Weihnachten: Geschenke, die Herzen brechen

Wii fit, ein Cello aus Gusseisen, Goldfische oder ein Mathebuch. FR-Redakteure erzählen von den grässlichsten Präsenten, die sie bekommen oder selbst überreicht haben.

Einen an der Waffel

Keine Ahnung wie lange das schon her ist. Bestimmt 40 Jahre, sagt meine Mutter – und die hat immer Recht. Außerdem spielt sie eine Hauptrolle in dieser schaurig-schrägen Weihnachtsgeschichte. Und dann wäre da noch ein Waffeleisen. Formschön, zweckmäßig, unnütz. Aber, liebes Christkind, ganz ehrlich: Woher sollte ich das damals wissen?

Aber der Reihe nach: Ich, Frühpubertist, also so um die zwölf, 13 Jahre alt, wollte meiner Mutter etwas gaaaaaanz tolles schenken. Nämlich ein Waffeleisen. Gute Idee! Warum? Weiß ich doch heute nicht mehr … Glaube, die Dinger waren hip damals in der 70ern. Ich war mir jedenfalls so was von sicher, mit einem Waffeleisen rocke ich Heiligabend.

Mein Taschengeld ist draufgegangen, und ich war stolz wie Bolle. Bis zu jenem Adventsabend, an dem mir meine Mutter („Ich weiß gar nicht, wieso ich das gemacht habe“) mir so ganz nebenbei sagte, ich könne ihr wirklich alles schenken, nur bitte kein Waffeleisen. Wumms. Das hatte gesessen.

Und nu? Der kleine Jörg war rat- und sprachlos. Umtauschen? Ging nicht. Quittung weg. Unterm Tannenbaum – damals noch mit echten Wachskerzen und silbernen Lametta – lag also das Waffeleisen, bunt verpackt und sicher verschnürt. Vielleicht würde sie es ja nicht aufkriegen. Mutti schaffte es. Die Gesichtsfarbe ähnelte der eines Thrombosestrumpfes. Aschfahl, den Tränen nah. „Das tut mir heute noch so leid“, „das war richtig blöd von mir“. Ihr Kleiner hatte es ja lieb gemeint. Stimmt.

Benutzt haben wir das Waffeleisen nur ein einziges Mal. Wie gesagt, wer brauch’ schon ein Waffeleisen. (Jörg Hanau)

Stoffgewordenes Grauen

Warum musste es ausgerechnet mich treffen? Keine meiner Klassenkameradinnen hatte eine Patentante in der DDR. In diesem merkwürdigen Land, in dem die Leute offenbar nichts hatten und deshalb weinend in Quelle-Katalogen blätterten, die die Westverwandtschaft beim letzten Besuch über die Grenze geschmuggelt hatte. Mir war klar, dass ich von dort nicht viel zu erwarten hatte. Damit hatte ich mich abgefunden. Aber es kommt immer noch schlimmer. Mir wäre jedenfalls kein Geschenk sehr viel lieber gewesen als dieses stoffgewordene Grauen in Türkis mit weißen Spitzen, das ich an diesem Weihnachtsabend aus einem Karton zog: ein Babydoll. Der Name klingt, wie das Teil sein will: niedlich und sexy beziehungsweise was man seinerzeit dafür hielt. Es war wohl Ende der 60er, Anfang der 70er, ich muss etwa zehn gewesen sein, vielleicht auch schon zwölf.

Nur eins weiß ich noch ganz genau: Dieser durchsichtige Hänger mit seinen lächerlichen Puffärmeln und diese extrem knappe Pumphose waren das Hässlichste, was ich je gesehen hatte. Das Entsetzen stand mir ins Gesicht geschrieben, deshalb hub meine Mutter zu langen Erklärungen an: Wie schwierig es sei, den Geschmack zu treffen. Dass es die Tante gut gemeint habe. Warum wir immer Pakete mit Kaffee und Seidenstrümpfen schickten. Es wurde eine deutsch-deutsche Geschichtsstunde. Aber ich hörte schon bald nicht mehr hin. Denn mittlerweile hatte ich bei der Anprobe festgestellt, dass ich dieses gardinenartige Etwas nie würde tragen müssen: Dank eines riesigen Ausschnitts fiel mir das Oberteil sofort von den Schultern und ungebremst hinunter bis auf die Hausschuhe. Der Abend war gerettet. Im Übrigen hat eine Patentante in der Ferne einen großen Vorteil. Manche Sätze sprechen sich sehr schwer, so von Angesicht zu Angesicht. Aber sie schreiben sich leicht: „Vielen Dank, ich habe mich sehr gefreut.“ (Karin Dalka)

Knight-Rider-Requisite

Ich war jung, ich war in England, ich dachte, ich weiß was cool ist. Er war auch jung, er war in Berlin, er dachte, er weiß was cool ist. Zu Weihnachten dachte ich, schenke ich diese Uhr, Modeschmuck zwar, aber ziemlich ausgefallen und so hip wie das Leben, das er vorgab zu führen ... Es stellte sich raus: Weder war sein Leben aufregend, noch die Uhr ausgefallen. Vielleicht hielt sich deshalb seine Freude über das Geschenk derart in Grenzen, dass es schon nicht mehr als falsche Bescheidenheit zu interpretieren war. Zugegeben, unsere Wege trennten sich bald (was nicht an der Uhr lag) und so sah ich ihn nur einmal damit an einem unserer Fernbeziehungswochenenden.

