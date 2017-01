"Europäischer Gegengipfel": "WeWillMakeOurCountriesGreatAgain"

Die europäische Rechte trifft sich am 21. Januar in Koblenz. Neben Le Pen und Wilders sind auch die AfD-Politiker Frauke Petry und Marcus Pretzell bei der Kundgebung dabei.

Führende Politiker rechtspopulistischer Parteien aus mehreren EU-Staaten kommen am 21. Januar zu einer Kundgebung in Koblenz zusammen. Nach Angaben der ENF-Fraktion des Europaparlaments vom Mittwoch werden sowohl die AfD-Vorsitzende Frauke Petry als auch die nationalistische Politikerin Marine Le Pen aus Frankreich an der als Kongress bezeichneten Veranstaltung teilnehmen.

Als weitere Redner wurden Geert Wilders von der niederländischen Partei PVV, Matteo Salvini von der italienischen Lega Nord und der nordrhein-westfälische AfD-Landesvorsitzende und Europaabgeordnete Marcus Pretzell genannt.

Die Pariser Zeitung "Le Figaro" zitierte einen Berater Le Pens, Ludovic de Danne, mit der Erklärung, bei der Veranstaltung handle es sich um eine Art "europäischen Gegengipfel". Beim ersten Besuch der Vorsitzenden der Partei Front National (FN) und der Begegnung mit Petry solle gezeigt werden, "dass die beiden tapferen Frauen die gleiche Analyse teilen", sagte de Danne. Allerdings stieß die Ankündigung Petrys, an der Veranstaltung in Koblenz teilzunehmen, nach einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" auf Kritik bei den AfD-Landesvorsitzenden von Berlin und Brandenburg, Georg Pazderski und Alexander Gauland.

Petry bezeichnete die Veranstaltung im Internet-Dienst Twitter als "europäischen Wahlkampfauftakt" - in den Niederlanden und in Deutschland stehen in diesem Jahr Parlamentswahlen an, Frankreich wählt einen neuen Präsidenten. Wilders twitterte zu der Veranstaltung in Anlehnung an das Wahlkampfmotto des designierten US-Präsidenten Donald Trump: "WeWillMakeOurCountriesGreatAgain" ("Wir werden unsere Länder wieder großartig machen").

Der rheinland-pfälzische AfD-Landesvorsitzende Uwe Junge wird voraussichtlich nicht an der ENF-Kundgebung teilnehmen, wie ein Fraktionssprecher mitteilte. Er werde nach bisheriger Planung von dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Joachim Paul vertreten. Le Pen sei "natürlich eine interessante politische Persönlichkeit", sagte der Sprecher am Mittwoch. In der Asyl- und Europapolitik gebe es Gemeinsamkeiten. Die AfD trete aber für die soziale Marktwirtschaft ein und sei "patriotisch, nicht nationalistisch".

Die Veranstaltung der ENF-Fraktion im Europaparlament findet in der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz statt. Die Stadt hatte erklärt, sie sehe keine rechtliche Möglichkeit, die Veranstaltung mit rund 1000 erwarteten Teilnehmern zu verbieten.

Mehr als 25 Organisationen haben zu einer Gegenkundgebung aufgerufen. Als Rednerin der Protestveranstaltung unter dem Motto «Koblenz bleibt bunt» hat sich auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) angekündigt. Für den Vorabend ist eine Tanzdemonstration gegen die Rechtspopulisten angemeldet.

Die Polizei in Koblenz erwartet nach Angaben eines Sprechers rund 1000 Teilnehmer an der Gegenkundgebung am Samstag. Zur Sicherung der Versammlungen sollen mindestens 1000 Polizisten in Bereitschaft sein. (dpa)