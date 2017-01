Wetter in Europa: Kältewelle fordert Dutzende Tote

-30 Grad in Moskau, 40 Zentimeter Neuschnee in Istanbul: Europa bibbert unter der Kältewelle. Mehrere Menschen sind bereits erfroren. Die Behörden rechneten mit weiteren Opfern.

Eine Kältewelle hat Europa weiter fest im Griff: Viele Länder meldeten am Samstag Kälterekorde, selbst auf Sizilien und in Istanbul schneite es heftig. In einigen Regionen lagen die Temperaturen bei minus 20 Grad. Allein in Polen und Italien erfroren binnen zwei Tagen 17 Menschen, weitere Kältetote gab es unter anderem in Bulgarien und Russland. Moskau feierte die kältesten orthodoxen Weihnachten seit 120 Jahren. Die Kälte dürfte noch bis Sonntag anhalten. Die Behörden rechneten mit weiteren Opfern am Wochenende. Einen Überblick geben wir hier:

Kältewelle in Europa Sieben Tote in Italien Italiens Regierung meldete bis Samstag sieben Kälteopfer. Die meisten von ihnen waren Obdachlose, die trotz einer Reihe von Maßnahmen für ihre Unterbringung erfroren waren. Im südlichen Apulien mussten die beiden Flughäfen wegen Schnees am Morgen den Betrieb einstellen. In den Abruzzen, wo es im August und Oktober zwei schwere Erdbeben gegeben hatte, wurden minus zehn Grad gemessen.

Der Deutsche Wetterdienst warnte am Samstag vor "unwetterartiger Glatteisbildung" in Nordrhein-Westfalen und Unwettergefahren durch Glatteis auch im Nordwesten. Er rief die Menschen auf, zu Hause zu bleiben und nach Möglichkeit Autofahrten zu vermeiden. Nachmittags und Abends sollten die Temperaturen hierzulande allmählich wieder etwas steigen und die Gefahr nachlassen. (dpa/afp)