15 Jahre Bundeswehr-Einsatz: Das Interesse an Afghanistan lässt nach

In Deutschland wird beim Blick auf das Land am Hindukusch fast nur über die eigene Innenpolitik diskutiert – die Probleme in der Region sind nach wie vor groß.

Der Afghanistan-Einsatz hat in den vergangenen 15 Jahren regelmäßiger als andere Themen für Diskussionen gesorgt: Soll die deutsche Sicherheit am Hindukusch verteidigt werden? Wie lässt sich ein unsicheres Land befrieden? Wann ist ein Krieg ein Krieg? Und ist wirklich nichts gut in dem asiatischen Land?

Bei fast allen diesen Debatten ging und geht es oft eher um deutsche Innenpolitik und weniger um afghanische Probleme. Deutlich wird dies auch am aktuellen Streit über die Abschiebung von Afghanen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) deklarierte zumindest Teile Afghanistans als sicher, weshalb Flüchtlinge dorthin geschickt werden können.

Oppositionspolitiker und Menschenrechtsorganisationen widersprechen ihm. Sie weisen darauf hin, dass die Zahl der Gefechte und Toten seit dem Abzug der internationalen Kampftruppen 2014 ständig neue und traurige Rekorde erreicht. Dies belegt auch ein Angriff der radikalislamischen Taliban auf das Haus eines Parlamentsabgeordneten in Kabul, bei dem am Mittwoch acht Menschen getötet wurden. Die Sicherheitsvorkehrungen, die nötig sind, wenn Politiker das Land besuchen, sind ein weiterer Beleg. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) etwa nutzt für Visiten nur gepanzerte Fahrzeuge und ist zudem umgeben von Soldaten.

Hürden für Abschiebung Die Mühlen bei der Abschiebung nach Tunesien mahlen nach wie vor sehr langsam. Im März unterzeichnete Innenminister Thomas de Maizière (CDU) eine Vereinbarung, um die Verfahren zu beschleunigen. Im April wurden die ersten 24 Tunesier in einer Sammelabschiebung von Leipzig nach Tunesien geflogen – die bislang größte Gruppe, die in einen Maghreb-Staat zurückgebracht wurde, wie das sächsische Innenministerium mitteilte. Die meisten Abschiebungen nach Nordafrika scheitern jedoch, wie bei dem tatverdächtigen Attentäter von Berlin. Gründe sind vor allem fehlende Ausweise und mangelnde Kooperationsbereitschaft der Behörden in Tunesien, Algerien und Marokko. Die nötigen Ersatzpapiere für Pässe zu beschaffen, ist extrem aufwendig, obendrein stellen die Behörden in den nordafrikanischen Staaten diese Rückreisepapiere nur mit wenigen Tagen Gültigkeit aus. Für die Sammelabschiebung im April jedoch übergab die tunesische Botschaft erstmals 90 Tage gültige Personaldokumente. Auch die Identitäten der Tunesier seien schneller geklärt worden als früher, teilte die Landesregierung in Dresden damals mit. Die meisten tunesischen Asylbewerber, von denen etwa 0,2 Prozent anerkannt werden, leben in Sachsen. Im ersten Quartal 2016 waren 610 von ihnen ausreisepflichtig, abgeschoben jedoch wurden nur zwölf. (mge) « zurück 1 | 1 weiter »

Auch die Arbeit von Hilfsorganisationen wird „schwieriger“, sagt Mathias Mogge vom Verband Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe (Venro) mit 125 Hilfsorganisationen. Auch die Helfer werden attackiert, einige entführt oder gar getötet.

Für Minister de Maizière ist dies nicht so entscheidend. Wichtiger ist ihm, den Afghanen und anderen möglichen Flüchtlingen weltweit zu signalisieren, dass Deutschland nicht alle Hilfesuchenden aufnimmt und eben auch in ihre Heimat zurückschickt. Ignoriert wird nach Ansicht der Kritiker zudem die hohe Zahl der Binnenflüchtlinge und die fehlenden Perspektiven.

Es gibt ähnliche Beispiele, bei denen die Afghanen Opfer westlicher Politik geworden sind. Als US-Präsident Barack Obama verkündete, die Kampftruppen abziehen zu wollen, hat er ein Wahlkampfversprechen eingelöst. Die prekäre Sicherheitslage am Hindukusch war weniger wichtig. Darum sollten sich die Afghanen selber kümmern, auch wenn sie das eigentlich nicht können, weil Armee und Polizei zum Zeitpunkt von Obamas Ankündigung noch nicht in der Lage dazu waren.

