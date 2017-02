Asylpolitik: Brüssel droht Flüchtlingsgegnern

Flüchtlinge auf Lesbos: Im Herbst 2015 hatten die EU-Staaten vereinbart, innerhalb von zwei Jahren 160 000 Flüchtlinge aus Griechenland und Italien per Quote auf die Mitgliedstaaten umzuverteilen. Foto: rtr

EU-Staaten, die keine Schutzbedürftigen aufnehmen wollen, müssen mit Vertragsverletzungsverfahren rechnen.

Vizekommissionspräsident Frans Timmermans mochte sich für seine harten Worte gar nicht entschuldigen. „Ich habe auch im Kreis der Vertreter der Mitgliedstaaten deutliche Worte gefunden“, sagte der Stellvertreter von Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Mittwoch in Brüssel und legte dann gleich nach: Im März werde er seinen nächsten Bericht zur Lage der Flüchtlingspolitik vorlegen und notfalls „andere Maßnahmen“ prüfen. Im Klartext: Die EU-Kommission droht Staaten wie Ungarn und der Slowakei, die sich weigern Flüchtlinge aus Griechenland oder Italien aufzunehmen, mit einem Vertragsverletzungsverfahren.

Drastische Maßnahmen ausgerechnet im März, wenn die EU in Rom mit einem Sondergipfel den 60. Jahrestag ihres Gründungsakts begeht?

Im Herbst 2015 hatten die EU-Staaten vereinbart, innerhalb von zwei Jahren 160 000 Flüchtlinge aus Griechenland und Italien per Quote auf die Mitgliedstaaten umzuverteilen. Aber die Bilanz ist ernüchternd: Lediglich 11 966 Asylbewerber sind bislang auf die EU-Staaten verteilt, davon kamen 8766 aus Griechenland und 3200 aus Italien. Ungarn und die Slowakei klagen zudem dagegen vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH).

Andere gingen eigene Wege. Vor einem Jahr machte Österreich im Alleingang mit anderen Staaten die Flüchtlingsroute über den Balkan dicht. Am Mittwoch trafen sich in Wien auf Einladung der großen Koalition 15 Staaten – darunter auch Griechenland –, um über schärfere Maßnahmen entlang der Balkanroute zu beraten. „Wenn manche meinen, eine nachhaltige Flüchtlingspolitik gibt es allein durch strengere Grenzkontrollen, liegen sie fehl“, sagte Timmermans scharf.

Doch der EuGH in Luxemburg kann den Plan der Abschottung durchkreuzen. In einem Verfahren gegen Belgien sieht der Generalanwalt des Gerichts EU-Staaten in der Pflicht, Flüchtlingen, die sich in auswegloser Situation befinden, außerhalb der EU das Recht auf ein humanitäres Visum auszustellen.

Zustimmungen zur Analyse des Generalanwalts bekunden SPD und Grünen im Europaparlament. Von einem „Lichtblick“ sprach die Grünen-Europaabgeordnete Barbara Lochbihler. „Wer andernfalls politischer Verfolgung oder Folter ausgesetzt wäre, muss ein Visum zur sicheren und legalen Einreise in die EU erhalten, damit hier in aller Sicherheit der Asylantrag geprüft werden kann“, sagte Lochbihler der FR.

„Zeichen gegen Trump“

Auch die SPD-Europaparlamentarierin Birgit Sippel begrüßte den Vorstoß: „Mit der Anerkennung humanitärer Visa können die europäischen Staaten ein klares Zeichen setzen für unsere Werte – und sich zugleich deutlich von den unsäglichen Plänen Trumps absetzen“, sagte Sippel der FR.

„Wenn wir es ernst meinen mit der Ankündigung, schutzbedürftigen Personen beistehen und das Sterben im Mittelmeer beenden zu wollen, braucht es dringend sichere und legale Fluchtalternativen“, erklärte Lochbihler. Sie sieht in humanitären Visa für ausweglos Verfolgte „einen Schritt in die richtige Richtung“, sie schränkte aber ein, dass diese „nur auf wenige Fälle anwendbar“ seien. „Vor allem bräuchte es eine verstärkte Teilnahme der EU-Mitgliedstaaten am Umsiedlungs-Programm der UN, aber auch Familienzusammenführung und ein funktionierendes System der Arbeitsmigration – stets in Kombination mit Rückführungen derer, die über keine dieser Schienen ein Bleiberecht erhalten haben“, erklärte Lochbihler.