rechnete niemand damit. Massimiliano Giancaterino, der frühere Bürgermeister von Farindola, dessen Bruder bei dem Unglück ums Leben kam, sagte der Zeitung „La Stampa“, in den vergangenen siebzig Jahren habe nie jemand die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass eine Lawine abgehen könnte. Auch der italienische Geologenverband erklärte, die Gegend habe bisher als wenig gefährdet gegolten. Erst die starken Schneefälle in Kombination mit Erdstößen hätten die Lawine ausgelöst. Die Staatsanwaltschaft Pescara ermittelt bereits seit vergangener Woche wegen fahrlässiger Tötung.