Rosa Luxemburg: „Meine ganze Seele ist voll von Dir“

Rosa Luxemburg schrieb etwa 1000 Briefe an ihren Leo Jogiches. Wir drucken zum Valentinstag einen Auszug aus „Liebesbriefe großer Frauen“.

Rosa Luxemburg ist eine der wichtigsten Figuren der sozialistischen, sozialdemokratischen und internationalen Arbeiterbewegung überhaupt; sie wirkte vor allem im heimatlichen Polen und in Deutschland, wo sie einen großen Teil ihres Lebens verbrachte. Ihr Einfluss jedoch machte vor Grenzen keinen Halt. Rosa Luxemburg war sowohl eine kluge und weitsichtige Theoretikerin, ja, eine Politphilosophin, als auch eine leidenschaftliche Kämpferin, die schließlich für ihre Ideale das Leben lassen musste. Ihr vielleicht treuster Mitstreiter war Leo Jogiches, den sie von Anfang bis Ende liebte, wenn sich auch schwer rekonstruieren lässt, wie viel ihrer gemeinsamen Lebenszeit die beiden als tatsächliches (Liebes)Paar verbrachten; der zweite der untenstehenden Briefe zeigt jedenfalls deutlich, dass sich Rosa Luxemburg zumindest zeitweise als Jogiches Frau betrachtete, obwohl die beiden nie amtlich getraut wurden. Im Laufe ihrer Beziehung, die erst mit dem Tod endete, schrieb Rosa an die 1000 Briefe an Jogiches.

Rosa Luxemburg und Leo Jogiches lernten sich an der Universität von Zürich kennen, wo beide studierten und Rosa später auch promovieren sollte. Zuvor war die junge Frau bereits als Schülerin, vor Abschluss ihres Abiturs, in der sozialistischen Bewegung des heimatlichen Polens aktiv geworden; unter anderem hatte sie einen Generalstreik mitorganisiert, dessen vier Hauptanführer hingerichtet worden waren. Rosa befand sich nicht nur zu Zwecken des Studiums in der Schweiz, sondern war auf der Flucht vor der Obrigkeit ihres Heimatlandes, für dessen Befreiung ihrer Meinung nach eine sozusagen gesamteuropäische proletarische Revolution von Nöten sein würde. Im Jahr 1893 gründeten sie und Jogiches zusammen die SDKP, die Sozialdemokratische Partei des Königreichs Polen, für deren Organisation hautsächlich Jogiches verantwortlich zeichnete. Überhaupt arbeiteten die beiden Liebenden, deren Beziehung so manche Schwierigkeiten, ob persönlicher oder äußerer Art, überstand, aufs Engste zusammen. Gemeinhin heißt es, dass Rosa die Analytikerin und Theoretikerin war, während Jogiches eher die Organisation aus dem Hintergrund heraus übernahm. Kämpfer waren sie beide.

Auch als Rosa 1898 nach Deutschland ging und eine Scheinehe mit Gustav Lübeck schloss, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten, blieb Jogiches an ihrer Seite. Rosa wurde bald zu einem führenden Mitglied der SPD und zum Kopf des linken, revolutionären Flügels der Partei. Unermüdlich stritt sie in Schrift, Wort und Tat für die internationale Arbeiterbewegung – Rosa Luxemburg hielt gar nichts von auf einzelne Nationalstaaten beschränkten Lösungen – und bald auch gegen den heraufziehenden Großen Krieg. Dass die sozialistischen und sozialdemokratischen Parteien, allen voran die SPD, den Ersten Weltkrieg nicht verhinderten, ja, einige sogar guthießen, war wohl eine, wenn nicht die größte Enttäuschung, die die Politphilosophin in ihrem Leben verkraften musste. Sie war zunächst am Boden zerstört, rief aber dann zusammen mit Karl Liebknecht den Spartakusbund ins Leben, zu dessen Gründungsmitgliedern auch Leo Jogiches gehörte und dessen endgültiges Ziel ein gesamteuropäischer Generalstreik war, der den Krieg beenden sollte. Infolgedessen wurde Rosa Luxemburg, nicht zum ersten Mal, wegen ihres pazifistischen, sozialistischen Engagements inhaftiert und erst nach Ende des Krieges aus der Haft entlassen. Zusammen mit Liebknecht (und Jogiches) rief sie die KPD ins Leben; sie gehörten zu den führenden Köpfen der Revolutionen von 1918/1919, die im Spartakusaufstand gipfelten, den Rosa Luxemburg aus Treue zu ihren Mitstreitern und der Sache aller Vorbehalte zum Trotz unterstützte und der, wie von ihr vorhergesagt, in einer Katastrophe endete. Die Revolution in Berlin wurde von den Freikorps grausam niedergeschlagen, Liebknecht und Rosa Luxemburg festgesetzt und ermordet. Leo Jogiches wiederum fand nur zwei Monate nach seiner Geliebten den gewaltsamen Tod, als er versuchte, Licht in den Mord an Rosa zu bringen, dessen genaue Umstände bis heute ungeklärt sind.

