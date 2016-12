Weihnachten: Heiligabend in roten Slippern

Von Rainer Holbe

Auch TV-Stars packt zum Fest mitunter die Panik: Wie unser Autor Rainer Holbe einst Frank Elstner den Weihnachtsabend rettete.

In jedem engagierten Großvater steckt auch ein potenzieller Weihnachtsmann. Ohne zu übertreiben, kann ich von mir sagen: Ich bin auch ein begnadeter Nikolaus. Nicht so eine Schreckgestalt, die zur Weihnachtszeit mit einem Wattebart durch die Kaufhäuser hechelt. Nein, ich bin ein weiser, alter, gütiger und keineswegs strenger Heiliger Mann.

Meine Karriere begann ich als mit schwarzer Schuhcreme eingeschmierter Knecht Ruprecht, drei Jahre nach dem großen Krieg im zerstörten Frankfurt. Im Sachsenhäuser „Kutscherhof“ traf sich das Häuflein Vertriebener, das seine Heimat im schönen Böhmen hatte verlassen müssen und sich nun in der Fremde besonders eng aneinander schmiegte.

Mein Cousin Dolf, damals 19 Jahre alt und mit einem schönen Bariton beschenkt, gab den Sankt Nikolaus. Er hatte sich das Kostüm von meiner Tante Rosa aus irgendwelchen Stofffetzen zusammenschneidern lassen. Also stapften wir in die Gaststube am Ziegelhüttenweg, Dolf ließ ein Donnerwetter auf alle bösen Buben und Mädchen los und ich rasselte bedrohlich mit einer eisernen Fahrradkette. Aus einem zerschlissenen Kartoffelsack verteilten wir ein paar runzlige Äpfel. Und als ich das Gedicht „Da draußen vom Walde, da komm ich her“ aufsagte, weinte meine Mutter und auch ein paar Nachbarn aus dem heimischen Komotau schnäuzten hörbar ins Taschentuch.

Das Christkind Ebenso wie das Christkind gibt es den Weihnachtsmann erst seit der Reformation im 16. Jahrhundert. Wie er aussieht, hängt immer auch von zeitgenössischen Einflüssen ab. « zurück 1 | 3 weiter »

Immer mal wieder war ich danach als Nikolaus unterwegs, einmal sogar bei einer Betriebsfeier in München, wo ich meinem damaligen Chefredakteur Helmut Markwort – später bei „Focus“ – gewaltig auf den Hintern klopfte. Nikolaus darf das.

Vor einigen Jahren klingelte eines Morgens – es war der Heilige Abend und noch dazu ein Sonntag – gegen acht Uhr ein Mensch Sturm. Ich öffnete verschlafen die Tür. Draußen stand Frank Elstner, der damals schon lange nicht mehr mein Chef bei „Radio Luxemburg“ war. „Es ist etwas Fürchterliches passiert“, stieß er hervor. Freunde und enge Verwandte von Elstner haben es schon immer gewusst: Der Mann neigt zu Übertreibungen.

Auch diesmal wieder. Passiert war, dass Lena und Enya – die damals noch kleinen Töchter der Familie – nicht mehr an den Weihnachtsmann zu glauben bereit waren. Elstner sah in dieser Tatsache eine Katastrophe und flehte mich geradezu an, am Abend als Weihnachtsmann, direkt aus einer Wolke kommend, aufzutauchen.

Ich verwies darauf, dass ich kein Gewand hätte, um damit entsprechend glaubwürdig zu wirken. Und heute sei bekanntlich Sonntag, da hätte der Kostümverleih in der Stadt geschlossen und auch andere Zulieferer für Jux und Tollerei wären bestimmt nicht verfügbar. Für Frank Elstner sind solche Tatsachen kein Hindernis. Drei Stunden später tauchte er mit einem Bischofsgewand auf, das er vermutlich direkt aus dem Vatikan per Express hatte einfliegen lassen: Mitra, Hirtenstab, die Stola und das weiße Messgewand mit den goldenen Bordüren waren vom Allerfeinsten.

Nur die Schuhe hatte Frank vergessen. Also zog ich rote Slipper an, weil bekanntlich der Chef in St. Peter dermaßen bekleidet sogar Staatsbesuche absolviert. Ich übertreibe nicht. Aber es war ein perfekter Heiliger, der da zur Dämmerstunde die Wohnstatt der Familie Elstner betrat.

Rainer Holbe, „Wir neuen Großväter – der schönste Job der Welt“, Kösel-Verlag, 19,90 Euro. Foto: Kösel-Verlag

Von den Anwesenden ließ ich mir den Bischofsring küssen, die Damen machten gar einen Knicks. Ich segnete kurz die Gemeinde und ließ mich auf einem vorbereiteten Thronsessel nieder. Dann wurden Enya und Lena hereingeführt. Weil sie sichtlich verängstigt waren, versuchte ich sie mit brummender Stimme zu beruhigen. Lena spielte sodann auf dem Klavier eine besinnliche Weise, Enya sagte ein Gedicht auf. Ich glaube, es war „Weihnacht“ von Joseph von Eichendorff. Dann sangen wir alle „Stille Nacht, Heilige Nacht“.

Gerührt verteilte ich eine Menge bunt verpackter Pakete aus einem riesigen Krabbelsack an die erlauchten Gäste, ließ mir zum Abschied noch einmal den Ring küssen und musste mir an der Tür noch eine Frechheit des Gastgebers anhören: „Jetzt ist aber Schluss!“

Es war ein perfekter Auftritt. Das musste auch Frank Elstner zugeben. Zu „Verstehen Sie Spaß …“ hat er mich trotzdem nie eingeladen. Für immer bleibt wohl ein Geheimnis, wie der Mann an einem Sonntag zu einem echten Messgewand, einer Mitra und dem vergoldeten Bischofsstab gekommen ist. Aber ich muss mich wohl damit abfinden, dass nicht nur der Weihnachtsmann für Wunder und Mirakel zuständig ist, sondern auch seine Lieferanten. Als wir vor einigen Jahren unseren Wohnsitz von Luxemburg nach Frankfurt verlegten, gehörten Mitra, Krummstab und der heilige Rock zum Umzugsgepäck. Frank wollte die sichtlich kostbare Ausstattung nicht wieder haben.

Inzwischen gehört die Darstellung des Weihnachtsmannes zu meinen Lieblingsbeschäftigungen im Dezember. Ohne Honorar versteht sich. Einige Kindergarten-Generationen habe ich damit bereits beglückt. Nur vor das Angesicht meiner Enkel Max, Leo und Ferdinand bin ich noch nie als Nikolaus getreten. Beim Barte des Heiligen: Ich bin davon überzeugt, dass sie mich hinter der Maskerade erkennen würden. Es gibt doch so etwas wie die Stimme des Blutes …