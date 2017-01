AfD: Keine „Opferrolle“ für die AfD

Nach der Provokation des thüringischen AfD-Chefs Höckes zur Erinnerungskultur lehnt das Innenministerium eine Beobachtung der Rechtspopulisten insgesamt durch den Verfassungsschutz ab.

Regierungssprecher Steffen Seibert hat sich klar von der jüngsten Rede des thüringischen AfD-Landes- und Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke distanziert. „Diese Rede berührt den Kern unseres Selbstverständnisses“, sagte er am Freitag in Berlin. Deutschland sei nach den Verbrechen der Nazizeit „den Weg der aktiven Erinnerungskultur“ gegangen und damit „zu einem weltweit geachteten freien demokratischen Staat“ geworden.

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums lehnte die vom SPD-Vorsitzenden und Vizekanzler Sigmar Gabriel geforderte Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz unterdessen ab. Einzelne AfD-Vertreter würden zwar beobachtet, wenn sie entsprechend auffällig geworden seien; und über eine Beobachtung durch die Landesämter entschieden diese autonom. Es gebe jedoch keine Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen der AfD insgesamt. Gabriel hatte am Donnerstag erklärt, der Rechtsstaat dürfe sich nicht an der Nase herumführen lassen. Die AfD habe die NPD „als Sammelbecken für rechtsradikale Hetzer endgültig abgelöst“.

Demo gegen Rechtspopulismus Ein breites Bündnis demonstriert am Samstag in Koblenz gegen Rechtspopulismus. Die Proteste richten sich gegen ein Treffen von europäischen Rechtspopulisten in der Rhein-Mosel-Halle. Hauptrednerin wird die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sein. Auch Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn, SPD-Chef Sigmar Gabriel, Grünen-Vorsitzende Simone Peter und Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch werden sprechen. Beim Kongress der Fraktion „Europa der Nationen und Freiheit“ (ENF) des Europaparlaments treten AfD-Chefin Frauke Petry und die Präsidentschaftskandidatin des rechtsextremen französischen Front National, Marine Le Pen, erstmals gemeinsam in Deutschland auf. Die ARD will sich nicht mit rechtlichen Mitteln gegen ihren Ausschluss von der Konferenz wehren. Der Senderverbund werde trotz der verweigerten Akkreditierung berichten, sagte SWR-Sprecher Wolfgang Utz am Freitag. epd/dpa « zurück 1 | 1 weiter »

Dem trat der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Stephan Mayer, entgegen. „Höckes Rede war abstoßend und widerwärtig“, sagte er der FR. „Das war nicht im Einklang mit der Verfassung. Doch es sollte unbedingt vermieden werden, dass Höcke einen Märtyrer-Status aufbauen kann.“ Deshalb solle man ihn auch nicht vom Verfassungsschutz beobachten lassen. Gleiches gelte für die AfD als Ganze. „Man muss sie politisch bekämpfen. Die AfD würde sich sonst nur in einer Opfer-Rolle suhlen.“ Die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, äußerte sich ähnlich. „Ich finde es nicht gut, als Partei zu sagen, eine andere Partei muss beobachtet werden – auch aus historischen Gründen“, erklärte sie. „Ich würde mich als Verfassungsschutz vielmehr auf die rechtsextremistischen Bewegungen konzentrieren, die die AfD unterstützen.“ Der Präsident des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz, Stephan Kramer, kündigte an, Höckes Rede und die innerparteilichen Reaktionen darauf prüfen zu wollen.

Höcke hatte am Dienstag bei einer Rede in Dresden offensichtlich mit Blick auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin gesagt: „Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.“ Er sprach außerdem von einer „dämlichen Bewältigungspolitik“ und forderte eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“. Parteien und Bewegungen werden üblicherweise beobachtet, wenn sie aggressiv gegen die sogenannte freiheitlich-demokratische Grundordnung vorgehen. Das sind im rechtsextremistischen Spektrum die NPD, Die Rechte, der Dritte Weg oder die Identitären. Freilich hat der Verfassungsschutz jahrelang auch Bundestagsabgeordnete der Linken ins Visier genommen, darunter sogar moderate. Diese Praxis wurde erst nach langen Protesten sowie einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts eingestellt.

Der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger, rief im Fall Höcke zu entschlossener Gegenwehr auf. „Die rote Linie ist zum wiederholten Male überschritten“, sagte er der FR. „Und es ist mir schleierhaft, warum Menschen wie Höcke, die sich rechtsextremistischer Stereotype bedienen, antisemitisch argumentieren und den Geist des Grundgesetzes mit Füßen treten, nicht vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Das sollten wir doch wirklich aus unserer Geschichte gelernt haben: Wehret den Anfängen.“