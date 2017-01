Apple: iPhone: Segen und Fluch zugleich

In der siebten Generation des Kulttelefons iPhone hat Apple den Markt ausgereizt. Konzernchef Tim Cook musste jetzt sogar erstmals Gehaltseinbußen hinnehmen.

Im schwarzen Rollkragenpullover, Jeans und weißen Turnschuhen schreitet Steve Jobs langsam auf die dunkle Bühne. Es ist der 9. Januar 2007. „Drei revolutionäre Geräte wollen wir Ihnen heute vorstellen“, sagt der Apple-Chef feierlich, verschränkt seine Finger. Die Besucher der Technikmesse Macworld Conference & Expo in San Francisco applaudieren, pfeifen. Sie ahnen längst: Heute will Apple sein neues Smartphone präsentieren. Doch Jobs macht es spannend, spricht immer wieder von drei Geräten, die er vorstellen wolle: „Das erste ist ein Breitband-iPod mit Touchscreen, das zweite ein revolutionäres Mobiltelefon und das dritte ein bahnbrechendes Internet-Kommunikationsgerät“, listet Jobs die drei auf, wiederholt das so lange, bis auch der letzte Besucher das Verwirrspiel durchschaut: „Es sind keine drei verschiedenen Geräte. Es ist ein Gerät. Und wir nennen es iPhone“, sagt Jobs endlich. TelePod, Mobi, TriPod und iPad – auch diese Namen standen bei Apple auf der Ideenliste.

Vor zehn Jahren hat Apple mit dieser Produktvorstellung die Welt verändert, auch wenn es schon vor dem iPhone Smartphones gab. Ein Leben ohne? Schwer vorstellbar. Längst ist es zum Alltag geworden: Segen und Fluch zugleich.

15 Modelle hat das US-Unternehmen aus dem Silicon Valley inzwischen auf den Markt gebracht, rund eine Milliarde iPhones sind in diesen zehn Jahren weltweit verkauft worden. Das iPhone ist Apples erfolgreichstes Produkt. Weit mehr als 50 Prozent trägt es zum Gesamtumsatz des Unternehmens bei.

Die Geräte der Mobilfunkpioniere Nokia, Motorola und Blackberry sahen damals, 2007, neben dem in San Francisco vorgestellten Apple-Gerät mehr als verstaubt aus. Warum das iPhone zur Ikone unter den Smartphones werden musste, lag auf der Hand: Es verband Funktionen, die bisher kein Gerät in sich vereinte – mobiles Internet, ein Touchscreen, den man mit Antippen und Wischen von Fingern bedienen konnte und der komplett ohne Tastatur auskam. Dahinter steckten ein Telefon, ein Musikgerät und eine Digitalkamera. Steve Jobs hatte einen vollwertigen Computer für die Hosentasche erfunden. Obendrauf kam die kühle klare Eleganz des Designs, die andere Geräte weit in den Schatten stellte. Fertig war die Ikone.

Das iPhone schlug ein wie eine Bombe. Obwohl es sündhaft teuer war. Die ersten Geräte wurden am 29. Juni 2007 in den USA verkauft. Bis Oktober gingen mehr als eine Million davon über die Ladentheken. Sie kosteten je nach Speicher zwischen 499 und 599 Dollar. In Europa war das iPhone erst ab dem 9. November 2007 erhältlich. Zunächst wurde es nur über T-Mobile Deutschland zu einem Preis von 399 Euro angeboten. Bei Ebay gibt es heute schon Fans, die bereit sind, mehrere Tausend Euro für dieses erste Modell zu zahlen.

Dabei war in der ersten Generation der Kult klar größer als der Nutzen: Das erste iPhone unterstützte noch nicht mal den Funkstandard UMTS, Nutzer beklagten immer wieder Netzprobleme. Erst ein Jahr später konnten sich die Fans über eine schnellere Funkverbindung freuen.

Inzwischen hat der kalifornische Hersteller immer wieder am Produkt herumgefeilt und weitere Funktionen eingebaut: Das Sprachsteuerprogramm Siri kam mit dem iPhone 4S, der Fingerabdruckscanner mit dem 5S, ein größeres Display mit dem 6er. Es wurde schneller, dünner, leichter, bunter, hochauflösender, die Kamera ausgereifter, der Akku langlebiger – und natürlich teurer. Inzwischen verspricht Apple sogar, dass man das Smartphone mit ins Wasser nehmen kann. Immer wieder gab es aber auch Probleme: Hielt man zum Beispiel das 4er fest umschlossen in seiner Hand, gab es Verbindungsprobleme. Jüngst beklagten Nutzer, dass das iPhone sich einfach ausschalte, obwohl noch Akkuleistung angezeigt werde.

Natürlich haben andere Anbieter in den zehn Jahren nachgezogen und können mit Smartphones punkten, die an Technik und Design dem iPhone in nichts nachstehen; bis heute führt Apple mit der Konkurrenz erbitterte Patentkriege.

Trotzdem: Kommt ein neues Apple-Modell in die Läden, campieren eingefleischte Anhänger noch immer vor den Konzernshops, um ja als Erster das neue Gerät zu halten. Der Hype scheint auf den ersten Blick ungebrochen, doch das erfolgsverwöhnte Unternehmen hat offenbar den Zenit erreicht. Von 2007 bis 2016 verkaufte Apple jedes Jahr immer mehr iPhones – dann brach der Trend ab: Erstmals seit Einführung sind die Verkaufszahlen gesunken; in der Folge ist auch der Apple-Umsatz insgesamt zum ersten Mal seit 2001 gesunken.

Auch das neue iPhone 7, das Apple im September 2016 mit dem üblichen Tamtam eingeführt hat, scheint daran nichts zu ändern. Wegen schlechter Verkaufszahlen will Apple die 7er-Produktion bis April offenbar erst mal drosseln. Konzernchef Tim Cook bekam denn auch 1,5 Millionen Dollar weniger an Boni und Gehalt. Ein Grund für das Minus kann sein, dass das iPhone 7 im Vergleich zum Vorgänger wenig neues liefert und viele Kritiker der Meinung sind, man könne das Modell getrost überspringen.

Als Steve Jobs im Oktober 2011 mit 56 Jahren nach langem Krebsleiden starb, fragten sich viele, ob der Konzern mit dem Apfel-Logo auch ohne Gallionsfigur weiter auf Erfolgskurs bleiben werde. Das Jubiläumsjahr wird nun zum Schicksalsjahr für Apple.