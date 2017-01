Anschlag : Tödliche Anschläge in Jerusalem und Bagdad

In Jerusalem fährt ein Attentäter mit einem Lkw in eine Gruppe von Soldaten und tötet mindestens vier Menschen. Ministerpräsident Netanjahu zufolge unterstützte der Fahrer die Terrormiliz IS. Bei Anschlägen im Irak ist die Zahl der Toten noch höher.

In Jerusalem sind am Sonntag bei einem Anschlag mindestens vier Soldaten getötet worden. Ein Palästinenser aus Ost-Jerusalem steuerte einen Lastwagen in eine Gruppe von Soldaten auf einer beliebten Promenade, von der aus man einen Blick über die Altstadt hat.

Auf einem Überwachungsvideo ist zu sehen, wie der Lastwagen auf die Menge zu rast und wenig später den Lkw nochmal in die Gruppe zurücksetzt, um weitere Menschen zu treffen. Der Attentäter wurde nach Angaben der Polizei, die von einem terroristischen Anschlag sprach, erschossen. Bei den Toten handelt es sich um drei Frauen und einen Mann, alle in ihren Zwanzigern. Zudem wurden etwa 15 Menschen verletzt. Ministerpräsident Benjamin Netajahu sagte, alles deute darauf hin, dass der Attentäter ein Anhänger der Extremistenorganisation Islamischer Staat (IS) sei.

Ein Busfahrer schilderte im Radio, der Lastwagen sei in dem Stadtteil Armon Hanaziv in eine Gruppe von Soldaten gefahren. Diese hätten auf den Fahrer geschossen, der dann gewendet habe und erneut in die Gruppe gefahren sei. Israelischen Fernsehsendern zufolge wurde der Angreifer dabei getötet. Auf den Bildern sind Einschusslöcher in der Windschutzscheibe des Lkw zu sehen. Radio Israel zufolge handelt es sich bei dem Fahrer um einen Palästinenser.

Armon Hanaziv liegt in dem 1967 von Israel eroberten Teil Jerusalems. Die Palästinenser beanspruchen das Gebiet als Teil einer künftigen Hauptstadt für sich. Israel sieht jedoch ganz Jerusalem als seine "ewige, unteilbare Hauptstadt". In dem Stadtteil war es seit Beginn der neuen Gewaltwelle im Herbst 2015 immer wieder zu Anschlägen gekommen.

Polizeichef zieht Parallelen zum Anschlag in Berlin

Ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes Zaka sagte, den Sanitätern habe sich am Ort des Anschlags ein schlimmer Anblick geboten. Einige der Opfer, darunter auch Tote, waren unter dem Lastwagen eingeklemmt. Sie mussten mit einem Kran befreit werden. Der Zaka-Mitarbeiter sagte dem israelischen Fernsehen, es handele sich um "den schlimmsten Anschlag mit einem Fahrzeug, den wir in der letzten Zeit in Jerusalem gesehen haben".

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas begrüßte den Anschlag von Jerusalem und sprach von heroischem Widerstand gegen die israelische Besatzung im Ostteil der Stadt.

Die politischen Analysen und Kommentare der FR - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Zuletzt waren die Angriffe von palästinensischen Einzeltätern auf Israelis seltener geworden. Seit Oktober 2015 war es zunächst fast täglich dazu gekommen. Als Auslöser der Gewalt gilt neben der Enttäuschung über den seit 2014 stockenden Friedensprozess auch der Ärger über die Ausbreitung jüdischer Siedlungen sowie der Streit über den Zugang zum Jerusalemer Tempelberg.

Polizeichef Roni Alscheich zog Parallelen zum Lkw-Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt, den der IS für sich reklamiert hat. Es sei nicht auszuschließen, dass der Palästinenser durch den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche zu der Tat animiert worden sei, sagte der nationale Polizeichef vor Journalisten. "Es ist sicherlich möglich, durch Fernsehbilder beeinflusst zu werden." Zwar sei es schwierig herauszufinden, was in jedem Einzelfall Auslöser oder Motivation einer Tat sei. "Aber es besteht kein Zweifel, dass diese Dinge eine Wirkung haben." Wenige Tage vor Weihnachten hatte ein Tunesier einen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt gelenkt und dabei zwölf Menschen getötet.

Selbstmordanschläge in Bagdad

Bei zwei Selbstmordanschlägen im Irak sind ebenfalls am Sonntag mindestens 18 Menschen getötet worden. Bei einem Attentat auf den wichtigsten Großmarkt in der irakischen Hauptstadt Bagdad wurden mindestens zwölf Menschen getötet. 39 weitere wurden verletzt, als der Attentäter eine Autobombe zündete. Beim zweiten Anschlag im Osten Bagdads wurden nach neuen Angaben sechs Menschen getötet und 16 weitere verletzt.

Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, ein Soldat am Eingang des Dschamila-Marktes habe das Feuer eröffnet, als er ein verdächtiges Fahrzeug entdeckt habe. Der Selbstmordattentäter habe die Autobombe jedoch zünden können. Der Soldat sei verletzt worden. Der Dschamila-Markt ist der wichtigste Gemüsegroßmarkt in Bagdad und liegt in dem überwiegend von Schiiten bewohnten Stadtteil Sadr City, der schon mehrfach Zielscheibe der Terrormiliz IS war. (dpa/rtr/afp)