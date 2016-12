„Islamischer Staat“: Die Strategie der IS-Rekrutierer

Die Terrormiliz wirbt bevorzugt kriminelle Konvertiten für ihre Anschläge an. Bei der Polizei sind sie – wenn überhaupt – nur als gewöhnliche Straftäter registriert.

Das Bekennerschreiben benutzt die üblichen Kampfbegriffe. Ein „Soldat des Kalifats“ habe den Angriff ausgeführt und sei damit der Aufforderung der Führung des „Islamischen Staates“ (IS) gefolgt, Bürger von Staaten der Anti-Terror-Koalition anzugreifen, hieß es in dem Onlineschreiben zum Lkw-Massaker in Berlin, das die Dschihadisten auf ihrem Webportal „Amak“ veröffentlichten. Täter und Details werden nicht genannt, auch ein Bekennervideo wurde bisher nicht hochgeladen, so dass Zweifel bleiben, ob der IS wirklich hinter dem Anschlag steckt. Fest dagegen steht, je stärker die Terrormiliz auf dem nahöstlichen Schlachtfeld in Bedrängnis gerät, desto mehr nimmt sie Europa ins Visier.

Dabei stützt sich der „Islamische Staat“ vor allem auf drei Tätergruppen – aus dem Kalifat eingeschleuste IS-Kämpfer, sozial frustrierte einheimische Muslime, die nie in Syrien waren, oder junge Flüchtlinge, die sich in ihrer labilen, entwurzelten Lage aufhetzen und rekrutieren lassen. Die IS-Kommandeure hätten die strategische Entscheidung gefällt, den europäischen Kontinent mit tausenden Kämpfern zu erschüttern und zu destabilisieren, warnte kürzlich der Chef von Europol, Rob Wainwright.

Hinzu komme eine „noch größere Zahl solcher, die niemals in Syrien waren und dennoch fähig sind, sich zu radikalisieren und ebenfalls Attentate auszuführen“. Dieser Personenkreis ist für die Sicherheitsbehörden besonders schwer zu greifen. Denn bei diesem neuen Typ verwischen die Grenzen zwischen islamistischem Extremismus, organisiertem Verbrechen oder Flüchtlingsexistenz.

Auto ruft kein Misstrauen hervor

Auffallend viele der nach den Massakern in Paris und Brüssel identifizierten IS-Täter hatten eine kriminelle Karriere hinter sich. Ihre verbrecherischen Fähigkeiten erwarben sie als Straßendiebe, Drogenhändler oder kleine Ganovenbosse, bevor sie für den „Islamischen Staat“ auf Mordmission gingen. Extremismusforscher Peter Neumann vom King’s College in London nennt diese Amalgamierung von Kriminalität und Islamismus „einen operativen Aspekt des ‚Islamischen Staates‘“.

Anders als im herkömmlichen radikal-fundamentalistischen Milieu, werden IS-Konvertiten nicht „durch das Licht des Islam“ geläutert, sondern bleiben ihrer kriminellen Szene treu. „Diese Verbindung mit der kriminellen Welt, das gab es bei Osama bin Laden nicht“, erläuterte Mohammad Mahmoud Ould Mohamedou, Harvard-Dozent und Vizechef des „Zentrums für Sicherheitspolitik“ in Genf.

Und so sind IS-Konvertiten bei der Polizei – wenn überhaupt – nur als gewöhnliche Straftäter registriert, als gefährliche Extremisten jedoch erst zu identifizieren, wenn sie ihre Bluttaten begangen haben. Vor allem auf dieses volatile muslimisch-kriminelle Milieu, in dem sich Täter bisweilen binnen weniger Wochen radikalisieren, zielen die neuen „Gebrauchsanleitungen“ für Terrorangriffe, die der IS seit kurzem in seinen Propagandaheften verbreitet. So enthält die Novemberausgabe der Online-Zeitschrift „Rumiyah“ (= Rome), die in Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Türkisch, Uigurisch, Paschtu und Indonesisch erscheint, genaue Ratschläge für Terrorangriffe mit Lastwagen.

„Fahrzeuge sind wie Messer, sie sind sehr leicht zu beschaffen“, heißt es in dem dreiseitigen Artikel. Anders als der Besitz eines Messers rufe der Besitz eines Autos keinerlei Misstrauen hervor. Daher sei dies eine der besten Methoden, Ungläubige zu töten, „weil es die Möglichkeit ist zum Terror für jedermann, der Auto fahren kann“, heißt es in dem Text, der genaue Checklisten für Vorbereitung des Wagens, Wahl und Lage des Anschlagortes sowie Ablaufphasen der Tat enthält. Pkws oder Geländewagen seien zu leicht und ungeeignet, am besten sei ein beladener Lastwagen, wie ihn „Bruder Mohamed Lahouaiej-Bouhlel“ bei seiner 19-Tonner-Todesfahrt in Nizza benutzt habe, rät der Terrorautor.

Denn dessen Zwillingsreifen ließen den Opfern weniger Chancen, dem Zerquetschtwerden zu entkommen. Als mögliche Anschlagsziele listet er große Versammlungen, stark frequentierte Bürgersteige, Wahlkampfveranstaltungen und eben Märkte auf.