Nach Erdbeben : Lawine verschüttet Hotel in Italien

Nach dem Erdbeben in Italien begräbt eine Lawine ein Hotel unter Tonnen von Schnee und Geröll. Ein Einsatzleiter befürchtet viele Tote, drei Opfer wurden bereits geborgen.

Dass er nur kurz etwas aus dem Auto holen wollte, hat ihn gerettet. Der Italiener Giampiero Parete war draußen vor dem Hotel „Rigopiano“, als er am späten Mittwochnachmittag die riesige Lawine heranrollen sah. Er und ein anderer Gast auf dem Parkplatz sprangen ins Auto, das im Gegensatz zu den Gebäuden des Vier-Sterne-Hotelkomplexes nicht völlig unter den Massen aus Schnee, Eis und Bäumen begraben wurde. Parete, ein 38 Jahre alter Koch aus Pescara, auf Winterurlaub im Gran-Sasso-Massiv, konnte sich befreien und einen Freund anrufen: Gäste und Hotelangestellte, etwa 30 Menschen, seien im Rigopiano eingeschlossen. Darunter seine Frau, seine sechs Jahre alte Tochter Ludovica und der achtjährige Sohn Gianfilippo. Der Freund alarmierte die Polizei.

Lawine verschüttet Hotel in Italien

Erst viele Stunden später, um 4.30 Uhr in der Nacht, erreichten erste Bergrettungskräfte das in 1200 Meter Höhe einsam im Apennin gelegene Wellness-Berghotel. 25 Männer hatten sich im Dunkeln mit Skiern durch bis zu drei Meter hohen Schnee gekämpft. Sie fanden eine dramatische Lage vor. Die Lawine war durch ein Waldstück auf einem steilen Hang direkt hinter dem Rigopiano gerast und hatte das vierstöckige Gebäude samt Spa und Schwimmbad etwa zehn Meter weit talwärts geschoben und unter Tonnen von Schnee, Geröll und entwurzelten Bäumen verschüttet. Matratzen lagen teils hunderte Meter weit entfernt, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Stimmen aus dem Innern waren keine zu hören, berichteten die Helfer, auf Rufe reagiere keiner. „Es gibt viele Tote“, sagte Antonio Crocetta, einer der Einsatzleiter, in einer ersten Reaktion. 22 Gäste sollen im Hotel gewesen sein, darunter mehrere Kinder. Einigen Medienberichten zufolge könnten angeblich auch Touristen aus Deutschland und der Schweiz im Rigopiano Urlaub gemacht haben. Hinzu kommen sieben Hotelangestellte, vorwiegend junge Leute aus der neun Kilometer entfernten Ortschaft Farindola.

Bis zum frühen Nachmittag wurden drei Opfer geborgen, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Die Helfer konnten anfangs nur mit den Händen graben. Schweres Räumgerät erreichte den Unglücksort erst am Mittag. Suchhunde hatten bis dahin keine Witterung von Überlebenden aufgenommen. Der gerettete Giampiero Parete wurde mit Unterkühlung per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Er erzählte, die Hotelgäste hätten schon gepackt und seien abreisebereit gewesen. Sie hätten nur darauf gewartet, dass ein Schneepflug die Straße freiräumt.

Tausende Bewohner verlassen ihre Häuser

Ausgelöst wurde die Lawine vermutlich durch die tragische Kombination aus außergewöhnlich heftigen Schneefällen und Erdstößen. Am Mittwochvormittag hatten vier neue Erdstöße mit Stärken bis zu 5,4 die bereits schwer geschädigte mittelitalienische Erdbebenregion erschüttert. Die Epizentren lagen auf der anderen Seite des Gebirgsmassivs des Gran Sasso, nicht weit von Amatrice, das bereits am 24. August zerstört worden war. Die meisten ehemaligen Bewohner der Erdbebengebiete sind in Hotels an der Küste und Notunterkünfte umgesiedelt worden. Doch Einzelne leben immer noch vor Ort in Wohnwagen und Containern. Es sind vor allem Landwirte, die ihre Kühe, Schafe und Ziegen nicht allein lassen können. Ein 83-jähriger Bauer war am Mittwoch in Castel Castagna unter den Trümmern seines schneebedeckten Stalles gestorben, der durch die neuen Erdstöße einstürzte. Weitere tausende Bewohner mussten in den Provinzen Teramo, L’Aquila und Rieti ihre Häuser verlassen.

Video zeigt Ausmaß der Zerstörung in italienischem Hotel

Fast unerträglich wird die Lage im Erdbebengebiet aber durch die meterhohen Schneemassen und die Kälte. Die Rettungsarbeiten gehen deshalb nur mühsam voran. Abgelegene Gehöfte und Ortsteile sind von der Außenwelt abgeschnitten. In der Region Abruzzen sind zudem mehr als 100 000 Haushalte ohne Strom. In den kommenden Tagen soll es weiter schneien. Weitere Lawinen drohen, weil auch die Erde nicht zur Ruhe kommt. Allein in der Nacht zum Donnerstag gab es 80 Nachbeben. Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni nannte die Kombination aus Beben und seit Jahrzehnten nicht dagewesenen Schneefällen „eine Kneifzange“. Er versicherte, man werde alles tun, um Kontakt zu Abgeschnittenen aufzunehmen und sie per Rettungshubschrauber zu befreien. Zivilschutzchef Fabrizio Curcio erklärte, Tausende Helfer seien unter extrem schwierigen und teils lebensbedrohlichen Bedingungen im Einsatz. Er wies Kritik zurück, wonach die Rettungskräfte nach den Erdstößen vom Mittwoch zu spät reagiert hätten.

Die Bewohner Mittelitaliens müssen sich nach Einschätzung des Seismologen Birger-Gottfried Lühr vom Potsdamer Geoforschungszentrum auf weitere Beben einstellen. Auch die jüngsten seien Teil einer Serie, die schon 1997 in Umbrien begonnen habe. „Das ist für die Leute ein bisschen bitter, aber das lässt sich nicht ändern.“ Touristen sollten jedoch um diese Gebiete einen großen Bogen machen, rät der Experte.