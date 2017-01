Überschwemmungen: Krokodil-Alarm in Thailand

Der Süden des Landes leidet weiter unter schweren Überschwemmungen. Zehn Zoo-Krokodile nutzen die Fluten, um aus ihrem Gehege auszubrechen.

Auf der bei Hobbytauchern beliebten Insel Koh Tao stand das lehmige Wasser kniehoch in den Straßen. Auf der Insel Koh Samui machten sich Urlauber angesichts der Überschwemmungen vor den Augen verständnisloser Thailänder einen Spaß daraus, mit der Bierflasche in der Hand in aufgepumpten Fahrzeugschläuchen grölend an überschwemmten Häusern und Geschäften vorbei durch die Straßen zu schippern.

Mindestens 19 Menschen starben, als zum Wochenende Flüsse im Süden des südostasiatischen Königreichs nach viertägigen, unaufhörlichen Regenfällen über die Ufer traten. Die Fluten überspülten serienweise Dörfer und Städte. Mindestens eine Million Thailändern waren betroffen. Touristen auf den Ferieninseln des Süden saßen fest. Wegen des schlechten Wetters mussten Flüge abgesagt werden. Der Fährbetrieb wurde angesichts schweren Seegangs eingestellt.

„Es war fast wie bei einem Tsunami“, schilderte eine Einwohnerin des Städtchens Lang Suan den Augenblick, als plötzlich das Wasser in rasantem Tempo durch die Straßen schoss. Auf dem Markt im Zentrum standen die Fluten zwischenzeitlich zwei Meter hoch. Eine Brücke nahe des Orts war komplett mit Fahrzeugen der lokalen Bevölkerung zugeparkt. Angesichts der Überschwemmungen vertrauten die Besitzer trotz Einsturzgefahr auf das von tosendem Wasser umgebene Bauwerk.

In der Stadt Nakhon Si Thammarat sind mindestens zehn Krokodile aus dem Zoo entkommen. Den bis zu fünf Meter langen Tieren gelang es durch das Hochwasser, über die Absperrungen aus ihrem Gehege zu schwimmen. Die Behörden warnten am Sonntag davor, dass sie hungrig sein und auch Menschen anfallen könnten.

Viele widersetzen sich

Die Eisenbahn stoppte alle Züge Richtung Süden in der Stadt Chumphon. Busse fuhren nicht mehr. Kilometerlang stauten sich Lastwagen mit ihrer Fracht auf der wichtigsten Straßenverbindung in den Süden Thailands. „Ich war zwei Stunden unterwegs, um jemanden am Flughafen von Surat Thani abzuholen. Für den Rückweg benötigten wir 48 Stunden“, beschrieb der britische Krimi-Author Colin Cotteril, der nahe der Stadt Lang Suan lebt, die dramatischen Ereignisse.

Der seit Mai 2014 amtierende Militärdiktator General Prayuth Chan-ocha besuchte das Katastrophengebiet am Wochenende und kommandierte das größte Schiff der Marine vor die Küste am Golf von Thailand. Soldaten wateten teilweise durch kinnhohes Wasser, um zu eingeschlossenen Bewohner im Katastrophengebiet zu gelangen. „Viele widersetzen sich der Aufforderung zur Evakuierung. Sie wollen ihre Häuser nicht verlassen,“ berichtete eine Bewohnerin des Ortes Lamae.

Die kontinuierlichen schweren Regenfälle sind selbst für das tropische Klima Thailands außergewöhnlich. Zudem treffen sie das Land mitten in der Hauptreisesaison. Erst vor einigen Wochen hatten die Behörden die 30-millionste Touristin – eine Chinesin – des Jahres 2016 begrüßt. Während ausländische Urlauber das Sonnenbad am Strand gegen provokante Paddelausflügen in den überschwemmten Straßen tauschten, traf es viele Thailänder auf dem Festland im Kern ihrer Existenz. Viele Bauern hatten im Dezember begonnen, Kautschuk zu ernten. Doch ihr Vertrauen auf das gewöhnliche Ende der Regenzeit Ende November erwies sich als Irrtum.

„Wegen des Regens zu dieser ungewöhnlichen Zeit muss die Kautschukindustrie mit Verlusten rechnen“, erklärte Uthai Sonluksub von Thailands „National Rubber Council“. Der Süden des Landes ist ein wichtiges Zentrum für die Kautschukgewinnung, den Fischfang und die Ölpalmenproduktion. (mit dpa)