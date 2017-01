Sturmtief "Axel" : Sturmflut erreicht Ostseeküste

In Wismar ist eine überflutete Straßenkreuzung am Stadthafen abgesperrt. Foto: dpa

Straßen überschwemmt, Autos überflutet, einzelne Dämme überspült: Die Sturmflut an der Ostseeküste gefährdet Teile von Lübeck und Rostock, besonders getroffen wird Usedom.

Eiskaltes stürmisches Winterwetter hält die Menschen in vielen Teilen Deutschlands in Atem - und tut dies wohl auch weiterhin. Die Menschen an der Ostseeküste bereiteten sich für die Nacht zum Donnerstag auf die vielleicht schwerste Sturmflut seit zehn Jahren vor. Vor allem im Osten und Süden Deutschlands kann es auch am Donnerstag tagsüber noch bei kräftigen Schnee- und Graupelschauern zu Wintergewittern kommen, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Am Freitag sei in ganz Deutschland tagsüber "gemäßigter Frost" bis minus 7 Grad zu erwarten.

Sturmtief "Axel" bringt Schnee und vor allem in Höhenlagen tiefe Minusgrade. Im Bergland könnten die Temperaturen über frisch gefallenem Schnee auf minus 20 Grad sinken, erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. Zwischen Erzgebirge und Alpen sind in den Nächten zu Freitag und Samstag Tiefstwerte zwischen minus 7 und minus 15 Grad möglich.

Sturmtief "Axel" fegt über Deutschland Das Wasser der Nordsee läuft über den Fähranleger in Dagebüll (Schleswig-Holstein): Das Sturmtief "Axel" sorgt für Sturm im Norden und Hochwasser an den Küsten von Nord- und Ostsee. Foto: dpa

Schon in der Nacht zum Mittwoch brachte "Axel" kräftigen Sturm nach Deutschland: Auf den Bergen sowie an der Nordsee traten vielfach orkanartige Böen oder Orkanböen auf. Auf dem Brocken im Harz wurden Spitzen-Windgeschwindigkeiten von 123 Kilometern in der Stunde erreicht, im Erzgebirge auf dem Fichtelberg Böen von 114 Stundenkilometern gemessen. Auf Spiekeroog wehte der Wind mit einer Geschwindigkeit von 112 Kilometern in der Stunde. In der Nacht zum Donnerstag sollte der Wind aber allmählich nachlassen.

An weiten Teilen der Nordseeküste hatte "Axel" bereits am Mittwoch weniger Arbeit bereitet als befürchtet. Am Vormittag entspannte sich die Lage an der Nordsee weiter, dagegen blieb sie an der Ostsee für die Nacht zum Donnerstag angespannt.

"Schlimmer als erwartet"

An der deutschen Ostseeküste hat sich die Lage am Mittwochabend dagegen zugespitzt. Es kam in Lübeck, Rostock, Warnemünde und Wismar zu Überschwemmungen auf Straßen, wie örtliche Einsatzkräfte berichteten. In Warnemünde lief das Restaurant «Seehund» voll. In Rostock entlang der Warnow waren viele Häuser gefährdet.

In Lübeck wurden mindestens acht Autos aus überfluteten Flächen gezogen. Zugänge zur Altstadt waren vom Bereich der Untertrave für Fußgänger nicht mehr passierbar. Der Einsatzstab in Lübeck wurde kurzfristig personell verstärkt worden wegen zunehmender Notrufe.

Der Wasserstanddienst Ostsee des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BS) rechnete aber nur noch mit etwa 10 Zentimeter weiterem Anstieg. In der Region Lübeck und Rostock lag der Pegel meist um 1,60 Meter über mittlerem Wasserstand - in Wismar aber sogar über 1,70 Meter und damit gut 10 Zentimeter mehr als prognostiziert.

In Hamburg fährt ein Auto über den gefluteten Fischmarkt vor der Fischauktionshalle. Foto: dpa

Auf der Insel Rügen hat das Hochwasser im Bereich Mönchgut-Granitz eine Straße überspült und so den Ortsteil Groß Zicker von der Hauptgemeinde Gager abgeschnitten. Das Wasser stehe rund 40 Zentimeter hoch auf der Zufahrtsstraße, sagte der Kreisfeuerwehrchef.

Auf Usedom verursachte die Sturmflut größere Schäden. Dort wurde die Alarmstufe 3 ausgerufen. Zwischen Koserow und Zempin habe es Steilufer-Abbrüche gegeben. Treppenaufgänge seien weggerissen worden, auch Imbissbuden und Teile von Strandpromenaden, sagte der Sprecher des Kreises Vorpommern-Greifswald. "Das ist kein Kindergeburtstag. Das ist schlimmer als erwartet." Das Hochwasser steige noch weiter, der Scheitelpunkt werde auf Usedom erst gegen Mitternacht erwartet.

Scheitelpunkt um Mitternacht erwartet

Ursache für die teils schweren Überschwemmungen war aber nicht nur Tief "Axel" - die Ostsee führt zurzeit auch besonders viel Wasser, weil der Westwind in den vergangenen Tagen viel Nordseewasser in das Nachbarmeer drückte. Beispielsweise auf der vor Wismar gelegenen Ostsee-Insel Poel lagen 30 000 Sandsäcke bereit. Sie würden befüllt, wenn sich Gefahren abzeichnen sollten, sagte die Bürgermeisterin am Mittwoch. Der höchste Wasserstand wurde kurz nach Mitternacht erwartet.

Vor allem in Bayern verursachte der Wintereinbruch mit Schnee und Wind bereits am Mittwoch Dutzende Verkehrsunfälle. Etwa in Ostbayern kamen Autofahrer in der Nacht und am Mittwoch ins Rutschen, die Streufahrzeuge waren mancherorts im Dauereinsatz. Im oberbayerischen Eberfing starb eine 68-Jährige nach einem Verkehrsunfall auf winterglatter Straße. In Baden-Württemberg verunglückte ein 31-Jähriger auf rutschiger Fahrbahn tödlich. Auch in Niedersachsen, Thüringen und Sachsen krachte es nach Schneeschauern, Glätte und Schneeverwehungen mehrfach. An der Bahnstrecke von Bremen nach Hannover fielen mehrere Bäume um.

Eine gute Nachricht gab es vom DWD für die Wintersportorte. Vielerorts würden dort - nach langem Warten - "nennenswerte Neuschneemengen" erwartet. Am Donnerstag werden in vielen Teilen Deutschlands Niederschläge erwartet - oft auch als Schnee. Und wegen der Kälte könne dieser vorerst auch liegenbleiben.

Tief "Axel" hingegen sollte von Skandinavien in der Nacht quer über die Ostsee weiter nach Weißrussland ziehen.