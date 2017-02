Anschlag im Jahr 2000: Attentäter von Düsseldorf offenbar gefasst

Von Peter Berger

Mehr als 16 Jahre nach dem Anschlag am S-Bahnhof Wehrhahn nimmt die Polizei einen Rechtsextremen fest. Schon damals geriet er ins Visier der Ermittler.

Düsseldorf. –

1400 Personen hatte die Polizei im Jahr nach dem Anschlag am 27. Juli 2000 am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn vernommen, 340 Beweise gesammelt, mehr als 300 Spuren verfolgt. Der jetzt festgenommene Verdächtige Ralf S. (50), dem Kontakte in die rechtsextreme Szene nachgesagt werden, geriet dabei schnell ins Visier der Ermittler. Fünf Tage nach dem Bombenanschlag wurde der damals 34-Jährige als erster Tatverdächtiger vorübergehend festgenommen.

Ralf S., ehemaliger Soldat, der die Bundeswehr nicht freiwillig verlassen hatte, und in der Düsseldorfer Neonazi-Szene kein Unbekannter, betrieb 200 Meter vom Tatort entfernt einen Militaria-Laden („Survival Security & Outdoor“) und war zuvor Chef des Düsseldorfer „Manta-Clubs“.

Bei den Anwohnern war er als „Sheriff von Flingern“ bekannt, galt als Waffennarr, marschierte mit seinem Hund durchs Viertel und trug mit Vorliebe Kampfanzüge. Die Mitglieder einer Neonazi-Kameradschaft versorgte er mit Rechtsrock-CDs und Militärkleidung. Auch die Tatwaffe schien zu passen. Wenige Tage nach dem Anschlag schienen die Fahnder den Sprengsatz gefunden zu haben, bei dessen Explosion zehn Menschen verletzt wurden: sieben Frauen und drei Männer; eine schwangere Frau verlor ihr Baby. Sie präsentierten eine gusseiserne Eierhandgranate mit Waffelmuster („Mills Bomb“), die aus der Zeit zwischen den Jahren 1914 und 1945 stammte und für Militaria-Sammler damals überall zu kaufen war. Die Opfer, sechs jüdische Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion und vier Russlanddeutsche, waren gerade vom Deutschunterricht aus einer Sprachschule gekommen.

Später stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei der Tatwaffe nicht um eine Handgranate, sondern um eine mit TNT gefüllte Rohrbombe gehandelt hatte, die um 15.04 Uhr detoniert war.

Fall nimmt ungewöhnliche Wendung

Am 19. September 2000 nahm der Fall ein ungewöhnliche Wendung. Als ein Polizist in einer Schulklasse über den Anschlag spricht, erinnert sich ein Mädchen daran, dass am Tattag eine weiße Plastiktüte am Geländer des Bahnhofs hing. Die Polizei nimmt neue Ermittlungen auf und kommt zu der Erkenntnis, dass in dieser Tüte die Bombe lag – eingewickelt in ein Anzeigenblatt.

Die Fahnder können sogar ermitteln, wo die Gegenstände gekauft wurden, die in der Plastiktüte steckten. Im Sommer 2015 geriet Ralf S. erneut ins Visier der Ermittler. Beweisstücke, darunter das deformierte Geländer, an dem die Bombe hing, sollten mit den zwischenzeitlich verbesserten technischen Methoden auf verwertbare DNA-Spuren untersucht werden. Der Geländerabschnitt, an dem die Bombe hing, war herausgeschnitten und als Asservat verwahrt worden.

Die politischen Analysen und Kommentare der FR - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Wenige Monate nach dem Wehrhahn-Anschlag, im Oktober 2000, wurde in Düsseldorf ein Brandanschlag auf die dortige Synagoge in der Zietenstraße verübt. Daraufhin war Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) in die Landeshauptstadt geeilt und hatte einen „Aufstand der Anständigen“ gefordert.

Durch diesen Anschlag, bei dem nur geringer Sachschaden entstand, wurde die These vom Neonazi-Täter auch für den Wehrhahn-Anschlag untermauert. Doch ein Jahr später ist klar – zwei junge Palästinenser haben den Angriff auf die Synagoge begangen. Sie gestehen die Tat. Die Ermittler hatten beim Wehrhahn-Anschlag verschiedene Hypothesen verfolgt. Neben einer rechtsextremen Motivation hatten sie auch einen möglichen islamistischen Hintergrund überprüft. Zudem war spekuliert worden, die Tat könnte von einer mafiaartigen osteuropäischen Gruppierung begangen worden sein.

Nach Bekanntwerden der Mordserie des rechtsextremen NSU war intensiv geprüft worden, ob auch der Wehrhahn-Anschlag auf das Konto des Neonazi-Trios gehen könnte. Erhärten ließ sich dies nicht. Die Opfer sind bis heute der Meinung, dass die Tat kein Zufall war. Sie glauben aber nicht, dass deutsche Neonazis dahinterstecken, sondern sehen das Motiv im Judenhass aus Palästina. Der Anschlag habe nicht ihnen gegolten, sondern dem Judentum allgemein.