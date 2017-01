Abschied von Obama: „Präsident der Bomben“

In Afghanistan und Pakistan hat der scheidende US-Präsident keinen guten Ruf. Unter der Hand sind manche Regierungen aber froh über die verstärkten Drohneneinsätze.

In Afghanistan und Pakistan hatte Barack Obama bereits jedes Vertrauen verloren, kaum dass er 2008 Präsident geworden war. Grund war die Kaschmir-Krise. Der damalige Sonderbotschafter Richard Holbrook sollte sich ebenso um das Konfliktgebiet zwischen Pakistan und Indien kümmern wie auch um Afghanistan und Pakistan. Er sollte die Grundlage schaffen für eine solide politische Lösung der Konflikte zwischen Hindukusch, Karakorum und Himalaya.

So korrekt die Erkenntnis über die Wurzeln der Kriege in Südasien war, so falsch war der Glaube Washingtons, mit der Einsicht in die Gründe auch den Weg zum Frieden geebnet zu haben. Indien blockierte die Suche nach einer Friedenslösung so lange, bis das Thema Kaschmir lieber beschwiegen als fruchtlos besprochen wurde. Pakistan kam angesichts Obamas Rückzieher zu der Erkenntnis, dass der damals noch neue US-Präsident kein berechenbarer Alliierter sein würde und setzte seine Unterstützung der radikalislamischen Talibanmilizen fort. In Kabul wiederum redete sich der damalige Präsident Hamid Karzai ein, Obama wolle seinen Sturz.

Bei den Afghanen wiederum setzte sich noch vor der umstrittenen Verleihung des Friedensnobelpreises an Obama 2009 ein anderes Klischee fest. „Für uns war er der Präsident der Bomben“, sagt in Kabul Nasrullah Khan, ein 43-jähriger Händler auf dem Markt der afghanischen Hauptstadt. Obama gilt als Mann, der aus Furcht vor eigenen Verlusten den Fernbedienungskrieg per Drohnen und Kampfbomber in nie zuvor gesehenem Ausmaß praktizierte. Insgesamt setzten die USA in unterschiedlichen Konfliktgebieten im vergangenen Jahr 26 171 Bomben und Raketen ein, davon 1337 in Afghanistan – und drei in Pakistan.

Geheimgefängnisse Geheimgefängnisse, Folter, Gefangenschaft ohne Gerichtsverfahren: Barack Obama wollte mit dem hässlichen Erbe seines Vorgänger Schluss machen und versprach, das Gefangenenlager Guantánamo auf Kuba zu schließen. Sein in den ersten Amtstagen im Januar 2009 abgegebenes Versprechen wird er nicht mehr einlösen können. Das liegt allerdings nicht an ihm.

Die Zahlen verdeutlichen eine Veränderung, die öffentlich kaum wahrgenommen wird. Der Krieg in Afghanistan verschlimmerte sich während der beiden letzten Amtsjahre Obamas, obwohl Obama versucht hatte, mit einem massiven Militäraufgebot die radikalislamischen Rebellen zu besiegen.

Aus Pakistan dagegen wurden die Extremisten mittlerweile weitgehend vertrieben. „Es ist gut, das wenigstens die Amerikaner diese Terrorgruppen angreifen“, sagte bereits zum Beginn der zweiten Amtsperiode Obamas ein Pakistaner, der bis heute seinen Namen aus Furcht vor Repressalien nicht nennen will. Denn offiziell schrie Islamabad Zeter und Mordio, wenn wieder einmal eine Drohne ihre Raketen auf Ziele in Waziristan abgefeuert und dabei auch Zivilisten getötet hatte. Dabei gaben Pakistans Sicherheitskräfte oft die entscheidenden Hinweise, damit Washington per Fernbedienung zuschlagen konnte.

Wie effektiv die Angriffe waren, gab ein asiatischer Geheimdienstler zu: „Alle Al-Kaida-Funktionäre, die an die Spitze der Abteilung internationale Attacken gelangten, wurden unter Obama binnen zwei Monate mit Drohnen getötet.“ Dank größerer Sorgfalt fielen den Drohnenattacken zuletzt auch wenig Zivilisten zum Opfer.

In Afghanistan, neben Syrien und dem Irak inzwischen wieder einer der wichtigsten Unterschlupfstaaten für Extremisten, war die Drohnenstrategie weniger erfolgreich. Die Taliban sind heute stärker denn je und die Angriffe konnten nicht verhindern, dass sich Sympathisanten des „Islamischen Staats“ (IS) am Hindukusch festsetzen konnten. „Wir haben nie Vertrauen zu Obama gehabt“, sagt ein Student in Kabul, „und das gilt für jeden US-Präsidenten.“ Tausende von afghanischen Flüchtlingen, die 2015 in Europa ankamen, sprechen zudem Bände über die Ergebnisse von Obamas Afghanistan-Strategie.