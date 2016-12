Anschlag in Berlin: Amri wurde vor Moschee gefilmt

Der mutmaßliche Attentäter wurde laut "rbb" wenige Stunden nach dem Anschlag in Berlin-Moabit gefilmt +++ Kanzlerin Merkel: Stolz auf die besonnene Reaktion +++ Grenzkontrollen werden verstärkt +++ Die Ereignisse im Ticker.

Nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt läuft die Fahndung nach dem Fahrer auf Hochtouren. Ein Tunesier, dessen Duldungsbescheinigung im Tat-Lkw gefunden wurde, ist europaweit zur Fahndung ausgeschrieben. Die wichtigsten Ereignisse im Ticker:

Ticker aktualisieren

21:37 Uhr: Der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt ist zum Teil auf dem Video einer Auto-Kamera (Dashcam) festgehalten. In dem Film ist zu sehen, wie der schwarze Lkw ungebremst in Richtung des hell erleuchteten Marktes an der Gedächtniskirche rast. Sekunden später fliehen Menschen vom Breitscheidplatz.

21:10 Uhr: Der mutmaßliche Attentäter Anis Amri wurde laut "rbb" nur wenige Stunden nach dem Lkw-Anschlag am Breitscheidplatz in Berlin-Moabit von Sicherheitskräften gefilmt. Ort der Observation war eine Moschee, die laut rbb als Treffpunkt von Radikalen gilt.

#AnisAmri war schon länger im Fokus der Justiz., die Überwachung wurde jedoch wieder beendet. Behördenversagen? #Breitscheidplatz pic.twitter.com/PEQI1VPWam — rbb Abendschau (@rbbabendschau) 22. Dezember 2016

18:07 Uhr: Die Bundesanwaltschaft hat Haftbefehl gegen Anis Amri erlassen. Das teilte eine Sprecherin der Behörde am Abend in Karlsruhe mit.

17:43 Uhr: Berliner Sicherheitskräfte suchen bei einer Reihe von Einsätzen in der Hauptstadt nach dem Terrorverdächtigen Tunesier Anis Amri. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei stürmte am Donnerstag nach dpa-Informationen auch einen Salafistentreffpunkt im Stadtteil Moabit. Dort soll auch Amri verkehrt haben. Die "Berliner Zeitung" berichtete, bei dem Einsatz gegen den Moschee-Verein Fussilet 33 seien Blendgranaten benutzt und eine Tür aufgesprengt worden.

16:10 Uhr: Jetzt ist Kanzlerin Angela Merkel an der Reihe. "Ich bin in den letzten Tagen sehr stolz gewesen, wie besonnen die Menschen, die große Zahl der Menschen auf diese Situation reagiert", sagt sie in die Kameras. Sie lobt die "hochprofessionelle Arbeit" der BKA-Mitarbeiter und der

Landesbehörden. Die Zusammenarbeit laufe "reibungslos und mit großem Elan". Die Kanzlerin sagte weiter, sie sei in Gedanken bei den Opfern des Anschlags. Gerade ihnen schulde man einen Erfolg.

16:07 Uhr: Innenminister De Maizière bestätigt: Ermittler haben Fingerabdrücke des Terrorverdächtigen Anis Amri im Fahrerhaus des Lkw gefunden. Es sei zunehmend sicher, dass der Tunesier Anis Amri der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz ist.

Die politischen Analysen und Kommentare der FR - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

16:03 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel tritt gemeinsam mit Justizminister Maas und Innenminister De Maizière vor die Kameras.

Nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtmarkt haben Ermittler Fingerabdrücke des Terrorverdächtigen Anis Amri im Fahrerhaus des Lkw gefunden, mit dem am Montagabend 12 Menschen getötet und rund 50 verletzt worden waren. Das teilte Innenminister Thomas de Maizière (CDU) am Donnerstag bei einem Besuch des Bundeskriminalamtes in Berlin mit.

Innenminister De Maizière bei der Pressekonferenz. Foto: REUTERS

16.01 Uhr: Die Zahl der Todesopfer hat sich nicht weiter erhöht. Von den zwölf Schwerverletzten in den Berliner Kliniken seien allerdings weiterhin einige in kritischer Verfassung, teilt der Berliner Senat mit. Zwölf Menschen sind beim Anschlag gestorben, 56 wurden verletzt.

15:32 Uhr: Die Bundesanwaltschaft will um 18.00 Uhr über den Stand der Ermittlungen informieren. Die Pressesprecherin werde dann in Karlsruhe eine Erklärung vor der Presse abgeben, teilt die Behörde mit.

15:02 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) informiert sich derzeit beim Bundeskriminalamt (BKA) in Berlin über den Ermittlungsstand nach dem Anschlag auf einem Weihnachtsmarkt in der Hauptstadt. Gemeinsam mit Innenminister Thomas de Maizière (CDU) und Justizminister Heiko Maas (SPD) traf sie am Donnerstagnachmittag am Berliner BKA-Standort im Stadtteil Treptow ein. BKA-Präsident Holger Münch wollte die Kanzlerin und die Minister persönlich unterrichten. Es wurde erwartet, dass sich Merkel oder die Minister auch zu Medienberichten äußern, dass Fingerabdrücke des terrorverdächtigen Tunesiers Anis Amri am Lastwagen gefunden wurden.

