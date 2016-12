Anis Amri : Heiße Spur zu Berliner Hasspredigern

Von Peter Berger, Regina Kerner, Andreas Kopietz, Anja Reich und Christian Parth

Polizeieinheiten suchen am Donnerstag in einem Haus in Dortmund nach dem flüchtigen Anis Amri. Foto: dpa

Die Polizei sucht im ganzen Land nach dem mutmaßlichen Massenmörder Anis Amri. Eine Spur führt zu einem polizeibekannten Berliner Moscheeverein.

Um vier Uhr morgens wird Maria M. von einem Knall geweckt. Was folgt, hört sich an wie Schüsse, sagt sie später am Donnerstag, „eine ganze Salve“. Als sie ans Fenster tritt, sieht sie schwer bewaffnete SEK-Beamte in einer Rauchwolke auf der Straße stehen. „Fenster zu. Weg vom Fenster“, rufen sie ihr zu. Maria M. stellt sich unter einen Türrahmen. Das hat sie mal gehört, dass man da am sichersten ist, falls es eine Explosion gibt.

Maria M. wohnt mit Mann und Tochter an der Perleberger Straße in Moabit. Im Erdgeschoss befindet sich der Moscheeverein Fussilet 33, bekannt für Kontakte zum IS. Im jüngsten Bericht des Berliner Verfassungsschutzes wird er als Treffpunkt von Islamisten geführt. Beim Islamunterricht sollen dort Muslime – meist Türken und Kaukasier - für den bewaffneten Kampf der Terrormiliz „Islamischer Staat“ in Syrien radikalisiert worden sein.

Im Januar 2015 gab es schon mal eine Razzia, da wurde der Imam Murad Atajev wegen des dringenden Verdachtes verhaftet, im Internet für den „Islamischen Staat“ Mitglieder geworben zu haben. „Das war auch morgens um vier“, sagt sie. „Aber damals war es ganz anders, ganz leise.“ Sie hat erst hinterher davon erfahren. Diesmal sind die Bewohner live dabei. „Ich dachte, der Attentäter vom Breitscheidplatz versteckt sich hier unten in der Moschee und sprengt sich gleich in die Luft“, sagt sie.

Merkel: "Ich bin sehr stolz, wie besonnen Menschen auf die Situation reagieren"

Anis Amri, der inzwischen per Haftbefehl der Bundesanwaltschaft gesucht wird, soll nach Angaben den Senders Berlin-Brandenburg rbb knapp acht Stunden nach dem Anschlag vor dem Moscheeverein an der Perleberger Straße gefilmt worden sein. Weitere Observationsbilder sollen den Tunesier an derselben Stelle am 14. und 15. Dezember zeigen.

Maria M. glaubt, ihn auf einem der Fahndungsfotos erkannt zu haben und hat das auch der Polizei gemeldet. „Er sieht ja auf jedem Foto anders aus“, sagt sie. Aber auf dem einen, auf dem Amri ein weißes Shirt und eine Mütze trage, sehe er genauso aus wie der Mann, dem sie öfter vor dem Hauseingang begegnet sei. „Er war jung und freundlich, noch im November hat er mir die Tür aufgehalten“, sagt sie.

Ermittler fanden am Lkw an der Gedächtniskirche Amris Fingerabdrücke. Bei seiner Flucht ließ der 24-Jährige nicht nur Geldbörse samt Papieren zurück, sondern auch ein Handy.

Die Behörden versuchen ihn nun mit Hilfe von Telefonüberwachung ausfindig zu machen. Zudem wollen sie herausfinden, ob Amri Hintermänner hat, beziehungsweise noch weitere Anschläge plant. Aus dem Beschluss des Bundesgerichtshofes geht hervor, dass Amri weitere, wohl noch weitere Mobiltelefone und Mobilfunkanschlüsse nutzt, die unter anderen Personalien registriert wurden. Eingesetzt wird gegen Amri auch ein IMSI-Catcher: Solche Geräte werden zur Bestimmung des Standortes und zum Erstellen eines Bewegungsprofils von Personen benutzt.

Die politischen Analysen und Kommentare der FR - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Auch Navid B. ist untergetaucht

Auch gegen den 23-jährigen Pakistaner Navid B. wird noch ermittelt. Er war kurz nach dem Anschlag festgenommen worden, weil die Personenbeschreibung des flüchtigen Lkw-Fahrers auf ihn passte. Allerdings wissen die Sicherheitsbehörden nicht, wo B. ist. Nachdem der Bundesgerichtshof in Karlsruhe einen Haftbefehl gegen ihn abgelehnt hatte, kam er frei. Seitdem ist er offenbar untergetaucht. In der Flüchtlingsunterkunft am Flughafen Tempelhof, in der er lebt, hat er sich nach Angaben von Bekannten bisher nicht zurückgemeldet.

Auf der Suche nach Amri stürmten Polizei-Kommandos in Nordrhein-Westfalen und Berlin mehrere Wohnungen, darunter in Kreuzberg, Gesundbrunnen und in Pankow. Festgenommen wurde aber niemand. In Dortmund nahmen Polizisten vier Männer fest, mit denen Amri Kontakt hatte.

