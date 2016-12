Atomkraft: Deutsche Städte klagen gegen Tihange 2

Von Jörg Wimalasena

Mehrere europäische Grenzkommunen wollen eine Stilllegung des belgischen Pannen-Kraftwerks Tihange 2 erzwingen.

Helmut Etschenberg (CDU) benötigte nur einen Satz, um die Dramatik auf den Punkt zu bringen: „Wenn etwas passiert, könnte der Großraum Aachen so schlimm getroffen werden, wie die 20-Kilometer-Zone um Fukushima“, sagte der Regionsrat der Städteregion Aachen. Die Rede ist von dem pannenanfälligen belgischen Atomkraftwerk Tihange 2, das aufgrund mehrerer Zwischenfälle bei der Bevölkerung in der Grenzregion Angst auslöst.

„Ich werde nicht ruhen, bis Tihange 2 stillgelegt ist“, sagte Etschenberg. Am Donnerstag kam er mit einigen Kommunalpolitikern nach Brüssel, um gegen den Betreiber von Tihange 2, Electrabel, und die belgische Atomaufsichtsbehörde Fank Klage einzureichen. Das Ziel: Das Kraftwerk soll geschlossen oder zumindest vorübergehend stillgelegt werden. Der Betrieb der Anlage verstoße unter anderem gegen das europarechtliche Vorsorge- und Sorgfältigkeitsprinzip. Demnach dürfe eine potenziell gefährliche Anlage wie ein Kernkraftwerk nur betrieben werden, wenn dessen Sicherheit hinreichend bewiesen ist. Der Klage haben sich neben der Städteregion auch andere Kommunen angeschlossen. Das niederländische Maastricht ist ebenso dabei wie das luxemburgische Wiltz. Es ist bereits die zweite Klage der Städteregion wegen Tihange 2.

Etschenberg hatte beim Anwaltstermin in der Brüsseler Innenstadt für maximale Öffentlichkeit gesorgt und per Bus Journalisten aus Nordrhein-Westfalen nach Brüssel gebracht. Die Klage ist aber mehr als ein PR-Gag versicherte er. Sollte sie keinen Erfolg haben, würde Etschenberg im Zweifel bis vor den Europäischen Gerichtshof ziehen. Alle Fraktionen im Städteregionsrat stehen hinter der Klage. Der Rat finanziert auch die Kosten von 400 000 Euro.

Tausende feine Risse

In der Tat gilt Tihange als unsicher. Es liegt etwa 60 Kilometer von Aachen entfernt nahe Lüttich an der Maas und wurde 1975 in Betrieb genommen. Seit Jahren gibt es Berichte über Tausende feine Risse in den Druckbehältern. Im Juni musste Reaktor 2 heruntergefahren werden. Ein defekter Motor im nichtatomaren Teil des Reaktors hatte ein Panne ausgelöst. Der Reaktor 1 musste in September ebenfalls zeitweise außer Betrieb genommen werden. Nach Angaben des Betreibers waren bei Bauarbeiten im nicht-nuklearen Teil der Anlage Schäden entstanden. Und das sind nur die jüngsten Vorfälle. Die Anlage soll dennoch bis 2025 in Betrieb bleiben.

In der Grenzregion fürchtet man, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bevor sich in Tihange eine Reaktorkatastrophe ereignet. In diesem Fall könnten Aachen und die Region laut einer von der Städteregion in Auftrag gegebenen Studie stark verstrahlt werden. „Wenn ein Unfall passiert, dann wird Aachen mit einer Wahrscheinlichkeit von zehn Prozent unbewohnbar“, sagte Wolfgang Renneberg vom Institut für Sicherheits- und Risikowissenschaften an der Universität für Bodenkultur im Oktober. Von den Auswirkungen sei ganz Nordrhein-Westfalen „mehr oder weniger“ betroffen.

Vergangene Woche war Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) nach Brüssel gekommen, um mit der belgischen Regierung ein Atomabkommen abzuschließen. Hendricks hatte gefordert, Tihange 2 und das ebenfalls pannenanfällige Doel 3 zumindest zeitweise stillzulegen und zu überprüfen – erfolglos. „Das Abkommen ist keine Vereinbarung über die Stilllegung von Atomkraftwerken in Belgien“, sagte Hendricks. Es sei aber die Grundlage für eine offene und kritische Diskussion. Die belgische Regierung wiederum versicherte, die belgischen Kraftwerke seien sicher.

Die politischen Analysen und Kommentare der FR - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Helmut Etschenberg kann dem Abkommen wenig Positives abgewinnen. „Was da als Abkommen bezeichnet wird, ist eigentlich nur ein formeller Austausch“, monierte er. Es gebe zum Beispiel keine gegenseitige Kontrollen der Atomanlagen und auch keine Verpflichtung, Mängel an den Anlagen zu beheben. Nun soll also die Klage Klarheit schaffen. Am 13. Januar werden Etschenbergs Anwälte voraussichtlich zum ersten Mal auf die Vertreter der Gegenseite treffen. Der Betrieb in der pannengeplagten Atomanlage Tihange geht derweil weiter.