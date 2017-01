Sex auf Rezept: „Wir bilden Sexualbegleiterinnen aus“

Der grüne Vorstoß bezüglich Sex auf Rezept stößt auf Kritik. Psychologe Sandfort spricht jetzt im Interview mit der FR über die Bedeutung von Berührungen und Nähe für Menschen mit Behinderung.

Sex für Menschen mit Behinderung und Pflegebedürftige auf Rezept? Der grüne Vorstoß stößt auf breite Ablehnung und Kritik. Aber es gibt auch andere Stimmen.

Herr Sandfort, eine Grünen-Abgeordnete im Bundestag hat vorgeschlagen, es könne eine öffentliche Finanzierung für eine Sexualbegleitung von Behinderten und Pflegebedürftigen geben. Halten Sie das für einen klugen Vorschlag?

Ja, ich halte das für sehr sinnvoll. Wir dürfen dieses Thema nicht einfach wegdrücken – nur weil es vielen ungewohnt oder sogar unangenehm scheint, darüber zu reden. Denn genau dieses Verschweigen verursacht für Betroffene nur Leid – und ist im Ergebnis von Schaden für die ganze Gesellschaft.

Wie meinen Sie das genau?

Wenn wir das Thema ignorieren, entsteht jede Menge Frustration. Das belegt die Lebensrealität vieler Behinderter, aber auch vieler demenzkranker Menschen in den Pflegeheimen. Das Bedürfnis nach Nähe, Berührung und Sexualität ist bei vielen dieser Menschen da. Wird es permanent ignoriert, dann äußert sich das in Depression oder in Aggression. Das kann eine Gesellschaft nicht wollen. Es muss unendlich viel Arbeitszeit in Pflegeheimen und Einrichtungen für geistig Behinderte aufgewendet werden, um mit diesen Aggressionen umzugehen. Mit Aggressionen, die es nicht gäbe, wenn man das Thema Zärtlichkeit und Sexualität nicht ausblenden würde.

Da kommen Sexualbegleiterinnen ins Spiel. Was machen solche Frauen?

Bei uns im Institut geht es darum, geistig Behinderten Erfahrungsräume zu eröffnen. Sie stehen meist ganz am Anfang ihrer Sexualität. Von daher geht es hier häufig um die ersten Begegnungen mit einer erwachsenen nackten Frau. Der Koitus, der ja oft als der Ausdruck der Sexualität schlechthin gesehen wird, kommt bei uns in Trebe kaum vor – so weit sind die Betroffenen noch gar nicht. Bei Körperbehinderten und Dementen ist das anders.

Lothar Sandfort ist Psychologe und Leiter des Instituts zur Selbst-Bestimmung Behinderter im niedersächsischen Trebe. Foto: Isbb Trebe

Wie sehr geht es um Zärtlichkeit, wie sehr um Sexualität?

Grundsätzlich gilt: Es wird ein Begegnungsraum zwischen einer Sexualbegleiterin und der ratsuchenden Person geöffnet. Dabei kann es zu bloßem Anfassen kommen – es sind aber, je nach Erfahrung, alle üblichen Spielarten von Sexualität denkbar. Im Unterschied zum Besuch bei einer Prostituierten ist es aber nicht so, dass man sich vorab auf eine bestimmte Handlung für einen bestimmten Preis einigt. Da verbringen Menschen Zeit miteinander – und sehen, was passiert.

Was ist, abgesehen von der gezielten Arbeit mit geistig Behinderten, noch das Besondere an der Arbeit in Ihrem Institut?

Es geht uns darum, die Persönlichkeit des geistig Behinderten zu stärken. Der Auftrag, an eine Sexualbegleiterin, die bei uns im Institut im Einsatz, lautet im Grunde: „Zeig diesem Menschen, wie er Sexualität leben kann.“ Das verlangt ihr auch ab, ihre Person einzubringen – anders als eine Prostituierte, die ihren Job oft ja nur deshalb machen kann, weil sie gelernt hat, Gefühle davon vollkommen abzukoppeln. Dafür bilden wir Sexualbegleiterinnen aus. Das heißt, wir begleiten mit Hilfe von Workshops dabei, wie sie die ersten Erfahrungen mit der Aufgabe machen.

Was muss ein Behinderter für eine Sexualbegleitung ausgeben?

Bei uns sind es 90 Euro in der Stunde, es kann aber anderswo auch deutlich teurer sein. Da etwa Behinderte in Werkstätten oft lang für dieses Geld arbeiten müssen, hielte ich die Möglichkeit einer Finanzierung aus öffentlicher Hand für sinnvoll. Wichtig wäre mir dann aber, dass es eben tatsächlich um Sexualbegleitung durch ausgebildete Personen geht. Zurzeit ist das Angebot noch gering. An meinem Institut haben wir im Lauf der Jahre etwa siebzig Personen ausgebildet. Nur ganz wenige können bislang von dieser Arbeit leben – und zwar, obwohl wir auch Männer ausbilden, ausschließlich Frauen.

Warum haben Sie sich das Thema zu eigen gemacht?

Ich bin selbst querschnittsgelähmt und musste lernen, mit den Beeinträchtigungen zu leben und mich neu zu entwickeln. Das war der Anstoß. Das Thema ist aber schon vor langer Zeit viel größer geworden als meine damaligen eigenen Schwierigkeiten. Ich möchte aber auch betonen, dass viele Behinderte eine erfüllte Sexualität leben.

Interview: Tobias Peter