Verkehr: Zu alt zum Autofahren?

Viele ältere Menschen hören und sehen schlechter, reagieren langsamer. Experten diskutieren deshalb über verbindliche Fahrtests - auch, weil die Zahl der betroffenen Fahrer zunimmt.

Die Opfer hatten keine Chance. Weil er vermutlich Gas- und Bremspedal verwechselte, raste ein 84-Jähriger im baden-württembergischen Bad Säckingen in eine Menschengruppe vor einem Straßencafé. Zwei Menschen starben, zwölf wurden schwer verletzt. Ein ähnlicher Fehler unterlief einer 85-Jährigen in Berlin. Sie drückte beim rückwärts Einparken ihren Ehemann erst gegen ein anderes Auto und überrollte ihn anschließend.

Zwei Beispiele aus dem vergangenen Jahr, die umgehend die Debatte über verpflichtende Tests und Fahrverbote für Hochbetagte auslöste. Ab Mittwoch will sich auch der Deutsche Verkehrsgerichtstag erneut mit den Thema „Senioren im Straßenverkehr“ beschäftigen. Die Lage ist allerdings nicht so klar, wie sie auf den ersten Blick erscheint.

Lässt man sich allein von den tragischen Nachrichten leiten, dann entsteht der Eindruck, das Unfallgeschehen in Deutschland werde weitgehend von vertrottelten Rentnern bestimmt. Doch ein Blick in die Statistik zeigt, dass das so nicht stimmt. Bei Pkw-Fahrern zwischen 70 und 74 Jahren hatten laut den Unfallzahlen von 2015 des Statistischen Bundesamtes 65 Prozent den Unfall selbst verursacht. In der Altersgruppe zwischen 18 und 21 trugen jedoch 70 Prozent der Fahrer die Hauptschuld.

Waren allerdings Fahrer der Generation 75 plus in einem Unfall verwickelt, hatten sie diesen auch in 75 Prozent der Fälle verursacht – das ist der höchste Wert aller Altersklassen. Aber selbst diese Zahl führt in die Irre. Denn die älteren Menschen ab 75 sind generell weniger mit dem Auto unterwegs als Jüngere. Sie verursachen daher absolut gesehen weniger Unfälle (15 700) als junge Pkw-Fahrer (Altersgruppe 18–25 Jahre: 41 300).

„Die tatsächlichen Unfallzahlen von Senioren geben zur Zeit noch keinen Grund, gesetzgeberische Maßnahmen zu erwägen“, sagt Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Doch werde in den kommenden Jahren wegen der demografischen Entwicklung die Zahl hochbetagter Fahrer deutlich anwachsen. „Die Zeit, bis aus dem relativen auch ein tatsächliches Problem geworden ist, sollten wir für die Entwicklung wissenschaftlich fundierter Antworten und für die notwendige gesellschaftspolitische Diskussion nutzen“, so der Experte. Im Mittelpunkt der Debatte müsse dabei die Generation 75 plus stehen: „Jenseits des 75. Lebensjahres nehmen statistisch die Zahl und Schwere selbst verursachter Unfälle deutlich zu.“

Die Unfallforschung setzt sich bereits seit einigen Jahren mit der Problematik auseinander. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob verpflichtende Fahreignungsprüfungen für Hochbetagte sinnvoll sind. Doch zwei Studien im Auftrag des GDV zeigten, dass sich die tatsächliche Fahreignung älterer Pkw-Fahrer weder über das Lebensalter noch über die individuelle Leistungsfähigkeit hinreichend gut erklären lässt. Denn: Personen mit einer geringen Leistungsfähigkeit können durchaus noch gut fahren und umgekehrt. Ältere Pkw-Fahrer, so die Autoren, kompensieren ihre nachlassende Leistungsfähigkeit und passen ihre Fahrweise an.

„Eine auf das Alter bezogene Überprüfung wird die Verkehrssicherheit nicht verbessern, unabhängig von der Art der eingesetzten Prüfmethoden“, meint auch der Verkehrspsychologe Wolfgang Fastenmeier von der Psychologischen Hochschule Berlin. Weder körperliche Untersuchungen noch Sehtests, kognitive Screenings oder Fahrtests könnten das zukünftige Fahrverhalten oder sogar das Unfallrisiko älterer Fahrer zuverlässig vorhersehen. Deshalb sehen die Wissenschaftler auch juristische Probleme, Hochbetagten den Führerschein aufgrund derartiger Tests abzunehmen.

Die Experten sprechen sich vielmehr für individuelle Beratungs- und Trainingsangebote aus. Brockmann plädiert für verpflichtende Testfahrten ab dem 75. Lebensjahr mit einem geschulten Begleiter, wobei die Ergebnisse geheim bleiben sollen. Der Begleiter könne dabei Hinweise geben, etwa nicht mehr im Dunkeln zu fahren oder Innenstädte zu meiden. „Aber niemandem wird der Führerschein entzogen“, so Brockmann. Der Fahrtest könne helfen, älteren Menschen die Augen zu öffnen über ihre Fähigkeiten. „Wenn Ältere wissen, dass sie eine Gefahr sind, würden viele auch ihr Verhalten ändern“, so der Unfallforscher.

Verpflichtende Tests jeder Art lehnt Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) allerdings strikt ab. Er setzt auf freiwillige Angebote zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit etwa durch Hausärzte. Die Zurückhaltung ist wenig überraschend: Bei der Bundestagswahl 2013 waren gut ein Drittel der Wahlberechtigten über 60. Bei der Wahl im Herbst wird ihr Anteil noch höher sein.