Anis Amri: Mutmaßlicher Kontaktmann festgenommen

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Attentäter vom Breitscheidplatz Anis Amri greift die Polizei in Berlin zu und nimmt einen 40-jährigen Tunesier vorläufig fest.

Gut eine Woche nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt hat die Bundesanwaltschaft einen möglichen Kontaktmann des mutmaßlichen Attentäters Anis Amri vorläufig festnehmen lassen. Der Zugriff erfolgte in Berlin. Nach einer Mitteilung der Bundesanwaltschaft handelt es sich um einen 40-jährigen tunesischen Staatsangehörigen. Auf Amris Mobiltelefon sei dessen Rufnummer gespeichert, so die Ermittler. Die weiteren Ermittlungen deuteten darauf hin, dass der Mann in den Anschlag eingebunden gewesen sein könnte.

Zuerst hatte „Spiegel Online“ darüber berichtet. Demnach durchsuchten am frühen Mittwochmorgen Kräfte des Bundeskriminalamts Wohn- und Geschäftsräume des Mannes in Tempelhof.

Die Spurensuche nach den Aufenthaltsorten des mutmaßlichen Attentäters von Berlin führt derweil auch nach Karlsruhe: Bei der Entlassung nach seinem kurzen Aufenthalt in der JVA Ravensburg im Sommer habe Amri als Wohnanschrift eine Adresse in Karlsruhe angegeben, sagte am Mittwoch ein Sprecher des Justizministeriums. Zuvor hatten die „Badischen Neusten Nachrichten“ darüber berichtet. Ob er in Karlsruhe tatsächlich auch gemeldet war, ist nicht klar. Die Stadt äußerte sich zunächst nicht. Die Bundesanwaltschaft sagte dazu nichts.

Amri war am 30. Juli mitten in der Nacht am Busbahnhof Friedrichshafen bei einer Routinekontrolle aufgegriffen worden. Da er zur Abschiebung anstand, wurde er in die JVA Ravensburg gebracht. Der zuständige Bereitschaftsrichter ordnete an, dass er dort über das Wochenende bleiben sollte. Dort wurde die Entscheidung der zuständigen Ausländerbehörde Kleve abgewartet. Diese verfügte am 1. August die Entlassung Amris aus der Haft, da noch keine Passersatzpapiere aus Tunesien vorlagen.

Abschiebehaft wird nur als gerechtfertigt erachtet, wenn der Betroffene innerhalb von drei Monaten abgeschoben werden kann. Solche Verfahren mit Tunesien dauerten in der Regel aber sechs Monate oder länger, hatte dazu in der vergangenen Woche ein Sprecher des nordrhein-westfälischen Innenministeriums gesagt.

Der mutmaßliche Attentäter ist nach dem Anschlag möglicherweise auch über die Niederlande geflohen. Die Ermittler gingen Hinweisen nach, wonach der 24-jährige Tunesier auf seiner Flucht über Frankreich nach Italien diesen Weg genommen haben könnte, sagte ein Sprecher der niederländischen Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Die Untersuchungen dauerten aber noch an.

Amri soll mit der Bahn über Frankreich nach Italien geflohen sein, ehe er am 23. Dezember bei einem Schusswechsel mit der Polizei an einem Mailänder Vorortbahnhof getötet wurde. Die Ermittler untersuchen, wie Amri von Berlin nach Frankreich kam.

Die politischen Analysen und Kommentare der FR - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Bei dem Anschlag mit einem gekaperten Lkw auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche waren zwölf Menschen getötet, knapp 50 wurden verletzt worden. (dpa/rtr)