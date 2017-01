Anti-Terror-Paket: Koalition will Gefährder wegsperren

Fußfesseln, erleichterte Abschiebehaft, schärfere Auflagen: Als Konsequenz aus dem Anschlag von Berlin vereinbaren Innenminister de Maizière und Justizminister Maas ein härteres Vorgehen gegen Gefährder.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) haben sich nach dem Attentat am Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember mit zwölf Toten und Dutzenden zum Teil schwer Verletzten auf mehrere Gesetzesverschärfungen verständigt, um die Wiederholung eines Anschlags wie den des Tunesiers Anis Amri zu verhindern. Diese Verschärfungen sollen in den kommenden Wochen beraten und verabschiedet werden.

Geplant ist, ausreisepflichtige Asylbewerber bis zu 18 Monate lang in Abschiebehaft zu nehmen, wenn sie eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit darstellen. Die Pflicht, dass dies nur möglich sein soll, wenn die Abschiebung in den kommenden drei Monaten tatsächlich zu erwarten ist, soll entfallen. Die Regelung soll nicht für abgelehnte Asylbewerber allein gelten, sondern für alle Ausländer, die ausreisepflichtig sind. Eine Präventivhaft für sämtliche derzeit 548 Gefährder ist nicht vorgesehen; sie wäre auch verfassungsrechtlich kaum durchsetzbar. Von den 548 Gefährdern sind aktuell 62 ausreisepflichtige Asylbewerber, auf die die Neureglung theoretisch zutreffen könnte.

De Maizière und Maas wollen eine elektronische Fußfessel für verurteilte Terroristen nach ihrer Haft sowie für andere Gefährder – wobei sie die Länder ermahnten, in dem Punkt nachzuziehen, weil der Bund allein das nicht regeln könne. Der Justizminister betonte, die Fußfessel sei kein Allheilmittel, erleichtere den Sicherheitsbehörden indes die Arbeit. Beide wünschen eine verschärfte Residenzpflicht für jene Flüchtlinge, die die Behörden über ihre Identität getäuscht haben. Verletzen sie diese Residenzpflicht, sind Sanktionen vorgesehen. Auch die Neureglung ist eine direkte Reaktion auf den Fall Amri. Denn er hatte insgesamt 14 Aliasnamen, wurde in Nordrhein-Westfalen geführt, hielt sich aber vor seinem Attentat überwiegend in Berlin auf.

Maas sagte überdies, bei Verhandlungen mit Herkunftsländern über die Rücknahme abgelehnter Asylbewerber seien „alle Politikfelder“ einzubeziehen, nicht zuletzt die Entwicklungshilfe. Eine Beschränkung der Wirtschaftsförderung sei ebenso denkbar wie Sanktionen bei der Visa-Erteilung für Bürger aus diesen Staaten. Und schließlich wollen die Minister mehr für die Prävention gegen den Islamismus tun, statt ihn allein mit repressiven Maßnahmen zu bekämpfen. Es müsse hier eine gesellschaftliche Offensive geben, hieß es.

Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, sagte der Frankfurter Rundschau: „Die Abschiebehaft für Gefährder werden wir genau prüfen. Die Kürzung von Entwicklungshilfe ist dagegen Unsinn. Wir müssen vielmehr das Gegenteil tun und helfen, die Ursachen für Flucht und Vertreibung vor Ort zu bekämpfen.“ Er fügte hinzu: „Ich plädiere dafür, die vorhandenen Gesetze vernünftig und konsequent anzuwenden und nicht jeden Tag nach einer Verschärfung zu rufen.“

Der stellvertretende Vorsitzende der grünen Bundestagsfraktion, Konstantin von Notz, erklärte dieser Zeitung: „Viele der Maßnahmen sind überfällig. Und wir werden alle verhältnismäßigen und rechtsstaatlichen Vorschläge unterstützen, die tatsächlich helfen, mehr Sicherheit vor Terrorismus zu gewährleisten. Besonders drängt aber ein besserer Informationsfluss auf europäischer Ebene. Hier gibt es seit Jahren Probleme. Auch bei der Intensivierung der Prävention ist diese Bundesregierung spät dran.“ Von Notz forderte de Maizière weiter auf, „endlich die zahlreichen relevanten Fragen zum Breitscheidplatz zu beantworten“. Das sei für effektive Problemlösungen unabdingbar.