Wohl aus Mitleid mit mir und meinem von ihm missachteten Stilgefühl hat er diese Uhr mal angehabt, von der ich heute sagen kann, dass sie ziemlich übertrieben war. Der Blick zurück ist ja meistens klarer und heute, zehn Jahre später, weiß ich, dass das Plastikding ausgesehen hat wie ein eine Knight-Rider-Requisite. Mein Stolz und mein Stilgefühl haben den Fauxpas schnell überwunden. Alles was bleibt, ist die Erleichterung darüber, für ihn kein Geschenk mehr aussuchen zu müssen. (Elena Müller)

Riesenvogel aus Blech

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Man kann sie viel leichter entsorgen. Große Geschenke sind meist eine Landplage (abgesehen von Simon’s Cat in Plüsch-XXL, schnurr!). Lebende Verwandte, die hier aus Gründen der Familienhygiene nicht näher bezeichnet werden sollen, ließen mal einen Riesenvogel aus Blech herüberwachsen. Vermutlich der Hauptdarsteller des Horrorfilms „Riesenvögel aus Blech greifen an“, der dann doch nicht gedreht wurde. Verwendungszweck: „Für den Garten.“ Wir haben keinen Garten. Jetzt steht der Vogel im Keller.

Foto: istock

Der Keller ist damit voll. Mein Vater schenkte mir ein originalgroßes Cello aus Gusseisen, Verwendungszweck: Monumentalkerzenständer, und sagte strahlend: „Hier, eine Gitarre!“ Es hat Jahre gedauert, eine plausible Gelegenheit zu finden, um das Ding aus Versehen irgendwo zu vergessen. Möchte den neuen Besitzer hiermit um Verzeihung bitten. Frohe Weihnachten. (Thomas Stillbauer)

Ungerechter Geldsegen

Heilig Abend. Geburt Jesu. Symbol für Frieden und Gerechtigkeit. Gerechtigkeit? Ich hatte mir schon lange einen Motorroller gewünscht. Nein, nicht vom Christkind. Ich hatte eifrig dafür gespart, seit vielen Jahren mein Taschengeld zur Seite gelegt. Und nun? Nun gab es plötzlich einen riesen Batzen Geld. 1000 Euro. Von einer Verwandten, die von meinem Traum gehört hatte. Was für eine Summe!

Ich sah mich schon auf dem Roller durch die Gegend brausen. Doch die Freude endete abrupt, als ich sah, was meine Geschwister bekommen hatten. Jeweils eine Packung Merci-Schokolade! Eine Packung Merci! Eine himmelschreiende Ungerechtigkeit unter dem Weihnachtsbaum. Das konnte so nicht bleiben. Ich habe das Geld geteilt. Den Motorroller kaufte ich mir trotzdem irgendwann. Es hat nur etwas länger gedauert. (Anonym)

Alles Käse

Ich war 16 und brauchte Geld. Schlichte Scheine sind jedoch bei vielen Schenkenden verpönt. So auch bei der Mutter von J., meiner besten Freundin seit Kindergartentagen. Leider gehörte das Schenken nicht zu ihren vielen Talenten. Durchaus hübsch verpackt, vermochte sie die gruseligsten Dinge darzubieten – von denen ich, sobald lebenserfahren genug, den Verdacht hegte, sie habe sie selbst einmal geschenkt bekommen und für so gruselig befunden, dass sie sich nur noch zum Weiterverschenken eigneten. So musste es sich auch mit dem Käseteller verhalten haben, den sie mir Pubertierender überreichte: zwei hölzerne Scheiben, so miteinander verbunden, dass sich die obere Platte drehen ließ – wohl, um einer Tischrunde eine reiche Milchproduktauswahl darzubieten.

