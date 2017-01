Anis Amri: Ermittler rekonstruieren Anschlag von Berlin

„Das, was wir uns jetzt noch fragen, ist: Wusste möglicherweise jemand etwas davon, dass Amri vorhat, mit diesem Lkw in den Weihnachtsmarkt zu steuern“, so die Sprecherin der Bundesanwaltschaft, Frauke Köhler. Foto: dpa

Die Bundesanwaltschaft hat keinen Zweifel mehr: Anis Amri sei der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, so die Ermittler. Unklar bleibt, ob Amri Komplizen hatte.

Der mutmaßliche Attentäter von Berlin, Anis Amri, ist direkt nach dem Anschlag wohl von einer Kamera am Bahnhof Zoo aufgezeichnet worden. Es sei davon auszugehen, dass der Mann auf dem Video Amri sei, sagte die Sprecherin der Bundesanwaltschaft, Frauke Köhler, am Mittwoch in Karlsruhe. Er sei sich der Aufzeichnung offenkundig auch bewusst gewesen. Der Mann habe den erhobenen Zeigefinger in Richtung Kamera gezeigt – ein Gruß, der von IS-Anhängern bekannt ist.

Amri soll zuvor einen Lkw in den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz gesteuert haben. 12 Menschen starben bei dem Anschlag, mehr als 50 wurden verletzt. Die Bundesanwaltschaft hat keine Zweifel mehr an seiner Täterschaft. „Wir gehen davon aus, dass Anis Amri den Anschlag begangen hat“, betonte Köhler. Nach Erkenntnissen der Behörde war der 24-Jährige, der später in Mailand von der Polizei erschossen wurde, in den Niederlanden, bevor er über Frankreich nach Italien reiste.

Unklar bleibt, ob Amri Komplizen hatte. „Das, was wir uns jetzt noch fragen, ist: Wusste möglicherweise jemand etwas davon, dass Amri vorhat, mit diesem Lkw in den Weihnachtsmarkt zu steuern“, so Köhler. „Das könnte nämlich strafbar sein, wenn er das dann den Strafverfolgungsbehörden nicht mitgeteilt hat. Und wir fragen uns dann natürlich auch, ob ihm jemand möglicherweise dabei geholfen hat.“

Razzien bei zwei Kontaktpersonen des mutmaßlichen Berlin-Attentäters

Die Polizei hat die Flüchtlingsunterkunft eines 26-jährigen weiteren Tunesiers durchsucht und den Mann vernommen. Er kannte Amri seit Ende 2015 und traf sich am Vorabend des Attentats mit ihm in einem Restaurant am Gesundbrunnen in Berlin-Wedding. Die Bundesanwaltschaft hat indes keinen dringenden Tatverdacht gegen den Mann und erließ deshalb auch keinen Haftbefehl, wie Köhler gestern mitteilte. Der Verdächtige wurde wegen eines anderen Verfahrens bei der Staatsanwaltschaft Berlin festgenommen. Dabei geht es um Sozialbetrug.

Bei der zweiten Durchsuchung ging es um einen früheren Mitbewohner Amris, den die Bundesanwaltschaft als Zeugen führt. Auch dieser Mann hatte um den Anschlag herum offenbar Kontakt zu dem Attentäter. Belege für eine Mittäter- oder zumindest Mitwisserschaft fehlen jedoch ebenso. Die „Kommunikationsmittel“ der beiden Männer werden untersucht.

Fest steht laut Bundesanwaltschaft, dass Amri den polnischen Lkw-Fahrer am Friedrich-Krause-Ufer erschoss, bevor er zum Breitscheidplatz fuhr. Fest steht auch, dass es sich um dieselbe Waffe handelt, mit der Amri auf Polizisten bei Mailand geschossen hat. Das habe eine ballistische Untersuchung ergeben, teilte die italienische Polizei am Mittwoch. Für den Abgleich hatte Deutschland einen Projektil-Abguss nach Italien geschickt.

Syrer soll in Berlin Anschlagsziele für IS ausgekundschaftet haben

Zuvor hatte die Süddeutsche Zeitung ein weiteres Mal, jetzt aber noch detaillierter berichtet, dass die Sicherheitsbehörden Amris Gefährlichkeit völlig falsch eingeschätzt hätten. Das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt in Düsseldorf teilte den Sicherheitsbehörden am 17. Februar mit: „Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass Amri seine Anschlagsplanungen ausdauernd und langfristig verfolgen wird.“ Die Behörden gingen den Angaben zufolge trotzdem nicht davon aus, dass Amri einen Anschlag begehen werde, und vermuteten, er werde lediglich allgemeinkriminell tätig.

In dem Bericht wird zudem darauf verwiesen, dass im Juli vergangen Jahres über Amris sofortige Abschiebung beraten worden sei. Dies ist nach Paragraf 58a des Aufenthaltsgesetzes möglich, wenn eine „auf Tatsachen gestützte Prognose zur Abwehr einer besonderen Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik vorliegt“. Eine Arbeitsgruppe im Gemeinsamen Terror-Abwehrzentrum (GTAZ) sei aber mit Blick auf Amri zu dem Ergebnis gekommen, dass eine „akute Gefährdungslage derzeit nicht in gerichtsverwertbarer Form“ vorliege. Eine Abschiebung war praktisch ohnehin nicht möglich, weil die tunesischen Behörden keine Papiere für den 24-Jährigen zur Verfügung stellten. Diese trafen erst nach dem Attentat ein.