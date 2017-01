Unwort des Jahres 2016: Mit Nazigeschmack

Das Unwort des Jahres stammt in diesem Jahr wieder von Pegida-Transparenten. „Volksverräter“ zielt auf die Empörung der Anderen, die Entscheidung der Jury ist vor allem ein Reflex.

Seit 1991 wird von einer Jury von vier Sprachwissenschaftlern, einem Journalisten und einem jedes Jahr wechselnden „sprachinteressierten“ Mitglied das „Unwort des Jahres“ ermittelt. 2016 war es „Volksverräter“. 1064 Vorschläge hatten die Jury erreicht. Sie lehnte zum Beispiel „Umvolkung“ ab und entschied sich für „Volksverräter“.

Die Jury sollte ein Dankschreiben an die Damen und Herren von Pegida schicken. Schon das Unwort des Jahres 2014 – „Lügenpresse“ – hatte die Jury deren Transparenten entnommen. Es handelt sich beiderseitig um Reflexe. Pegida ist auf der Suche nach Wörtern, die einen strengen Nazigeschmack ausströmen. Das erregt die Klientel, und es erregt Aufsehen. Die Jury erkennt das und brandmarkt es und verstärkt damit Erregung und Aufsehen gleichermaßen.

Es geht darum, wer zum Volk gehört

Wir werden noch ein paar Jahre dieser friedlichen Koexistenz der wechselseitigen Erregungen beiwohnen. Es wird dabei noch viel von Volk die Rede sein. Es ist einer der Schlüsselbegriffe, um die es in den nächsten Jahren gehen wird. Das liegt unter anderem an unserem Grundgesetz. In dem heißt es nämlich: „Alle Gewalt geht vom Volke aus.“

Wenn es darum geht, wer das Sagen hat in unserer Gesellschaft, dann muss darum gestritten werden, wer zum Volk gehört. „Volksverräter“ ist in den Augen derer, die das Wort lustvoll wieder verwenden, zum Beispiel der, der keinen Unterschied sieht zwischen einem Deutschen und einem Passdeutschen. Weil für ihn der Pass festlegt, welcher Nation einer angehört, nicht die Herkunft. Das, so sagen die, die laut „Volksverräter“ rufen, sei Verrat an dem wirklichen Volk, an denen also, deren Eltern, Großeltern und Urgroßeltern schon Deutsche gewesen seien. Womöglich ohne einen deutschen Pass zu haben, weil sie seit den Tagen Katharina der Großen zum Beispiel in Russland lebten.

Niemand aus den Kreisen von Pegida käme auf die Idee, diejenigen als „Volksverräter“ zu bezeichnen, die 18-Jährigen, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, die Deutsch sprechen, nur Deutschland kennen, nach Sri Lanka, Afghanistan oder Kongo auszuweisen, weil ihre Eltern dorther kamen. Natürlich hängt, wen man als Volksverräter tituliert, ganz und gar davon ab, wie man „Volk“ definiert.

Jeder würde sich gerne sein Volk aussuchen. Ich zum Beispiel nähme lieber ein paar dunkelhäutige Lockenköpfe mit in meinen Verband auf und würde gerne auf eine Menge der Pegida-Leute, die oft mir optisch gar zu ähnlich sind, verzichten. Aber so geht das nicht. Man lebt nicht mit dem Volk, das man sich aussucht, sondern mit denen, mit denen man zusammengepfercht ist in einem Nationalstaat.

Wer „Volksverräter!“ ruft, ist selbst einer

Vielleicht hat der Hass auf die Ausländer auch damit zu tun, dass die sich scheinbar die Freiheit nehmen, sich ihr Volk auszusuchen. Sie tun das freilich nur in den allerwenigsten Fällen freiwillig. Sie haben ihr Volk nicht verraten und sich für ein anderes entschieden. Viele von ihnen hat ihr Volk verraten. Das kommt auch vor. Und nicht zu selten. „Wir sind das Volk“ heißt immer auch: „Ihr seid es nicht!“ Wer „Volksverräter!“ ruft, ist meist selbst einer. Er definiert, wer zum Volk gehört und wer nicht.

Das ist kein Vorwurf, sondern eine Feststellung. Es ist auch das gute Recht eines jeden Bürgers. Aber genau darum hat keiner das Recht, andere einfach auszuschließen. Oder aufzunehmen. Wir tun das nach Gesetzen. Wer diese Gesetze ändern will, soll das sagen. Er ist deshalb kein Volksverräter. So wenig wie der, der sie beibehalten möchte. „Volksverräter“ ist kein Unwort. Es ist ein Wort, das verwendet wird von denen, die gerne den Kitzel spüren, wenn sie sich aus dem „Wörterbuch des Unmenschen“ bedienen. „Unmensch“ ist auch so ein Unwort. Aber von der anderen Seite des politischen Spektrums.