Eine Gelegenheit, die sich in meinem Depeche-Mode-Poster-Haushalt eher selten ergab. Seltsamerweise besitze ich nur die obere Holzscheibe bis heute, leider ist mir entfallen, wie sich das ergab. Ich benutze sie als Schneidebrett oder Kuchenplatte, sie ist mir eine gute Begleiterin. Wer weiß, was für einen Quatsch ich mir damals von zwei schlichten Scheinen gekauft hätte. (Tanja Kokoska)

Verrechnet

Mit Büchern kann man mich eigentlich immer glücklich machen. Je nach Alter und Lebensphase durften es Pferdebücher und unendliche Geschichten, Gedichte, Romane oder Sachliteratur sein und meist habe ich noch unterm Weihnachtsbaum angefangen zu lesen. Etwas gequält gelächelt habe ich allerdings, als mir einst zu Schulzeiten ein Mathebuch beschert wurde. Mein Cousin hatte im Studium plötzlich ein nie geahntes Mathefaible entwickelt und meinte, die jüngere Cousine mit „Algebra“ unterm Baum beglücken zu können. Dabei war ich gar nicht so schlecht in Mathe. So geliebt, dass ich zur Stillen Nacht über Formeln brüten wollte, habe ich sie aber wirklich auch nicht. (Marie-Sophie Adeoso)

Trostloses Ende

Mein Vater ist ein großer Vogelfreund, er liebt es, das muntere Treiben im Garten zu beobachten und im vielstimmigen Gezwitscher die einzelnen Arten herauszuhören. Wieso mich das als Kind auf die Idee brachte, er könnte ausgerechnet am stummen Schweben von Fischen seinen Spaß haben, ist mir heute schleierhaft. Diese fatale Fehleinschätzung jedenfalls brachte mich einst dazu, den örtlichen Zoofachhandel anzusteuern; zu Fuß, aber das ist nur ein Nebenaspekt dieser insgesamt unerfreulichen Geschichte. Die nette Verkäuferin kam meinem Wunsch nach ein paar Goldfischen nebst Behältnis und Futter gerne nach – nur leider, ohne mich über die richtige Haltung der Tierchen aufzuklären. Bereits beim Heimschleppen der sperrigen Fracht machten sich erste Zweifel breit, befördert in diesen ersten Momenten wohl vor allem durch die Mühen des Transports.

Die weihnachtliche Übergabe erfolgte dann allerdings nie: Zu Hause angekommen, versteckte ich das kleine Aquarium, das mir in seiner Schmucklosigkeit mit einem Mal recht karg und wenig exotisch vorkam, im Kinderzimmer – und besiegelte aus Gründen, die sich mir nie erschlossen haben, das Ende der Goldfische. Ehrlich: Es war nicht so, dass ich mein Geschenk ungeschehen machen wollte, weil ich es längst bereute (was der Fall war). Und ich bin auch sicher, ich gab mein Bestes. Nichtsdestotrotz: Bereits am nächsten Tag trieb der erste Fisch in merkwürdiger Lage in seinem trostlosen Plexiglas-Gefängnis, die anderen zwei oder drei folgten in rascher Reihenfolge. Ihre genaue Zahl habe ich verdrängt, ebenso den Ort, wohin ich die Leichen entsorgt habe. Und mein Vater? Der brachte es nicht einmal über sich, Bedauern über die entgangene Gabe zu heucheln. Aquarianer werden es mir nachsehen: Ich fürchte, er war erleichtert. (Pamela Dörhöfer)

Bewegtes Fernsehen

Ich bin Neuem durchaus aufgeschlossen, es darf auch elektronisch oder gar digital sein. Dennoch gibt es Grenzen. So lese ich Bücher nur als Bücher und nicht auf einem Lesegerät (das Argument, bei einer Flugreise sei das praktisch von wegen Gewicht, verfängt nicht: Ich bin Wohnmobil-Urlauber). Ebenso streame ich keine Musik, sondern schiebe eine CD ein oder, noch lieber, lege eine Schallplatte auf. So war ich doch einigermaßen irritiert, als ich vor Jahren ein „Wii fit“ bekam. Das sei doch ideal in der kalten Jahreszeit – Bewegung vor dem Fernseher.

Ich packe also aus: Etwas, das aussieht wie eine Personenwaage (nur ohne Display), eine handliche Spielekonsole und ein bleistiftgroßes Empfangsteil, das aufs TV-Gerät gelegt wird. Sodann eine Gebrauchsanweisung von der Dicke eines Kurzromans, deren Lektüre mir aber schon auf Seite 3 missfällt. In der Zeit, die ich aufwenden müsste, um alles zu lesen, laufe ich locker drei Runden auf der Rosenhöhe – sogar im Kalten. Um es kurz zu machen: Das Ding ging nie Betrieb. Das alte Gymnastikprogramm funktioniert noch immer jeden Morgen ohne digitale Unterstützung, tägliches Radeln zur Arbeit (11 Kilometer) ersetzt das Laufen, und zur Stärkung der Muskulatur gehe ich ins Rückenstudio meiner Wahl. Nur das Empfangsteil liegt noch immer auf dem Fernseher. (Thomas Vögele)