Schärfere Kontrollen gibt es auch an der deutsch-französischen Grenze. Foto: AFP

Auch die Flüchtlingsunterkunft in Emmerich am Rhein, in der er gemeldet war, wurde durchsucht.Die Polizei befragt noch immer Zeugen des Anschlags. Außerdem soll sie sämtliche Videoaufnahmen aus öffentlichen Bussen und Bahnen angefordert haben, die aus der Zeit nach dem Anschlag stammen. Eingegangen ist auch eine große Zahl von privaten Handy-Videos. Das britische Blog „Bellingcat“ fand ein kurzes Video, dass Anis Amri im September im Internet veröffentlichte. Das zeigt ihm am Ufer der Spree auf Kreuzberger Seite neben der Oberbaumbrücke.

Die Behörden sind allerdings schon in den vergangenen Monaten Hinweisen auf die Gefährlichkeit des Mannes nachgegangen. Laut Generalstaatsanwaltschaft wurde Amri von März bis September auch observiert. Es habe Informationen gegeben, dass er sich automatische Waffen beschaffen wollte – „möglicherweise, um damit später mit noch zu gewinnenden Mittätern einen Anschlag zu begehen“, teilte die Justizbehörde mit. Der Verdacht habe sich aber letztlich nicht erhärtet, so dass die Grundlage für eine weitere Überwachung fehlte.

Der Lkw-Anschlag könnte aber von langer Hand vorbereitet gewesen sein. In den Kreisen um den salafistischen Hassprediger Abu Walaa aus Tönisvorst und seinen Chefrekrutierer, den Duisburger Reisebürobesitzer Hasan C., sei schon vor langer Zeit über Planungen eines Anschlags in der Hauptstadt geredet worden, sagte Anwalt Burkhard Benecken, der Yusuf T., einen der Angeklagten im Prozess um den Brandanschlag auf ein Sikh-Gebetshaus in Essen vom April vertritt: „Mein Mandant hat mir im Mai in der Untersuchungshaft erzählt, er habe lange vor seiner Inhaftierung davon Kenntnis erlangt, dass ein Anschlag in Planung sei. Dieser solle in Berlin stattfinden. In der Ausführung solle ein Lkw in eine Menschenmenge fahren.“

Razzien in Berlin und Nordrhein-Westfalen

Yusuf T. und andere sollen ausgesagt haben, mehrfach im Reisebüro von Hasan C. gewesen zu sein. Wie jetzt bekannt wurde, soll auch Amri Kontakte zu Hasan C. gepflegt haben. Nach einem Bericht des Magazins „Focus“ plante Amri spätestens seit diesem Sommer Anschläge in Deutschland. Dies habe ein V-Mann am 21. Juli dem NRW-Landeskriminalamt mitgeteilt.

Was Amri vor seiner Ankunft in Deutschland gemacht hat, wird nun klarer: Im April 2011 landete er als Bootsflüchtling auf der italienischen Insel Lampedusa und wurde dort von den Behörden registriert. Es war die Anfangszeit des Arabischen Frühlings. Tausende Tunesier flohen nach Italien. Die 6000 Einwohner zählende Insel Lampedusa beherbergte im März bereits 5000 Flüchtlinge.

Amri wurde schnell aktenkundig. Er soll an Aufruhr und Brandstiftung in Flüchtlingslagern beteiligt gewesen sein und wurde dafür verurteilt. In Belpasso nahe Catania, wo er zur Schule geschickt wurde, soll er alsbald ein „Klima des Schreckens“ verbreitet haben, mit Drohungen, Gewalt, Vandalismus, Diebstahl, wie die Zeitung „La Stampa“ unter Berufung auf Gerichtsakten vermeldete. Wegen versuchter Brandstiftung und Diebstahls in der Schule erhielt Amri vier Jahre Gefängnis. Er saß in Catania, Palermo, Enna, Sciacca und Agrigento ein. Aus Sicherheitsgründen musste er mehrfach verlegt werden: In den Akten sind zwölf Fälle vermerkt, in denen er wegen Bedrohung, Einschüchterung und Angriffen auf Mithäftlinge angezeigt wurde, berichtet die Zeitung „La Repubblica“. Ob er in der Haft radikalisiert wurde, ist unklar.

Am 18. Mai 2015 wurde Amri vorzeitig entlassen – 156 Tage vor dem Ablauf seiner Strafe – und sollte abgeschoben werden. Dazu kam es aber nicht, weil die tunesischen Behörden nicht rechtzeitig die Prozedur zur Anerkennung der Identität von Amri vollzogen hätten, zitiert „La Stampa“ offizielle Quellen.

In Italien ist es in solchen Fällen gängige Praxis, dass die Betroffenen schließlich auf freien Fuß gesetzt werden und ein Dokument der Polizeipräfektur erhalten, wonach sie innerhalb von sieben Tagen Italien selbstständig zu verlassen haben. Fast immer tauchen sie dann in die Illegalität ab. Amri setzte sich nach Deutschland ab. Das Dokument, das unter dem Sitz des Lkw in Berlin gefunden wurde, soll jenes Ausweisungsschreiben sein. (mit afp/dpa)