Sabine Anders, Katharina Maier (Hrsg.): Liebesbriefe großer Frauen, marix Verlag ein Imprint von Verlagshaus Römerweg, 2013, 256 Seiten, 10 Euro.

[Paris] Donnerstag Nacht [5. April 1894]

Ich sitze gerade hier (das heißt, im Hotel) am Tisch und versuche, mich aufzuraffen, an der Proklamation zu arbeiten. Mein allerliebster Dziodzio! Ich habe keine Lust! Ich habe Kopfschmerzen, und der Straßenlärm, das Geratter, stört mich, im Zimmer ist es scheußlich … Ich will zu Dir! Ich kann nicht mehr! Denk Dir, es sind nur noch höchstens zwei Wochen, denn wegen der Proklamation kann ich mich diesen Sonntag nicht auf den Vortrag vorbereiten, also werde ich bis zum nächsten Sonntag warten müssen. Und dann kommt erst das russische Referat, und danach muss ich zu Lawrow.

Allerliebster Dziodzio, wann ist das alles endlich vorbei – ich beginne allmählich, die Geduld zu verlieren, es geht mir nicht um die Arbeit, nur um Dich! Warum bist Du nicht zu mir gekommen? Wenn ich Dich nur bei mir hätte – – dann würde ich keine Arbeit fürchten.

Heute bei den Warskis, mitten im Gespräch und unter den Vorbereitungen für die Proklamation, fühlte ich auf einmal solche Müdigkeit in meiner Seele und solche Sehnsucht nach Dir, dass ich beinah angefangen hätte, laut zu schreien. Ich habe Angst, dass der alte Teufel mir in die Seele springt (der von Genf und Bern) und mich eines schönes Abends plötzlich zum – Gare de l’Est – treibt – –

Um mich zu trösten, stelle ich mir vor, wie die Lokomotive pfeift, wie ich mich von Jadzia und Adolf verabschiede, wie der Zug anfährt – wie ich zu Dir fahren werde. Ach, mein Gott, es kommt mir so vor, als ob die gesamte alpine Gebirgskette zwischen mir und diesem Moment läge, wenn nicht noch mehr! Allerliebster Dziodzio, und wenn mein Zug in Zürich einfährt, wenn Du auf mich wartest, wenn ich mich schon vom Wagon heruntermühe und zum Bahnhofeingang laufe, und in der Tür würdest Du in der Menge stehen – und Dir sei es nicht erlaubt, mir entgegenzulaufen, aber ich werde zu Dir laufen.

Aber wir werden uns nicht sofort küssen oder sonst etwas, weil das nur [alles] verdirbt und nichts ausdrückt. Wir werden nur sehr schnell nach Hause gehen und uns so anschauen und uns anlächeln. Und zu Hause setzen wir uns auf das Sofa und umarmen uns, und ich werde in Tränen ausbrechen, so wie jetzt gerade.

Allerliebster Dziodzio, ich will nicht, ich will es jetzt, früher! Mein Goldener, ich kann nicht mehr! Unglücklicherweise habe ich, weil ich eine Durchsuchung befürchtete, vorsichtshalber alle Deine Briefe vernichtet, und jetzt habe ich nichts, was mich trösten könnte.

[…]

[Schweiz, 16. Juli 1897]

Nein, ich kann nicht weiterarbeiten. Ständig werde ich von Gedanken an Dich abgelenkt. Ich muss Dir ein paar Worte schreiben. Mein Liebster, mein Geliebter, Du bist jetzt nicht bei mir, aber meine ganze Seele ist voll von Dir, Dich umfassend. Dir wird es bestimmt abenteuerlich vorkommen, vielleicht sogar lächerlich, dass ich diesen Brief an Dich schreibe, wohnen wir doch zehn Schritte voneinander. Wir sehen uns doch dreimal täglich. Überhaupt bin ich doch nur Deine Frau; wozu dann diese romantische Geste eines des Nachts geschriebenen Briefes an den eigenen Mann! Ach, mein Goldener, von mir aus mag es der ganzen Welt lächerlich erscheinen, nur Dir nicht, nur Du lies den Brief ernst und mit Gefühl, mit eben jenem Gefühl, mit dem Du meine Briefe damals in Genf gelesen hast, als ich noch nicht Deine Frau war. Denn ich schreibe ihn mit demselben Gefühl wie damals, genau wie damals zieht es meine Seele zu Dir, und genau wie damals füllen sich meine Augen mit Tränen (hier wirst Du bestimmt lächeln – ‚ich weine doch dieser Tage wegen allem und nichts‘!).

