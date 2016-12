Valletta: Libysches Flugzeug Richtung Malta entführt

Offenbar ist ein libysches Flugzeug während eines Inlandfluges entführt worden, das Medien zufolge auf Malta gelandet ist. Zwei Entführer sollen mit Sprengung drohen. Der Flughafen Malta leitet zahlreiche Flugzeuge um.

Ein libysches Flugzeug ist Medienberichten zufolge möglicherweise entführt worden, es landete in Malta. Wie die "Times of Malta" am Freitag meldete, war die Maschine der staatlichen libyschen Afriqiyah Airways mit 118 Menschen an Bord auf einem Inlandsflug von Sabha nach Tripolis.

Der maltesische Regierungschef Joseph Muscat schrieb auf Twitter, er sei über die mögliche Flugzeugentführung informiert worden. Sicherheits- und Rettungskräfte stünden bereit. Medienberichten zufolge drohten ein oder zwei Entführer mit einem Sprengsatz. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht.

Der Malta International Airport bestätigte in einer ersten Mitteilung auf Twitter, es habe eine "unrechtmäßige Störung" am Flughafen gegeben. Weitere Details wurden nicht genannt. Die Zeitung "Malta Today" berichtete, bei dem Flugzeug handele es sich um einen Airbus A320. Die Maschine sei um 11.20 Uhr (Ortszeit) in Malta gelandet.

Wegen der möglichen Flugzeugentführung hat der Flughafen Malta zahlreiche Maschinen umgeleitet - das hat auch Auswirkungen in Deutschland. Fünf Flüge auf dem Weg nach Malta seien zum Flughafen Catania auf Sizilien geleitet worden, schreibt der Flughafen auf seiner Internetseite. Für weitere acht Flieger wurde kein Alternativ-Ziel angegeben, darunter fünf Maschinen aus Frankfurt/Main, eine davon von der Lufthansa. Ein Lufthansa-Flug von Malta nach München wird als verspätet oder gestrichen gemeldet. Vier weitere Flieger nach Frankfurt/Main - darunter eine Lufthansa-Maschine - werden als verspätet angegeben.

Konkurrierende Milizen

Libyen war nach dem Sturz und dem Tod des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi im Zuge des Nato-Einsatzes im Jahr 2011 ins Chaos gestürzt. Seitdem beherrschen konkurrierende bewaffnete Milizen das ölreiche Land. Auch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) nutzt die unübersichtliche Lage aus, um sich in Libyen auszubreiten.

Seit ihrem Amtsantritt im März versucht eine von der UNO unterstützte Einheitsregierung, ihre Macht in Tripolis zu etablieren und das gesamte libysche Staatsgebiet unter ihre Kontrolle zu bekommen. In der ostlibyschen Stadt Tobruk ist aber nach wie vor eine Gegenregierung aktiv, das dortige Parlament in Tobruk verweigert der Einheitsregierung bisher das Vertrauen. (FR mit Agentur)