AfD: Höcke-Rede alarmiert Verfassungsschützer

Thüringens Verfassungsschutz will die jüngste Rede des AfD-Politikers Björn Höcke unter die Lupe nehmen. Selbst mancher Parteikollege ist über den Nazi-Jargon offenbar verärgert.

Berlin/Erfurt –

Björn Höckes Äußerungen zum Berliner Holocaust-Mahnmal rufen den Thüringer Verfassungsschutz auf den Plan: Die Behörde prüft eine Beobachtung des umstrittenen AfD-Politikers.



Höcke hatte am Dienstagabend offensichtlich mit Blick auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin in einer Rede in Dresden gesagt: "Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat" - und damit für Empörung gesorgt. Der Thüringer Partei-und Fraktionschef der AfD sprach später von "bösartigen und bewusst verleumdenden Interpretationen" seiner Rede.

Thüringens Verfassungsschutz will nach einem Bericht der "tageszeitung" die Höcke-Rede unter die Lupe nehme. "Wir prüfen die Rede und die Reaktionen darauf in der Partei", sagte Behördenchef Stephan Kramer der Zeitung. Das Bundesamt für Verfassungsschutz wollte sich auf dpa-Anfrage zur Diskussion über eine Beobachtung der Rechtspopulisten nicht äußern.

SPD-Chef Sigmar Gabriel sagte, der Rechtsstaat dürfe sich nicht an der Nase herumführen lassen. "Die AfD muss endlich vom Verfassungsschutz beobachtet werden." Die AfD habe die NPD "als Sammelbecken für rechtsradikale Hetzer endgültig abgelöst", schrieb der Vizekanzler und Wirtschaftsminister auf Twitter.

Selbst einige AfD-Politiker sind verärgert. "Ich würde mir wünschen, dass er dieses sensible Thema mit deutlich mehr Sorgfalt behandeln würde", sagte der rheinland-pfälzische AfD-Chef Uwe Junge am Donnerstag im Deutschlandfunk. "Diese Ausflüge in die Zeit des Dritten Reiches sind absolut kontraproduktiv und gefallen mir auch nicht."

Der Berliner Politikwissenschaftler Hajo Funke sieht die AfD weiter in die Rechtsradikalität abgleiten. Falsch zu verstehen sei an den Worten Höckes gar nichts, sagte Funke dem epd. Seine Rede sei eindeutig und enthalte mehrfach variiert, die gleiche Kernthese: Wir wollen die Zerstörung der Erinnerung an den Nationalsozialismus. "Das habe ich sonst in der Härte und Ausschließlichkeit nur von NPDlern und Neonazis gehört". (epd/dpa) g