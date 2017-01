Trendforscher Matthias Horx: „Wir sind für unsere Weltbilder verantwortlich“

Interview-Auszug

Herr Horx, jeder Trend erzeugt einen Gegentrend. Was ist der Gegentrend zu Einhörnern?

Die Einhörner sind eher eine zufällige und vorübergehende Mode der Konsumkultur. So etwas gibt es ja immer wieder. In den 90ern waren es die Diddl-Mäuse, dann wachsen plötzlich bei Männern die Bärte, und zwischendurch wird die Farbe Lila zum Kult. Solche Phänomene haben ihre eigenen Gesetze, und es ist auch alles immer ein bisschen Zufall, aber auch viel Marketing. In diesem großen Superpuzzle der Alltagskultur werden immer Elemente aus der Mythologie recycelt. Das geht von griechischen Göttern bis hin zu Engeln und Einhörnern. Ich bin vorsichtig, das an größere Trends anzubinden. Allerdings, wenn Sie heutige Trends wie Achtsamkeit und Lebensvereinfachung sehen, dann machen solche Symbole der mythologischen Reinheit schon einen gewissen Sinn. Bei den Einhörnern haben wir es allerdings eher mit einem Kindertrend zu tun, und der ist natürlich auch vom Marketing gemacht. Die Sehnsucht nach Mythologie ist aber nichts Neues. Bereits seit den 80ern gibt es diesen Gegentrend zur Rationalität, der sich in allen möglichen kulturellen Formen äußert.