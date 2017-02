AfD: Höcke sieht Verfahren "gelassen" entgegen

Der AfD-Bundesvorstand beschließt ein Parteiausschlussverfahren gegen den umstrittenen Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke. Petry bezeichnet das Ausschlussverfahren als Ende eines Prozesses.

Thüringens AfD-Chef Björn Höcke hat mit Unverständnis auf das vom Bundesvorstand beschlossene Parteiausschlussverfahren gegen ihn reagiert. "Es ist meine Überzeugung, dass ich weder gegen die Satzung noch die Grundsätze der Partei verstoßen habe", erklärte Höcke, der auch Fraktionschef im Thüringer Landtag ist, am Montag in Erfurt. Er sehe dem Verfahren vor dem parteiinternen Schiedsgericht "gelassen entgegen".

Er habe die Entscheidung des Bundesvorstands "mit Bedauern und in tiefer Sorge um die Einheit der Partei zur Kenntnis genommen", fügte Höcke hinzu. Der AfD-Bundesvorstand hatte in einer Telefonkonferenz am Montag mit der erforderlicher Zweidrittelmehrheit ein Parteiausschlussverfahren gegen Höcke beschlossen. Zunächst soll das Landesschiedsgericht der AfD Thüringen über den beantragten Parteiausschluss entscheiden.

Petry spricht von Mehrheit

Die AfD-Spitze hatte damit die Konsequenz aus den Äußerungen Höckes zum Berliner Holocaustmahnmal und zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit gezogen.

"Die Dresdner Rede vom 17. Januar hat nun für den Bundesvorstand das Maß des demokratisch Erträglichen innerhalb einer bürgerlich-freiheitlichen Partei überschritten", sagte AfD-Chefin Frauke Petry. Sie bezeichnete die Entscheidung als "Abschluss eines Prozesses", der schon einige Zeit andauere. Schon im Dezember 2015 habe der Bundesvorstand Höcke, der auch AfD-Fraktionschef in Thüringen ist, nahegelegt, darüber nachzudenken, ob er noch in der richtigen Partei sei.

Petry zeigte sich überzeugt, dass die "große Mehrheit" der AfD hinter dem jetzt beschlossenen Parteiausschlussverfahren stehe. Sie sprach von einem "wichtigen Tag für die AfD". Es sei ein "klares Signal", dass die Partei ihren "bürgerlich-freiheitlichen Kurs fortsetzen wird". Der Beschluss der Bundesvorstands sei "nach eingehender juristischer Prüfung und politischer Bewertung" der Dresdner Rede erfolgt.

Meuthen gegen Ausschlussverfahren

AfD-Chef Jörg Meuthen glaubt hingegen nach eigenen Worten nicht, dass Höckes Rauswurf aus der Partei gelingt. "Für einen Parteiausschluss gibt es hohe Hürden", sagte Meuthen am Montag. Die Gründe für den Rauswurf wegen Höckes Rede mit Äußerungen über das Holocaust-Mahnmal reichten nicht.

Mit dem Beschluss sei der AfD kein guter Dienst erwiesen worden. Meuthen sagte, er habe gegen den Parteiausschluss gestimmt, trage ihn jetzt aber mit. Über einen Ausschluss muss zunächst das Thüringer Landesschiedsgericht befinden. "Der Beschluss ist in der Sache überzogen", sagte Meuthen weiter. Zwar sei die Rede Höckes alles andere als gelungen, aber sie gebe keinen Anlass für ein Parteiausschlussverfahren.

"Denkmal der Schande"

Auf einer Veranstaltung der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative in Dresden hatte Höcke offensichtlich unter Anspielung auf das Holocaustmahnmal in Berlin von einem "Denkmal der Schande" gesprochen. Zudem sprach er von einer "dämlichen Bewältigungspolitik" und forderte eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad". Mit seinen Äußerungen löste er bundesweit Empörung aus.

Auch innerhalb der AfD stieß die Rede von Anfang an auf Kritik. Der Bundesvorstand der AfD sprach sich aber zunächst nur allgemein für Ordnungsmaßnahmen gegen Höcke wegen parteischädigenden Verhaltens aus. Von einem Parteiausschlussverfahren war in einem ersten Beschluss der AfD-Spitze aber nicht die Rede.

Der Grünen-Abgeordnete Volker Beck kritisierte den Vorstoß zu einem Ausschluss Höckes als unzureichend. Der Thüringer AfD-Landeschef sei "kein singuläres Problem", erklärte Beck in Berlin. Wenn die AfD tatsächlich "ihr demokratisches Image aufmöbeln und dem Rechtsextremismus abschwören" wolle, müsse sie insgesamt die Anhänger von Höckes Unterorganisation "Der Flügel" ausschließen.

Zu dieser gehöre auch der sachsen-anhaltinische Partei- und Fraktionsvorsitzende André Poppenburg. "Der Flügel" sei "ein Sammelbecken, für alles, was rechts von rechts steht". Der Verfassungsschutz müsse "die rechtsextremen und die sich radikalisierenden Gruppierungen" in der AfD in den Blick nehmen. (FR mit afp)