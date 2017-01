Legalisierung: Cannabis gibt es bald auf Rezept

Trotz Mechanisierung und Digitalisierung – an vielen Orten der Welt muss schwere Arbeit noch von Hand erledigt werden. Und mit Köpfchen. Auf unserem Bild entladen Männer in der bangladeschischen Hauptstadt Dhaka ein Schiff, das Steine über den Buriganga-Fluss transportiert hat. In großen Wannen balancieren sie die Fracht auf ihrem Haupt zu einer Halde, wo der Aufseher nicht jeden Stein, aber doch jede Ladung registriert. Der Buriganga teilt Dhaka und ist die Lebensader der Kapitale. Auf ihm wimmelt es nur so von Fähren, Schaufelraddampfern, Ausflugsbooten und Lastkähnen.