Satellitenbild: Sahara: Erster Schnee seit 37 Jahren

In der Sahara ist es warm, es gibt nur wenig Feuchtigkeit und kaum Niederschlag. Da ist das Bild, das der Nasa-Satellit "Landsat 7" zur Erde geschickt hat, besonders selten: Es zeigt den ersten Schnee in der Sahara seit 37 Jahren.

Schnee in der Sahara ist äußerst selten. 37 Jahre hat es gedauert, bis das Naturphänomen wieder beobachtet werden konnte. Am 19. Dezember 2016 ist in der algerischen Stadt Ain Sefra - auch genannt "Tor zur Wüste" erstmals seit Februar 1979 wieder Schnee gefallen. Auch in der Sahara konnte man Schnee beobachten - der Nasa-Erdbeobachtungssatellit "Landsat 7" hat das seltene Ereignis aus seinem Erdorbit heraus fotografiert. Der Satellit ist Teil des Earth Observing Systems (EOS) der Nasa, seine Aufnahmen werden unter anderem auch für Google Maps verwendet.

Das Bild, das "Landsat 7" zur Erde geschickt hat, zeigt eine Gegend an der Grenze zwischen Marokko und Algerien, südwestlich von Ain Sefra. Nach Angaben der Nasa liegt die durchschnittliche Temperatur im Sommer bei 37 Grad Celsius, im Winter fallen die Temperaturen in den einstelligen Bereich. Feuchtigkeit ist in der Region genauso selten wie kalte Temperaturen - deshalb fallen in der Gegend nur wenige Zentimeter Niederschlag pro Jahr.

Auf Facebook hat der Fotograf Karim Bouchetata eine Fotoserie mit Schnee-Bildern aus Ain Sefra veröffentlicht. Einen Tag später war der seltene Schnee bereits wieder verschwunden. (tab)