Schäden: Das Jahr der Naturkatastrophen

Schäden durch Fluten, Stürme und Beben sind 2016 um gut zwei Drittel gestiegen. Schuld daran trägt auch der Klimawandel.

Für Prognostiker war das vergangene vielfach kein ruhmreiches Jahr. Peter Höppe aber hat leider recht behalten. In puncto Naturkatastrophen werde es 2016 nach relativ glimpflichem Verlauf die Jahre zuvor wieder ungemütlich, hatte der Chef der Georisikoforschung beim Münchner Assekuranzriesen Munich Re vorhergesagt.

So ist es gekommen. Um satte zwei Drittel auf knapp 170 Milliarden Euro sind die volkswirtschaftlichen Gesamtschäden durch Erdbeben und Stürme global im Vergleich zu 2015 gestiegen. Davon versichert waren mit etwa 48 Milliarden Euro knapp drei Zehntel. Die Zunahme geht vor allem auch auf das Konto von steigenden Temperaturen. „Ein Blick auf einige wetterbedingte Katastrophen des Jahres zeigt, wie sich ein ungebremster Klimawandel auswirken könnte“, sagt Höppe.

Gründe und Folgen Die zu beobachtende Zunahme wetterbedingter Naturkatastrophen ist auch ein Ausdruck des Klimawandels und damit einhergehender Temperaturerhöhung. Die Angaben über deren Ausmaß schwanken. Die Experten der Munich Re kalkulieren mit einer Zunahme der globalen Temperatur seit 1880 von bereits gut einem Grad Celsius. Damit wird es schwer, die in internationalen Klimaschutzzielen vereinbarte Erhöhung der globalen Temperatur möglichst auf 1,5 oder 2,0 Grad Celsius zu begrenzen, warnen die Experten des Versicherers. Die kostspieligsten Schäden weltweit durch Naturkatastrophen waren 2016 ein Erdbeben auf der südjapanischen Insel Kyushu mit 30 Milliarden Euro Gesamtschaden und Überschwemmungen in China, die Werte von 19 Milliarden Euro vernichtet haben. In Japan war davon ein Fünftel versichert, in China waren es nur zwei Prozent, was typisch für die jeweiligen Weltregionen ist. In westlichen Industrieländern wie Deutschland beträgt die Versicherungsdichte 50 bis 60 Prozent. Nicht versichert ist meist staatliche Infrastruktur, wenn es auch Ausnahmen wie Mexiko gibt. (tmh) « zurück 1 | 1 weiter »

Er verweist auf Unwetter in Europa mit vernichtenden Sturzfluten auch hierzulande, Hochwasser in den USA, Waldbrände in Kanada oder schwere Stürme in der Karibik sowie Ende vorigen Jahres auch auf den Philippinen. Die meisten dieser Ereignisse haben Schäden in mehrfacher Milliardenhöhe hinterlassen. Ungewöhnlich hohen Anteil an der Naturkatastrophenbilanz 2016 hatten mit gut einem Drittel Überschwemmungen, Hochwasser und Sturzfluten. Im Schnitt der vergangenen zehn Jahre sind es dagegen nur 21 Prozent gewesen.

Auch wenn sich einzelne Ereignisse nicht auf den Klimawandel zurückführen lassen, hat der für Höppe bei dieser Entwicklung die Hand im Spiel. Der globale Temperaturrekord von 2015 sei jedenfalls wieder übertroffen worden. Das heize die Weltmeere auf und erhöhe die Verdunstung, womit wiederum das Niederschlagspotenzial wächst, erklärt der Forscher die Zusammenhänge. Folglich lag das Schadensaufkommen 2016 wieder über dem Schnitt des vergangenen Jahrzehnts.

In dieser Dekade wurden per annum durch Naturgewalten Gesamtschäden von 148 Milliarden Euro und versicherte Schäden von 43 Milliarden Euro verursacht. Noch deutlicher macht es die Zahl der Ereignisse. 2016 wurden insgesamt 750 naturbedingte Großschäden gezählt. Im Schnitt der letzten zehn Jahre waren es 590 solcher Ereignisse. Es hätte also schlimmer kommen können, wenn etwa der jüngste Taifun auf den Philippinen nicht an der Hauptstadt Manila vorbeigeschrammt wäre, betont Höppe.

Dann hätten die Naturkatastrophen 2016 wohl auch mehr als die zu beklagenden 8700 Menschenleben gekostet. Das ist schrecklich und glimpflich zugleich. 2015 waren es noch gut 25 000 Tote durch Naturkatastrophen und im Zehnjahresschnitt gar über 60 000 Leben per annum. Glück und verbesserten Katastrophenschutz macht Höppe für die abgemilderte Schreckensbilanz in dieser Hinsicht verantwortlich. Zum einen habe die Erde voriges Jahr in Japan und Neuseeland in Ländern gebebt, wo erdbebensicher gebaut wird. Zum anderen sei in Ländern wie China der Hochwasserschutz massiv verbessert worden und die Vorwarnzeit vor Tropenstürmen betrage heute mehrere Tage, was viele Menschenleben rettet.

Das wird teuer: Eine gute Versicherung kann wenigstens bei den finanziellen Folgen eines Erdbebens helfen. Foto: rtr

„Bitter für die Betroffenen ist der hohe Anteil nicht versicherter Schäden vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern“, beklagt jedoch Munich-Re-Vorstand Torsten Jeworrek. Denn gut 70 Prozent aller Schäden durch Naturkatastrophen waren auch 2016 nicht versichert. Seit Jahren ist diese Versicherungslücke damit fast unverändert. Das liege nicht daran, dass die Grenzen der Versicherbarkeit erreicht sind, betont Höppe. Schutz biete die Assekuranz, wenn die Policen in Hochwasserregionen teils auch recht hoch seien. Gerade die Bevölkerung armer Länder habe aber oft gar kein Geld, um eine Police zu zeichnen. Industrieländer zahlen deshalb nun in sogenannte Risikopools ein, die Versicherungen für Mittellose finanzieren. Dahinter steht auch die Angst vor neuen Flüchtlingsströmen, die durch Naturkatastrophen ausgelöst werden können.

Höppe ist optimistisch, dass die Risikopools mittelfristig Wirkung zeigen und die Versicherungslücke schrumpfen lassen. Für 2017 erwartet er ein durchschnittliches Jahr bei Naturkatastrophen. Einen erneuten globalen Temperaturrekord werde es nicht geben, weil natürliche Klimaschwankungen dem entgegenstehen. Auch seine Bedenken, vor einer allzu drastischen Kehrtwende in der US-Klimapolitik durch den neuen Präsidenten Donald Trump halten sich in Grenzen. Die Weltgemeinschaft werde sich nicht anstecken lassen und ihren Kampf gegen den Klimawandel aufrecht halten, schätzt der Experte. Sollten die USA im Alleingang ausscheren, wäre das trotz des 16-prozentigen US-Anteils am globalen Ausstoß von Klimagasen aber noch kein Untergang.