Anschlag : LKW-Attentäter überfährt in Jerusalem Soldaten

Ermittler und Rettungskräfte am Tatort. Foto: AFP

In Jerusalem ist ein Lastwagen offenbar absichtlich in eine Gruppe von Soldaten gefahren. Mindestens vier Menschen wurden getötet, die Polizei geht von einem Anschlag aus.

Ein Attentäter hat am Sonntag bei einem Anschlag mit einem Lastwagen in Jerusalem mindestens vier israelische Soldaten getötet und 15 weitere verletzt. Es handele sich bei den Toten um drei junge Frauen und einen Mann, teilten die örtlichen Rettungskräfte mit.

Ein Busfahrer schilderte im Radio, der Lastwagen sei n dem Stadtteil Armon Hanaziv in eine Gruppe von Soldaten gefahren. Diese hätten auf den Fahrer geschossen, der dann gewendet habe und erneut in die Gruppe gefahren sei. Israelischen Fernsehsendern zufolge wurde der Angreifer dabei getötet. Auf den Bildern sind Einschusslöcher in der Windschutzscheibe des Lkw zu sehen. Radio Israel zufolge handelt es sich bei dem Fahrer um einen Palästinenser.

Eingeklemmte mit Kran befreit

Armon Hanaziv liegt in dem 1967 von Israel eroberten Teil Jerusalems. Die Palästinenser beanspruchen das Gebiet als Teil einer künftigen Hauptstadt für sich. Israel sieht jedoch ganz Jerusalem als seine "ewige, unteilbare Hauptstadt". In dem Stadtteil war es seit Beginn der neuen Gewaltwelle im Herbst 2015 immer wieder zu Anschlägen gekommen.

Ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes Zaka sagte, den Sanitätern habe sich am Ort des Anschlags ein schlimmer Anblick geboten. Einige der Opfer, darunter auch Tote, waren unter dem Lastwagen eingeklemmt. Sie mussten mit einem Kran befreit werden. Der Zaka-Mitarbeiter sagte dem israelischen Fernsehen, es handele sich um "den schlimmsten Anschlag mit einem Fahrzeug, den wir in der letzten Zeit in Jerusalem gesehen haben". (dpa/rtr)