Allerbester Dziodzio, mein Liebster, weißt Du, wieso ich Dir diesen Brief schreibe, anstatt Dir alles mündlich zu sagen. Weil ich nicht kann, weil ich nicht mehr so frei über derartige Din- ge sprechen kann. Ich bin jetzt empfindlich und misstrauisch wie ein Hase. Die kleinste Geste oder ein gleichgültiges Wort drückt mir das Herz zusammen und verschließt mir die Lippen. Ich kann mit Dir nur in einer warmen, vertrauensvollen Atmosphäre so offen sprechen, und diese herrscht in der letzten Zeit nur sehr selten zwischen uns. Schau, heute bemächtigte sich meiner ein so seltsames Gefühl, das die paar Tage der Einsamkeit und des Nachsinnens in mir hervorgerufen haben, und mir kamen so viele Gedanken, die ich Dir sagen wollte, und Du warst abgelenkt, fröhlich, und dachtest, dass Du keine ‚Physis‘ brauchst und dass eben das alles wäre, was mich in jenem Moment beschäftigte. Das hat mir so weh getan, und Du hast geglaubt, dass ich einfach unzufrieden bin, weil Du so bald gehst. Wahrscheinlich hätte ich mich auch nicht getraut, diesen Brief zu schreiben, hätte nicht jenes bisschen an Gefühl mich ermutigt, welches Du mir beim Abschied gezeigt hast; es hat mir einen Hauch von Vergangenheit zugetragen, jener Vergangenheit, der ich mich jede Nacht vor dem Einschlafen erinnere, und dann weine ich in meine Kissen und ersticke fast an meinen Tränen. Mein Teuerster, mein Liebster – Du überfliegst bestimmt schon ungeduldig diesen Brief – ‚was will sie denn wieder?‘ Weiß ich, was ich will? Ich will Dich lieben, ich will, dass zwischen uns wieder diese zärtliche, vertrauliche, perfekte Atmosphäre herrscht wie zu jenen Zeiten. Du, mein Teuerster, hältst mich oft für zu oberflächlich. Du denkst, dass ich immer ‚schmolle‘, weil Du gehst, oder etwas in der Art. Und Du kannst Dir gar nicht vorstellen, dass das, was mir so sehr weh tut, die Tatsache ist, dass sich für Dich unser Verhältnis auf reine Äußerlichkeiten beschränkt. Ach, sag mir nicht, mein Teuerster, dass ich das nicht richtig verstehe, dass unser Verhältnis nicht auf die Art und Weise an Äußerlichkeiten festgemacht ist, wie ich glaube; ich weiß, ich verstehe, was es heißt, ich verstehe, weil ich fühle. Früher, wenn Du mir so etwas sagtest, war es für mich nur eine hohle Phrase, jetzt ist es harte Realität. Ach, ich fühle dieses Äußerliche ganz deutlich, ich fühle es, wenn ich sehe, wie Du düster, schweigend, allein über irgendwelchen Problemen oder Unannehmlichkeiten brütest und mir mit Deinem Blick sagst, ‚es ist nicht deine Sache, es geht dich nichts an‘; ich fühle es, wenn ich sehe, wie Du nach einer unserer schlimmeren Auseinandersetzungen für Dich allein diese Eindrücke auf Dich wirken lässt und über unser Verhältnis nachgrübelst und zu irgendwelchen Schlussfolgerungen kommst und irgendwelche Beschlüsse fasst und dann mit mir in irgendeiner Weise umgehst, und ich bleibe bei alledem außen vor und kann mir nur in meinem eigenen Hirn ausmalen, was und wie Du denkst; ich fühle es nach unserem jeden Zusammensein, wenn Du mich von Dir schiebst und Dich, in Dich zurückgezogen, verschlossen, an die Arbeit machst; ich fühle es schlussendlich, wenn ich mit meinen Gedanken mein ganzes Leben umfasse, meine ganze Vergangenheit, und ich mir vorkomme wie eine Marionette, die von einem externen Mechanismus mit Gewalt hierhin und dorthin gerissen wird. Mein Teuerster, mein Lieber, ich beschwere mich nicht, ich will nichts; was ich nicht will, ist, dass Du meine jede Träne als weibliches Getue abtust. Aber was weiß ich denn eigentlich? Ich habe bestimmt viel, mehr Schuld daran, dass das unsere kein gleichberechtigtes und warmes Verhältnis ist. Aber was soll ich denn machen? Ich kann nicht, ich kann nicht zurechtkommen, ich weiß nicht, wie, ich kann nie meine Lage überdenken, ich kann keine Konsequenzen ziehen, ich kann Dir gegenüber nicht hart bleiben – immer, jeden Moment, verhalte ich mich so, wie meine Gefühle es mir diktieren, wenn sich in meiner Seele so viel Liebe und Leid ansammelt, dann werfe ich mich Dir in die Arme, wenn Du mich mit Deiner Kühle beleidigst, zerreißt es meine Seele, und ich hasse Dich. Ich könnte Dich töten!

Mein Goldener, Du verstehst und planst doch immer so gut: Du hast es in unserer Beziehung stets für Dich und für mich getan. Wieso willst Du es jetzt nicht zusammen mit mir tun? Wieso lässt Du mich allein? Ach Gott, ich rufe zu Dir, und vielleicht ist es wahr, was mir immer öfter wahr erscheint, vielleicht liebst Du mich nicht mehr so – nicht so? Tatsächlich, tatsächlich, dies fühle ich oft.

[…]

Übersetzung aus dem Polnischen von Elzbieta Baraniecka.