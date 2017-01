Lebensmittel China: Maggi aus Streusalz und Abfall

Von Finn Mayer-Kuckuk

Ein Ring von Lebensmittelfälschern treibt zehn Jahre lang sein Unwesen im chinesischen Tianjin. Zu den Zutaten gehörten verbotene Farbstoffe und Abfälle.

Zwar fanden die Polizisten auch Sternanis, Nelken und Zimt. Doch außer den vorgesehenen Zutaten stapelten sich auch säckeweise Streusalz und Chemikalien in den schmutzigen Hinterhöfen der illegalen Gewürzfabriken der chinesischen Stadt Tianjin. In Schuppen fanden sie auch die Verpackungen, in die die Arbeiter ihre Mixturen abfüllten: Auf den täuschend echt nachgedruckten Etiketten prangten die Logos von Knorr, Nestle und asiatischen Marken wie Lee Kum Kee und Wang Shouyi.

Chinas Geschichte der haarsträubenden Lebensmittelskandale ist wieder etwas länger geworden. In Tianjin hat ein Ring von Lebensmittelfälschern offenbar zehn Jahre lang tonnenweise Gewürzmischungen, Brühwürfel und Sojasoße hergestellt. Zu den Produkten gehörte auch Maggi. Der Umsatz betrug Medienberichten zufolge mehrere Millionen Euro im Jahr. Zu den Zutaten gehörten auch verbotene Farbstoffe und geröstete Abfälle.

Das Treiben kam ans Licht, als ein bekannter chinesischer Nahrungsmittelhersteller sich an die Presse gewandt hat. Die Firma Wang Shouyi unterhält eine eigene Einsatztruppe, um Fälschern auf die Spur zu kommen. Denn ihr Hauptprodukt, eine Dreizehn-Gewürz-Mischung, wird laufend irgendwo nachgeahmt.

Bloß meist nicht so professionell und in so großem Stil wie diesmal in Tianjin. Der entgangene Umsatz ist dabei nicht einmal das Schlimmste. Der Ruf eines Unternehmens leidet viel mehr, wenn die Verbraucher minderwertige Varianten erhalten.

In Vietnam neu verpackt, in China verkauft

Die privaten Ermittler von Wang Shouyi hatten gefälschte Waren aus dem Handel bis zu einer Ansammlung von 50 illegalen Fabriken in dem kleinen Ort Duliu bei Tianjin zurückverfolgt. Die Gewürzmischungen entstanden in verfallenen Gebäuden, in denen früher einmal reguläre Fabriken residiert hatten, die offiziell aber schon lange leerstehen. Die Detektive fanden schmutzige, alte Kessel, in denen Arbeiter in Straßenkleidung die Fälscherware zusammenrührten. Die Zeitung „Beijing News“, deren Reporter bei der Aufdeckung dabei waren, spricht von einer „riesigen Untergrundindustrie“ für gefälschte Würzmittel.

Die Organisatoren des Betrugs beschäftigten Dutzende Arbeiter. Wie in einem regulärem Betrieb gab es einen Einkauf und eine Buchhaltung. Und, ganz wichtig, einen Sicherheitsdienst. Mit Überwachungskameras hatten die Wachleute jeden Zuweg zu ihrem Fälschernest im Blick. Wenn sich Polizei oder Gewerbeaufsicht näherten, stellten die Arbeiter die Maschinen und das Licht aus und verschwanden.

Auf den Verpackungen waren auch die Hologramme und Barcodes mit Verweis auf die Webseiten der Unternehmen geschickt nachgeahmt. Für Originalhersteller wie Wang Shouyi ist es besonders ärgerlich, wenn die Kunden fest davon überzeugt sein müssen, echte Ware in den Händen zu halten – und dann schmeckt der Inhalt nach Chemie, und die Kinder bekommen Bauchweh.

Derzeit verunsichern nicht nur Gewürzfälscher die chinesischen Verbraucher. Als besonders perfide gelten Schmuggler, die Meeresfrüchte aus der radioaktiv verseuchten Region Fukushima im Nachbarland Japan nach China einführen.

Die meisten Länder – und die meisten Präfekturen in Japan – haben die Einfuhr von Fisch, Muscheln und Krebsen nach der Reaktorkatastrophe dort vor sechs Jahren gestoppt. Die Artikel sind daher extrem billig. In Japan selbst müssen sie von Anfang an deutlich gekennzeichnet sein.

Krebse aus Fukushima sind für den Körper nicht direkt gefährlich – am dem stark verseuchten Küstenstrich direkt vor der Reaktorruine findet ohnehin keine Fischerei mehr statt. Die Schmuggler kaufen Krebse, die in China hohe Preise erzielen, auf dem Großmarkt der Insel Hokkaido und verschiffen sie legal nach Vietnam. In Lagerhallen dort lassen sie die Krebse aus der gekennzeichneten Kartons nehmen und neu verpacken. In Tiefkühllastern windet sich die fragwürdige Ware auf Schleichwegen ins chinesische Kernland. Die Gesundheitsbehörden waren aufmerksam geworden, als in Shanghai Krebse in offensichtlich guter Qualität zu unmöglich niedrigen Preisen aufgetaucht waren.

Die chinesische Regierung hat schon vor Jahren eine eigene Sonderpolizei eingesetzt, die Lebensmittelfälschern hinterherspürt. Die Gifte in Luft, Wasser und Lebensmitteln wecken zunehmend Angst in der Bevölkerung. Die Skrupellosigkeit der Lebensmittelfälscher untergräbt zudem das gegenseitige Vertrauen in Gesellschaft und Wirtschaft.