14.30 Uhr: Zwei Brüder des Tatverdächtigen Anis Amri haben sich schockiert über den Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt gezeigt und zweifeln seine Beteiligung an dem Attentat an. "Wenn er das getan hat, dann hat er Schande über uns gebracht", sagte Abdelkader Amri am Donnerstag im tunesischen Oueslatia. "Aber ich bin mir sicher, dass er es nicht war." Er sei nach Europa gegangen, "um zu arbeiten und unserer Familie zu helfen". Auch der zweite Bruder, Walid Amri, sagte, Anis habe keine Verbindung zum Terrorismus. "Wir standen per Facebook und Telefon mit ihm in Kontakt." Sie hätten vor zehn Tagen gesprochen. "Er hat mir gesagt, dass er im Januar nach Tunesien kommt und dass er sich für ein Projekt ein Auto gekauft hat", erklärte Walid unter Tränen.

13.20 Uhr: Nach einem "Spiegel"-Bericht soll sich Amri in seiner "Telekommunikation" offenbar als Selbstmordattentäter angeboten haben. Allerdings seien die Äußerungen so verklausuliert gewesen, dass sie nicht für eine Festnahme gereicht hätten. Zudem solle sich Amri bei einer Quelle der Sicherheitsbehörden nach Waffen erkundigt haben.

13.00 Uhr: Die Bundespolizei verstärkt ihre Kontrollen an den nordrhein-westfälischen Grenzübergängen zu Belgien und den Niederlanden. Das teilt ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Aachen am Donnerstag mit.

12.25 Uhr: Die Fingerabdrücke des gesuchten Tunesiers Anis Amri sind Medienberichten zufolge an der Tür des bei dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt eingesetzten Lkw gefunden worden. Das berichteten "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR am Donnerstag unter Berufung auf eigene Informationen.

11.30 Uhr: Auf der Suche nach dem Verdächtigen laufen nach Angaben der Bundesanwaltschaft Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen im gesamten Bundesgebiet. Einzelne Durchsuchungen und Örtlichkeiten würden jedoch nicht bestätigt, sagt ein Sprecher.

10.34 Uhr: Die Bundesanwaltschaft weist Medienberichte zurück, wonach vier Kontaktpersonen des gesuchten Tatverdächtigen festgenommen wurden. "Nein, das ist nicht so", sagt ein Sprecher der obersten Ermittlungsbehörde. "Uns ist keine Festnahme bekannt."

10.28 Uhr: Die Polizei hat im nordrhein-westfälischen Emmerich eine Aslybewerberunterkunft durchsucht, in der der mutmaßliche Attentäter von Berlin zeitweise gemeldet gewesen sein soll. Dies bestätigte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen in Kleve. Bereits am Mittwoch hatten laut Medienberichten Polizisten nahe dem Heim Stellung bezogen. Bei einem möglichen Antiterroreinsatz in Dortmund stürmten Berichten zufolge Beamte eine Wohnung und nahmen vier Menschen fest.

9.45 Uhr: SPD-Vize Ralf Stegner erteilt Unionsforderungen nach einer härteren Asylpolitik eine Absage. "Zu glauben, man kann mit ein bisschen Härte und Stammtischgeschwätz etwas bewirken, das ist wirklich großer Unsinn", sagte Stegner am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". Zuvor hatte CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach der SPD vorgeworfen, die Einführung von Transitzonen zu blockieren.

8.05 Uhr: Polizisten durchsuchen eine Flüchtlingsunterkunft im nordrhein-westfälischen Emmerich. Die Aktion am Donnerstagmorgen, an der schätzungsweise 100 Beamte beteiligt waren, darunter Spezialeinsatzkräfte, war nach etwa einer Stunde beendet. Über das Ergebnis war zunächst nichts bekannt.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz ist wieder geöffnet. Foto: AFP

7.28 Uhr: CDU-Vize Armin Laschet sieht im Fall des gesuchten Tunesiers schwere Mängel der Behörden. Wie diese hier gearbeitet hätten, könne einen nur erschüttern, sagt Laschet im Deutschlandfunk. Der Gesuchte sei als sogenannter Gefährder bekannt gewesen, habe sich aber der Kontrolle entziehen können. Das könne man auf keinen Fall akzeptieren.

7.10 Uhr: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann erneuert im Interview mit der "Passauer Neuen Presse" seine Forderung nach Transitzentren, um die Herkunft von Flüchtlingen zweifelsfrei zu klären. Es gebe zu viele Menschen, deren Identität man noch immer nicht zweifelsfrei kenne, sagt der CSU-Politiker. Viele hätten keine richtigen Ausweispapiere.

Polizeipräsenz auf dem Weihnachtsmarkt Berlin Breitscheidplatz. Foto: REUTERS

6.58 Uhr: Der gesuchte Tunesier war einer Zeitung zufolge den US-Behörden bekannt. Die "New York Times" berichtet unter Berufung US-Kreise, Anis Amir werde auf den amerikanischen Flugverbotslisten geführt. Zudem habe er über den Internetdienst Telegram mindestens einmal mit dem IS Kontakt aufgenommen und online den Bau von Sprengsätzen recherchiert.

6:40 Uhr: Der Verdächtige soll schon in Italien und Tunesien zu jahrelangen Haftstrafen verurteilt worden sein.

23.59 Uhr: Die Polizei Berlin dementiert einen Zeitungsbericht, wonach ein Spezialeinsatzkommando zwei Wohnungen in der Hauptstadt gestürmt haben soll. Zudem teilten die Sicherheitskräfte mit, dass die Absperrungen am Breitscheidplatz aufgehoben worden seien. Die Arbeit der Polizei sei dort abgeschlossen. (FR mit Agenturen)