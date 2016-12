Silvester in Köln und Berlin: Party im Zeichen der Sicherheit

Gepanzertes Polizei-Fahrzeug in Berlin. Foto: REUTERS

Abgesichert von Betonpollern und mit verschärften Einlasskontrollen hat in Berlin die Party zum Jahreswechsel begonnen. Auch in Köln ist die Präsenz der Polizei allgegenwärtig.

Hinter Sicherheitszäunen und Betonpollern haben Tausende Gäste am Brandenburger Tor dem Jahresende entgegen gefeiert. Bei klarem Himmel und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt drängten sich am frühen Abend schon zahlreiche Besucher bei der Silvesterparty vor der großen Bühne. Auf der restlichen Partymeile konnten sich die Gäste bei Sonnenuntergang noch frei bewegen. Die Stimmung sei bislang entspannt und friedlich, sagte eine Sprecherin der Polizei. Auch der Ordnungsdienst und das Rote Kreuz wussten von keinen Zwischenfällen.

Gäste am Einlass abgetastet

Die Besucher mussten sich auf verschärfte Sicherheitskontrollen einstellen. Nach dem Lkw-Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz mit zwölf Toten und mehr als 50 Verletzten hatten die Veranstalter das Sicherheitskonzept noch mal überarbeitet. Die Gäste wurden am Einlass abgetastet. Rucksäcke und andere Gepäckstücke dürfen die Gäste nicht mitnehmen.

Um das eingezäunte Gelände herum waren Betonklötze aufgestellt worden, die einen Anschlag wie vor der Gedächtniskirche verhindern sollen. Rund 1700 Polizisten und 700 Helfer waren nach Behördenangaben auf der Partymeile entlang der Straße des 17. Juni im Einsatz. Die Feuerwehr richtete am Großen Stern und am Brandenburger Tor temporäre Feuerwachen ein. 140 Ärzte und Helfer des Deutschen Roten Kreuzes standen an insgesamt fünf Unfallhilfestellen bereit.

"Böllerfreie Zone" rund um den Kölner Dom

Auch in Köln sind die Sicherheitsvorkehrungen enorm. Hintergrund sind hier die Übergriffe vom vergangenen Silvester. Vor allem auf der Domplatte und um den Hauptbahnhof herum kam es zu zahlreichen sexuellen Übergriffen gegen Frauen. Die Täter waren vornehmlich junge Männer aus dem nordafrikanischen und arabischen Raum. Diesmal sollen rund 1.800 Polizisten und etwa 600 städtische Ordnungskräfte über die Sicherheit der Feiernden in Köln wachen. "Die Einsatzkräfte sind sehr gut vorbereitet in die gesamte Einsatzlage hinein gegangen», sagte Polizeipräsident Jürgen Mathies.

Am späten Samstagnachmittag hat die Stadt zudem rund um den Kölner Dom eine «böllerfreie Zone» eingerichtet. Dort dürfen bis zum Neujahrstag um 5.00 Uhr morgens keine Raketen, Wunderkerzen oder anderes Feuerwerk abgebrannt werden. Wer auf die Domplatte wollte, musste sich Einlasskontrollen unterziehen.

Neu installierte hochauflösende Videokameras übertrugen Bilder vom Vorplatz des Hauptbahnhofs live ins Polizeipräsidium. Zudem gab es mehrere Straßensperren. Nach dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt wurden unter anderem Betonklötze aufgestellt, um zu verhindern dass Lastwagen in Menschenmengen fahren können. (dpa/afp/epd/FR)