Ein Grund für die teils schlechte Bilanz der Regierung der Nationalen Einheit von Präsident Aschraf Ghani und Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah ist: Dieses Bündnis entstand auf internationalen Druck. Es spiegelt nur in Teilen das Ergebnis der Wahl 2014, bei der Ghani und Abdullah gegeneinander angetreten waren.

Die überwiegend schlechten Nachrichten aus Afghanistan und der Abzug der Kampftruppen haben das Interesse an dem Konflikt in den westlichen Staaten fast gen Null sinken lassen. Als etwa der Bundestag in der vergangenen Woche das Mandat für den Auslandseinsatz erneut um ein Jahr verlängerte, geschah das ohne eine öffentliche Debatte.

Gerade die wäre aber nötig, fordern seit langem Befürworter und Kritiker des Einsatzes. Im Zentrum einer solchen Diskussion müssten Fragen stehen wie: Was lief gut, was nicht? Doch eine Auswertung des Einsatzes gibt es nicht. Nur Norwegens Regierung hat den Einsatz des eigenen Isaf-Kontingents bilanziert und im August das Ergebnis mit dem Godal-Report vorgelegt. Fazit: Man habe zwar die eigenen innenpolitischen Ziele erreicht und Bündnisfähigkeit bewiesen. Die afghanischen Ziele seien jedoch nicht vollständig erreicht worden. Dazu zählt etwa der Aufbau von Regierungsstrukturen.

Eine kritische Bilanz der komplexen Entwicklung Afghanistans ist allerdings gar nicht so einfach. Ein Streitpunkt wäre sicher schon die Frage, wonach der immense finanzielle und personelle Aufwand des internationalen Bündnisses bewertet werden soll – nach afghanischen Kriterien oder nach westlichen? Und was soll der Maßstab dafür sein?

Nimmt man als Ausgangspunkt die Zeit vor dem militärisch erzwungenen Fall des Talibanregimes 2001, dann hat sich einiges positiv entwickelt: Es wird niemand mehr öffentlich gesteinigt, Mädchen und junge Frauen können zur Schule gehen. Gleichzeitig ist das Land weit davon entfernt, sicher zu sein. Und die Regierung kontrolliert nicht das ganze Land. Hinzu kommen Korruption und die Drogenökonomie, die jährlich für rund 90 Prozent des weltweit konsumierten Heroins verantwortlich zeichnet.

Dennoch ist die Einheitsregierung nicht untätig. Sie will den Konflikt mit den Taliban politisch lösen, schreibt Nicole Birtsch von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Die Gespräche mit den Radikalislamisten sind zwar ins Stocken geraten. Doch hofft Präsident Ghani sein Ziel über einen Umweg zu erreichen.

Dafür verhandelte er mit dem bisherigen Erzfeind Gulbudin Hekmatjar im September einen Friedensvertrag. Demnach soll der Anführer von etwa 20 000 Kämpfern von der Hisb-i Islami („Partei Gottes“) mit einem noch nicht näher definierten Posten an der Regierung beteiligt werden. Dafür sollen alle Verfahren gegen ihn eingestellt werden. Auch seine Kämpfer sollen straffrei ausgehen. Als das Abkommen unterschrieben wurde, war Hekmatjar nicht anwesend.

So oder so ist Ghani bereit, einen hohen Preis zu zahlen, um einen Mann auf seine Seite zu ziehen, der den Beinamen „Schlächter von Kabul“ trägt und der wohl mehr Afghanen getötet hat als jeder andere Warlord. Dennoch lobte sogar Washington die Einigung, obwohl Hekmatjars Kämpfer viele US-Soldaten getötet haben. Ghani will mit diesem Abkommen die Taliban dazu bringen, mit ihm zu verhandeln.

Einen Hoffnungsschimmer sieht der Grünen-Bundestagsabgeordnete Omid Nouripour im chinesischen Engagement. Peking baut eine „Seidenstraße“, auf der Güter über Land nach Europa transportiert werden sollen. Auf dieser Route liegen Pakistan und Afghanistan. Pekings Engagement könnte helfen, die Region zu beruhigen und den Menschen dort eine Perspektive bieten.